Marica, mesaj pentru „încăpățânatul” Hagi: „Nu mai suntem mingicari!”. De ce România trebuie să renunțe la fotbalul „de echipă mare”

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Gheorghe Hagi a promis că va face România să joace ca pe vremuri, cu posesie și joc ofensiv, însă Ciprian Marica îi cere actualului selecționer să revină cu picioarele pe pământ. Marica le dă vestea proastă fanilor: naționala noastră nu mai are valoarea pentru a fi una care să practice un fotbal plăcut sau care să controleze meciul.

Ciprian Marica e convins că România nu mai trebuie să trăiască din amintiri din era „mingicarilor” lui Hagi

În schimb, crede Marica, ar trebui ca România să se concentreze mai mult pe jocul fără minge și să răspundă lipsei de talent cu muncă multă și efort. „Ne cutremurăm, gândim, tragem concluzii. Una dintre concluzii este că identitatea asta nu înseamnă neapărat să ai mingea. Poți să fii extraordinar de bine organizat și fără minge, iar asta să fie o identitate. Este o idee pe care nu o văd discutată. Văd că oamenii din fotbalul românesc visează, trăim din amintiri, de când eram mingicari, eram foarte buni. Poate nu mai suntem. Avem nevoie de o nouă identitate, E o propunere. E clar că trebuie schimbat ceva.

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M-a speriat că noi am avut doar 10 recuperări, iar ei vreo 47. Ne-au cam luat mingea. Poate că tactica asta ofensivă nu e de noi?”, și-a început Marica discursul, în direct la Digi Sport.

România a fost spulberată de Bosnia și Polonia, rezultate care l-au șocat pe Ciprian Marica

Ciprian Marica a dezvăluit că nu se aștepta niciodată ca naționala României să fie spulberată de Bosnia sau Polonia, mai ales că la Varșovia jocul părea echilibrat până la eliminarea lui Drăgușin.

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„Nu mă așteptam ca România să fie spulberată. România avea șapte șuturi, la fel ca ei, nu eram chiar o echipă rea. La final, noi am rămas cu trei șuturi, iar ei aveau vreo 17. Ce face ca o echipă să arate accesibilă timp de 20 de minute și apoi să se dezintegreze complet? N-a mai existat. E și o chestiune de mental aici.

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Apropo de flancuri, toată lumea l-a făcut varză pe Rațiu. Îl auzeam pe Șumudică acum ceva timp și toți am fost de acord că Rațiu este formidabil ofensiv. Noi trebuie să gândim meciul de așa manieră încât să-i asigurăm protecție lui Rațiu acolo. Știm că este expus, că îi place să joace, că este foarte bun ofensiv. Acolo am avut cele mai mari probleme. Altfel, tot așa vom schimba selecționeri, generații..”, a continuat Ciprian Marica.

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Ciprian Marica spune că Hagi este „încăpățânat” și va accepta cu greu orice sfat în tentativa de a schimba jocul naționalei

În concluzie, fostul atacant și acționar la Farul recunoaște că Gheorghe Hagi este un personaj încăpățânat care va renunța foarte greu la planul său de a face din naționala României o echipă mare, deși pare imposibil.

„Hagi este un om încăpățânat. A reușit la Constanța pentru că a fost încăpățânat, nu a ascultat în stânga și în dreapta, a mers înainte și a reușit. Cam toți selecționerii care au fost, sub o formă sau alta, au fugit. Iordănescu preferă să stea șomer de un an și ceva, Contra avea baraj și a fugit, Rădoi a plecat mâncând pământul, iar Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte… La început, toți suntem euforici: Vai, credem că putem!, apoi ne dăm seama că valoarea noastră nu este asta.

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Federația păstorește Liga 2: jale și prăpăd. Apoi echipa națională: jale și prăpăd. Administrează Cupa României, iar toată lumea joacă cu rezervele. Cu Suedia nu vreau să văd neapărat ceva special, pe cineva sau ceva anume. Nu mai vreau să văd revoluție tactică. Aștept lucruri simple: jucătorii să stea cu liniile apropiate, distanțe mici între compartimente, protecție pe lateral, pentru că acolo avem o problemă. Tranziție rapidă cu Man, Mihăilă, să putem specula ceva. Primim 12 goluri, e clar că nu avem niciun obiectiv. Să nu mai primim gol”, a concluzionat Marica.