Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide

În 2025, sportivii români au reușit din nou să aducă medalii în țară, grație rezultatelor importante obținute la competițiile internaționale. A fost un an cu performanțe care au oferit motive de bucurie și mândrie. Din păcate, 2025 a adus și momente dureroase. România a pierdut oameni importanți din sport, foști mari campioni și antrenori care au scris pagini esențiale de istorie. În același timp, sportul internațional a fost zguduit de tragedii și de dispariția unor nume uriașe.

Sportul românesc a rămas mai sărac în 2025. Decesul care a șocat o țară. Fostul jucător de la FCSB a murit la 19 ani

Anul 2025 a debutat cu primele vești triste din sportul românesc. La jumătatea lunii ianuarie s-au stins mai multe nume cunoscute, printre care comentatorul și fostul fotbalist . La final de lună, fotbalul românesc l-a pierdut pe , unul dintre cei mai influenți conducători de club din perioada post-decembristă, un om care a marcat, din umbră, destinele mai multor echipe din Liga 1.

În același timp, sportul mondial primea o lovitură importantă prin dispariția lui , Balon de Aur și una dintre legendele absolute ale lui Manchester United, un nume care a definit o epocă pe Old Trafford.

Luna februarie a adus una dintre cele mai tulburătoare vești din sportul românesc. La doar 19 ani, fotbalistul s-a stins din viață. El a jucat la juniorii celor de la FCSB și era bun prieten cu Tavi Popescu.

Tot în februarie, lumea sportului internațional l-a pierdut pe Boris Spasski, fost campion mondial la șah și protagonist al celebrului duel cu Bobby Fischer, cunoscut drept „Meciul Secolului”.

În martie, boxul mondial a fost zguduit de dispariția lui , campion olimpic și dublu campion mondial, omul care a rescris regulile longevității în ring, revenind pe tron la 45 de ani. Tot în această perioadă, sportul românesc l-a pierdut pe , fost jucător și antrenor respectat, dar și pe fostul fotbalist

Aaron Boupendza, fostul atacant de la Rapid, și-a pierdut viața în aprilie

Primăvara a venit cu una dintre cele mai comentate tragedii ale anului. În aprilie, , fost atacant al Rapidului, a murit la doar 28 de ani în China, după o cădere accidentală de la înălțime. Dispariția sa a avut un impact puternic atât în fotbalul românesc, cât și în presa internațională, fiind vorba despre un jucător aflat încă în plină activitate. În aceeași lună s-a stins și , un mare iubitor al fotbalului.

Tragedie după tragedie. Mihai Leu, fostul mare campion mondial, s-a stins la 56 de ani

Vara lui 2025 a fost una extrem de grea pentru România. La începutul lunii iulie s-a stins , la doar 56 de ani. Campion mondial la box și apoi pilot de raliuri, Mihai Leu a pierdut lupta cu boala care îl chinuia de ani buni. La scurt timp, România l-a pierdut și pe Ion Cernea, luptător medaliat olimpic.

Moartea lui Diogo Jota a întristat o lume întreagă

Tot în acea perioadă, sportul mondial era din nou zguduit de moartea fotbalistului portughez , la doar 28 de ani. Lusitanul și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit, la granița dintre Spania și Portugalia. Nici fratele său, și el fotbalist, nu a supraviețuit. Săptămâni la rând, comunitatea fotbalistică i-a adus omagii fostului atacant de la Liverpool.

În iulie s-a stins și schiorul norvegian Audun Grønvold, medaliat olimpic. Tot în mijlocul verii a decedat și , unul dintre cei mai apreciați artiști rock din istorie și, în același timp, un mare fan al echipei din Premier League Aston Villa.

Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori români, s-a stins în 2025

Toamna a adus noi pierderi pentru sportul românesc. Au murit , , și , nume respectate în fotbal și atletism. În noiembrie, însă, România a pierdut una dintre cele mai mari figuri din istoria sa sportivă.

Pe 5 noiembrie s-a stins , antrenorul care a adus în România primul și, cel mai probabil, ultimul trofeu al Cupei Campionilor Europeni. Nea Imi s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea.

Finalul de an a adus și alte despărțiri dureroase, precum moartea Roxanei Moise, fostă handbalistă la Oltchim Râmnicu Vâlcea, sau a ciclistului Gabriel Moiceanu, completând un an în care, din păcate, am fost nevoiți să ne luăm rămas-bun de la sportivi uriași.