Maribor – CFR Cluj 0-0 în play-off Conference League. Campioana României este mai prezentă în joc, dar ocaziile lipsesc. Video

Meciul Maribor Branik – CFR Cluj are loc joi, 18 august, cu începere de la ora 21:15, în cadrul manșei tur a play-off-ului din Conference League. Situația financiară delicată a ardelenilor obligă la calificarea în grupele celei de-a treia competiții europene intercluburi, o ratare putând avea consecințe dintre cele mai rele posibile.

Unde se joacă meciul Maribor Branik – CFR Cluj

Confruntarea Maribor Branik – se desfășoară joi, 18 august, de la ora 21:15, pe Stadionul Ljudski VRT din localitatea slovenă Maribor în primul meci din play-off-ul pentru calificare în grupele Conference League. Este un stadion cu o capacitate de 11.600 de locuri, remodernizat de două ori, care a găzduit o semifinala a turneului final al CE de tineret în 2021. Inițial, zona unde a fost construit stadionul a fost un vechi cimitir, dezafectat la începutul secolului 20 și transformat în bază de agrement.

Stadionul are patru tribune, dintre care ultima, cea de Vest, a fost redenumită din 2014 Marco Tavares, ca omagiu pentru atacantul brazilian devenit sloven, care este golgeterul all time al clubului. La partida cu CFR Cluj se așteaptă prezența a aproximativ 7-8000 de fani, care să pună presiune asupra echipei vizitatoare.

Cine transmite la TV partida Maribor Branik – CFR Cluj

Partida Maribor Branik – CFR Cluj se joacă joi, 18 august, de la ora 21:15, pe stadionul Ljudski VRT, care în traducere înseamnă Grădina poporului, în turul play-off-ului Conference League. Până joi dimineață nici o televiziune din România nu reușise să obțină drepturile de televizare a meciului, Digi Sport și Prima Sport fiind cele interesate. În cele din urmă joi,spre ora prânzului cele două televiziuni au anunțat transmiterea meciului în direct pe canalele Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Oricum, partida o mai puteți urmări în format LIVE VIDEO accesând site-ul FANATIK.RO

La Maribor joi, 18 august, va fi ultima zi cu temperaturi ridicate, maxima zilei va ajunge la 34 de grade, pentru că după aceea timp de trei zile vremea va deveni instabilă, cu ploi în mai multe reprize. La ora jocului vor fi în jur de 28 de grade. A fost desemnat să împartă dreptatea la acest meci arbitrul ceh Pavel Orel, 33 ani, care la partida din turul 2 preliminar câștigată de Craiova acasâ cu 3-0 în fața lui Vllaznia Shkoder, a fost rezervă!

Ce jucători lipsesc de la întâlnirea Maribor Branik – CFR Cluj

Pentru antrenorul Dan Petrescu partida din Slovenia este una, ca de obicei, foarte complicată și echipa gazdâ pleacâ din postura favoritei. De această datâ Bursucul chiar are bătăi de cap serioase pentru că golgeterul echipei, atacantul croat Gabriel Debeljuh, s-a accidentat grav la ligamente și va lipsi o bună perioadă de timp, cel puțin pentru șase luni, în cel mai bun caz.

Au revenit la antrenamente alți doi jucători din compartimentul ofensiv, Birligea și Sergiu Buș, dar la Maribor mai mult ca sigur că Petrescu va opta fie pentru a-l trece în față pe spaniolul Jefte Betancor, fie de da o șansă lui Cefas Malele, fostul golgeter al Argeșului și al SuperLigii acum doi ani, cu 18 reușite, jucătorul ajungând recent la Cluj.

Cine este Maribor Branik, adversara lui CFR Cluj

Maribor Branik este clubul cu cele mai multe succese în fotbalul sloven după obținerea independenței în anii 90 ai secolului trecut. Maribor a adunat 16 titluri, ultimul chiar în sezonul anterior, cinci Cupe și trei Supercupe. Istoria acestui club este una foarte interesantă. În anul 1960 echipa înființată în ligile inferioare din fosta Iugoslavie se desființa după un imens scandal cu otrăvirea hranei jucătorilor de la Karlovac la returul pentru promovarea în a doua divizie, toți jucătorii de la Karlovac fiind spitalizați cu toxicoinfecție alimentară.

Noul club s-a înființat în același an și are culori galben-mov și a fost și acesta implicat în anii 70 într-un uriaș scandal de corupție, dar de această dată nu s-a mai desființat, a fost retrogradat în ultima divizie dar a supraviețuit. Marele salt a început după ce Slovenia a devenit independentă, Maribor fiind polul de putere al fotbalului sloven și la acest moment. Antrenorul croat Damir Krznar are un lot format 95 la sută din sloveni, cu doar șase străini. cu două zile înainte de acest meci, urmare a rezultatelor foarte slabe ale predecesorului Radoslav Karanovic, cu șase eșecuri consecutive în ultimele partide.

Cote la pariuri la jocul Maribor Branik – CFR Cluj

Pentru casele de pariuri echipa lui Dan Petrescu pornește din postura favoritei nu doar la calificare dar și a obține victoria pe terenul slovenilor. Cota lui CFR Cluj este de 2,25 față de 3,45 cât are Maribor Branik. Un gol marcat de gazde valorează 1,45 iar over 1,5 goluri ajunge la 1,45 știută fiind zgârcenia la goluri a clujenilor.

Ambele echipe provin de pe ruta campioanelor, jucând primul prima dată în Champions League și fiind eliminate. CFR a fost scoasă la lovituri de departajare, după două egaluri, de Pyunik Erevan, chiar la Cluj, în turul 1, după care a învins pe Inter Escaldes, 3-0 la Cluj și a făcut 1-1 în Andorra și după 0-0 afară cu Șahtior Soligorsk a învins acasă cu 1-0. Maribor a învins pe Șahtior Soligorsk cu 2-0 și a făcut egal 0-0 în turul 1 preliminar Champions League, dar a fost eliminată în turul 2 preliminar de Sheriff Tiraspol, 0-0 și 0-1 și a ajuns în turul 3 preliminar Europa League, unde a pierdut, 0-2 și 0-1 cu HJK Helsinki.