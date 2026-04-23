Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii sunt datori! Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională!”

Vineri, 24 aprilie, au loc alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal. FANATIK a vorbit cu candidaţii la preşedinţie, dar şi cu , care au avut ocazia să îşi expună planurile şi ideile în faţa publicului şi să vorbească despre acest eveniment la care se va hotărî direcţia în care merge handbalul românesc.

Mariana Tîrcă, despre implicarea în alegerile FRH: „Dacă nu acum, va fi prea târziu pentru a redeveni ce am fost odată”

Mariana Tîrcă este considerată una dintre cele mai valoroase handbaliste pe care le-a avut România. Este cea mai bună marcatoare din istoria naţionalei feminine de handbal, cu 2043 de goluri marcate în 355 de meciuri, iar actualmente este directorul tehnic al Coronei Braşov.

Fosta mare handbalistă a României candidează pentru postul de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Handbal, ca parte din echipa . Într-un interviu pentru FANATIK, Mariana Tîrcă a spus că a revenit pentru a pune umărul la reconstrucţia handbalului românesc, având un mesaj de impact şi pentru tinerii jucători, pentru care partea financiară a devenit cea mai importantă, în detrimentul pasiunii.

În primul rând, ce v-a determinat să vă implicaţi în alegeri, să intraţi în lupta asta?

– Ce m-a determinat în mod deosebit a fost insistenţa domnului Din. De altfel, a fost singurul care insistat să mă alătur dânsului şi bineînţeles, handbalul. Motivul principal este handbalul. Am fost un observator din afară şi sincer cred că a sosit momentul. Dacă nu acum, va fi prea târziu pentru a redeveni ceea ce am fost în handbalul mondial la nivel de echipe naţionale.

La nivel de cluburi ne descurcăm, dar sunt convinsă că se poate şi mai bine. De asta am decis să intru în familia handbalului şi toată activitatea, dacă va fi să mă regăsesc în interior, toată activitatea handbalului românesc să aibă o regulă: să acţionăm cu foarte multă onestitate.

Cu ce probleme se confruntă handbalul românesc: „Nu mai suntem preocupaţi să facem selecţie ca la carte”

Aţi spus că aţi fost un observator al handbalului. Din păcate, în ultimii ani, handbalul românesc este pe un drum descendent, mai ales în ceea ce priveşte echipele naţionale. Cum putem să redresăm corabia, cum putem să urcăm?

– În primul rând trebuie să depistăm cauzele pentru care am ajuns aici. Doar cei care îşi doresc şi pot şi îşi doresc cu adevărat să caute cauzele sau să căutăm cauzele pentru care am ajuns în această situaţie, pentru că nu este o situaţie fericită. Suntem datori în ceea ce priveşte rezultatele, imaginea: atât handbalul masculin, cât şi feminin. Cel masculin mai în spate, iar cel feminin a mai avut unele performanţe. Din păcate, cu toate că pe plan intern avem echipe cu bugete foarte mari, cu foarte multe jucătoare străine, handbalul la echipa naţională suferă foarte mult.

Sunteţi şi un şlefuitor de talente şi voiam să vă întreb dacă s-a mai împuţinat bazinul de jucători în care să căutaţi şi să găsiţi valori?

– Foarte mult a scăzut numărul de copii care se îndreaptă spre handbal. Motivul este foarte clar. Nu mai suntem atât de preocupaţi să facem selecţia ca la carte. Aşteptăm ca ei să vină spre handbal. Dar noi trebuie să facem selecţia. Este motivul pentru care nu mai avem principiul ăsta corect în selecţie. Luăm copii care vin, indiferent dacă au sau nu calităţile necesare sportului.

Vreau să mă întrept, pentru că aici mă pricep cel mai bine, spre latura tehnico-metodică unde să facem un plan unitar de jos până sus, prin care să susţinem echipele naţionale, cluburile, cu echipe participante în cupele europene. Trebuie să avem un concept unitar. Undeva ne-am pierdut pe drum.

Când Federaţia Română de Handbal a avut conducători care nu s-au abătut de la drum, de la principii, am avut rezultate. Trebuie să ne întoarcem puţin şi să luăm ce a fost bine. Din punct de vedere organizatoric, muncă, disciplină, trebuie să revenim la caracteristicile pe care le-am enumerat pentru că fără ele nu putem să atingem mari performanţe.

Mesaj manifest pentru jucători: „Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională”

Este un moment de care trebuie să profităm, având în vedere că organizăm trei turnee finale? Două în vară şi Campionatul European din luna decembrie?

– Da, să îl readucem în prim plan. Handbalul a fost mereu un sport iubit şi atunci când jucam, dar nu doar ca jucătoare, ci şi ca antrenoare, inima îmi vibra cu oamenii care erau în sală. Indiferent de cât de mare era miza jocului, voiam să ating şi dorinţa şi ceea ce aştepta spectatorul. Cred că şi aici jucătorii din ziua de azi sunt datori. Mai important a devenit partea financiară şi nu neapărat latura asta pasională, pentru că un handbalist dacă nu face cu pasiune ceea ce face, nu există nici rezultate. Sau sunt întâmplătoare.

Ce aşteptări aveţi de la alegerile de vineri şi ce vă propuneţi de luni încolo dacă lucrurile merg bine?

– Mi-aş dori, cu toate că ceea ce aud în jurul meu nu îmi dă speranţe foarte mari că toţi cei care facem parte din familia handbalului vin cu dorinţa clară de a pune umărul la redresarea handbalului, în general. Asta mi-aş dori, ca cei care vor fi aleşi în Consiliul de Administraţie să fie oameni dedicaţi şi dornici să schimbe ceva în bine. Trebuie să lăsăm orgoliile, mândria, trufia. Cu modestie, să o luăm de jos şi să construim împreună. Tot noi şi cu noi a ajuns handbalul unde este astăzi. Dar tot noi trebuie să îl ridicăm.

