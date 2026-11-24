ADVERTISEMENT

. ”Micii tricolori” au cedat la limită, 0-1, chiar sub ochii impresarului Florin Manea. Omul de fotbal reprezintă unul dintre jucătorii din apărarea României și îi prevede un viitor de succes în fotbalul de primă clasă.

Un jucător de la România U17 este dorit de echipe de top

Impresarul a fost prezent la meciul ”micilor tricolori”, unde , fundașul alături de care colaborează. FANATIK a stat de vorbă cu Florin Manea, care a discutat despre viitorul fundașului. Acesta consideră că fotbalistul aflat, în prezent, în academia celor de la Fiorentina, este peste nivelul SuperLigii. Mai mult, cluburi de top ar fi pe urmele sale.

ADVERTISEMENT

”Dacă ar fi să joace în Liga 1, ar juca la orice echipă. Dar cred că în Italia, un an – un an și jumătate. El face 18 ani în februarie, deci eu zic că în toamnă va fi deja la prima echipă. Fiorentina este un club în reconstrucție, un club care își dorește multe, poate îi oferă mai multe șanse. Probabil, și el va avea un parcurs controlat.

El a ajuns aici și este urmărit de unele dintre cele mai mari cluburi din lume, niște cluburi imense, tocmai pentru faptul că a făcut ce a trebuit, nu a făcut nimic în plus. (n.r. – De când a apărut interesul?) În ultima vreme, de când joacă la Primavera. M-a sunat un scouter să mă îmi propună un jucător român bun: ‘Robert Corduneanu’. Îi zic că îl am de un an și jumătate (…) Robert mi se pare o certitudine”, a spus Florin Manea, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Robert Corduneanu este folosit cu regularitate la echipa sub 20 de ani a celor de la Fiorentina. Românul a fost utilizat în toate partidele trupei de pe ”Artemio Franchi”, în acest sezon al campionatului Primavera (excepție – ultimul meci cu Monza, când se afla în cantonamentul naționalei), fiind integralist în șase partide. Mai mult, fundașul a semnat și un gol în actuala ediție de campionat, împotriva lui AlbinoLeffe, 2-0.

ADVERTISEMENT

Idolul lui Robert Corduneanu joacă la Fiorentina

Fundașul român a început fotbalul în 2016, la academia din orașul său natal, AS Didi Junior. Impresarul lui Robert Corduneanu a dezvăluit cum a ajuns să colaboreze cu internaționalul de tineret. Florin Manea a avut cuvinte de laudă la adresa atitudinii de care dă dovadă în procesul de pregătire și a dezvăluit că se pregătește, regulat, alături de idolul său.

ADVERTISEMENT

”Am avut un prieten care juca cu tata, domnul Didi. M-a chemat și, nebun cum sunt, m-am dus în vârf de munte acolo unde avea clubul. Acolo l-am văzut pe Robert și alții copii, dar când l-am văzut pe Robert am zis: «Opa, e ceva special». L-am adus la Juniorul București ca să fie lângă mine, știam că îl vând.

Vine dintr-o familie simplă, l-au crescut foarte bine, foarte umil. E un copil care ascultă. La valoarea pe care o are, trebuie ținut cu picioarele pe pământ. Idolul său este Radu Drăgușin. Se antrenează de câteva ori pe săptămână cu prima echipă”, a spus Florin Manea.

ADVERTISEMENT