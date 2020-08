Tocmai ce s-a terminat Campionatul Mondial de Snooker. Ronnie O’Sullivan a triumfat pentru a șasea oară la cel mai înalt nivel, „subordonându-l” în finala de la „Crucible” pe compatriotul său Kyren Wilson cu 18-8. „Magicianul” din Wordsley, West Midlands s-a apropiat astfel la doar un trofeu suprem de scoțianul (vă dați seama ce rivalitate a fost și mai este chiar și după retragerea acestuia?!) Stephen Hendry.

John Higgins şi Ken Doherty, alte două nume mari din snookerul high level, au fost în 2016 la Cluj, pentru un meci demonstrativ, desfășurat în Sala Sporturilor „Horia Demian”. Cei doi foști campioni mondiali au făcut atunci show încă de la conferința de presă ținută la „Snooker Club Cluj”….

Au renunțat la morga britanică – Higgins este scoțian, Doherty irlandez – și au povestit cu umor… britanic întâmplări savuroase din carierele lor îndelungate de jucători profesioniști, Doherty din 1990, Higgins din 1992.

Și-au amintit de finala Campionatului Mondial din 1998, când Higgins îl împiedica pe Doherty să câştige „coroana” supremă în snooker doi ani consecutiv, învingându-l în finală cu 18-12. Au trecut apoi la finala din 2008, la Malta Cup, când „Crafty Ken” (Vicleanul Ken) l-a învins pe „The Wizard of Wishaw” (Vrăjitorul din Wishaw – locul unde s-a născut Higgins) la „mustață”, 9-8.

Finală de pomină, după cum veți vedea în continuare… Povestea dezvăluită de cei doi mari campioni, amuzați, începe abia după meci…

„L-am scos pe John în oraș să sărbătorim ca să-i mai treacă din supărare. Am «ucis» vreo zece sticle de vin, mai cu apă, mai fără, petrecerea s-a «spart» dimineaţa, când aveam şi avionul înspre casă. Am ajuns relativ siguri pe picioare în faţa hotelului, unde ne aștepta taxiul să ne ducă la aeroport. Am urcat rapid după bagaje, ne-am grabit şi am prins avionul, dar…” – Ken Doherty

„… dar când ne-a văzut căpitanul ne-a zis «No, gentlemen, cât sunteți voi de mari campioni, nu zburați astăzi!». Am zâmbit, siguri că era o glumă, ne așteptam la o surpriză, credeam că vrea un autograf, o poză, ceva… «OK, captain, spune-ne ce vrei… Ce să facem ca să putem zbura?”. Iar el, foarte serios «Nothing, sir. You are too drunk!»” (n.a. – Nimic, domnule. Sunteţi prea beţi!) – Ken Doherty

„Şi ne-a dat jos din avion! Și când priveam din aeroport avionul rulând pe pistă la decolare, tot credeam că e vreo glumă, că suntem la camera ascunsă, ceva… A doua zi eram în ziar. Și pe prima, şi pe ultima pagină! Pe prima că ne-au dat jos din avion, pe ultima că am câştigat turneul de snooker” – John Higgins