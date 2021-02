Marica, amintiri haioase cu Militaru în Derby de România: „Ce o vrea ăsta de la Dinamo să schimbe ghetele cu mine, p**** mă-sii”

Ciprian Marica a jucat atât la Dinamo, cât și la FCSB, dar inima sa bate într-o singură direcție în partida de miercuri. Speră ca Dinamo să câștige, chiar dacă o vede pe FCSB pornind ca favorită. Marica și-a amintit cum îl tachina Damian Militaru în perioada în care era copil de mingi în derby.

Chiar dacă era în direct pe post, Ciprian Marica a păstrat limbajul de stadion pe care l-a folosit când era copil. Spre uimirea moderatorului și a celor prezenți în studiou.

Damian Militaru, 53 de ani, cel care îi oferea ghetele lui Marica, a fost jucător și la Dinamo. A evoluat în Ștefan cel Mare în sezonul 1993-1994, pentru a fi apoi transferat la Steaua, unde a rămas până în 1999.

Marele regret al carierei lui Ciprian Marica: „Nu am jucat niciodată într-un derby”

„E adevărat că atârnă balanța mai mult în jurul Stelei, iar noi ca dinamoviști ne așteptăm să fie un meci greu și se mai pierde din sentimentul de derby.

Pentru mine, FCSB e continuatoarea Stelei, iar eu rămân dinamovist, acolo am crescut. Am copilărit în Lacul Tei, acolo lângă stadionul lui Dinamo, se simțea că vine un derby cu două meciuri înainte.

Am fost și băiat de mingi la câteva derby-uri. Îmi amintesc de o fază cu Militaru. Îmi luase tata o pereche de ghete și Militaru se încălzea. Îmi zice: ‘Puștiule, nu vrei să facem schimb de ghete’. Aveam ghete noi, nu i le-am dat.

Eram dinamovist, eram acolo. ‘Ia uite, mă, îmi cere ăsta de la Dinamo ghetele… în p***a mă-sii!’ Cei de la Dinamo au ramas acolo, din păcate rivalii nu sunt la fel de organizați., a declarat Ciprian Marica la Digi Sport.

Ciprian Marica și-a dat seama imediat că a cam sărit calul cu amintirea sa și și-a cerut scuze în fața telespectatorilor. “Așa a gândit copilul de mingi”, a fost scuza haioasă pe care a găsit-o fostul internațional.

Ciprian Marica nu a jucat niciodată în Derby de România, iar acesta este marele său regret. Până la urmă ar fi putut fi și mai rău, pentru că foarte mulți oameni din jurul său au prezis că nici măcar nu va ajunge fotbalist. Și i-a contrazis până la urmă.

“Mie nimeni nu-mi dădea nicio șansă, că are taică-miu bani și alte lucruri. Eu m-am luptat să arăt de ce sunt în stare. Am vrut să demonstrez că pot să fac ce fac pe forțele mele. Eu aveam bani oricum, nu am făcut extravaganțe din primele salarii, mie mi-au făcut ai mei educația financiară.

Ceilalți mă luau în râs și spuneau că nu o să ajung fotbalist, asta pentru că așa spuneau mulți antrenori. E un regret al carierei că nu am jucat în niciun derby”, a mai spus Ciprian Marica .

Dinamo – FCSB se joacă miercuri de la ora 20:45, în etapa a 21-a din Liga 1, pe stadionul Ștefan cel Mare. După victoria de la Arad, cu UTA, Dinamo a reintrat în calculele pentru play-off. O eventuală victorie în fața celor de la FCSB i-ar aduce pe roș-albi într-o poziție excelentă pentru acest obiectiv care părea intangibil. De cealaltă parte, oaspeții au nevoie de victorie pentru a fi siguri că rămân pe primul loc și după această etapă.