Marile dileme ale tentativei de asasinat a lui Trump. Teoria înscenării câștigă teren. Culisele cinei de coșmar de la Washington: „Cei care conduc serviciile sunt influențați”

ADVERTISEMENT

Suspiciuni uriașe după atacul care a avut loc în seara de sâmbătă, 25 aprilie 2026, la un hotel din Washington, unde era vizat președintele Donald Trump! Un bărbat înarmat a ajuns la aproximativ 50 de metri de șeful Statelor Unite, suficient de aproape încât să transforme un eveniment în care erau prezenți oamenii grei ai administrației centrale într-un măcel de nedescris. A fost o simplă breșă de securitate sau un scenariu a la Hollywood transpus în incinta hotelului Hilton unde s-a ținut cina corespondenților?

Tentativa de asasinat a lui Trump de la cina corespondenților: înscenare sau întâmplare nefericită?

Incidentul care a avut loc la Washington Hilton e o adevărată colecție de coincidențe, de situații care pot fi greu de explicat din punct de vedere logic, fapt pentru care au și apărut adepții teoriilor conspiraționiste. Atacatorul, Cole Allen, era cazat de câteva zile la hotelul unde s-a ținut evenimentul și, mai mult, opiniile sale anti-Trump se pare că erau cunoscute în cercurile academice, acesta fiind profesor universitar.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai șocante descoperiri este legată de securitatea fizică a locației respective, căci este locul în care, în trecut, a mai avut loc un atentat, la adresa fostului președinte Ronald Reagan. În mod surprinzător, nu existau detectoare de metale la intrarea principală în hotel, acestea fiind amplasate doar la intrarea în sala de conferințe unde s-a ținut chermeza lui Trump. Cu alte cuvinte, orice individ putea să intre în hotel fără să fie verificat riguros, să urce în cameră, să depoziteze armele (avea cuțite și pistoale) și abia ulterior, dacă voia să intre în sala de conferințe, să fie supus unui control.

La același hotel, acum 35 de ani, fostul președinte american Ronald Reagan era rănit de un contestatar

Expertul în securitate Cristian Barna remarcă superficialitatea cu care Trump a fost apărat și ridică o serie de întrebări privitoare la ce s-a petrecut în seara zilei de 25 aprilie. Din fericire, așa cum știe toată lumea, nimeni nu a fost rănit de profesorul care îl ura de moarte pe Trump.

ADVERTISEMENT

„Ce e important de văzut e faptul că deși zona în sine are un istoric privind paza și protecția demnitarilor din SUA, măsurile au fost foarte slabe. În 1991, în fața acelui hotel a fost rănit Ronald Reagan, iar asta ar fi trebuit să fie luat în vedere de Secret Service. Știind de anul trecut că în fața Trump Tower a luat foc acea mașină Tesla, din nou, în fața unei clădiri de birou. Având în vedere și de ultima tentativă de asasinat, de ce au fost măsurile atât de superficiale?”, se întreabă Barna.

ADVERTISEMENT

Intrarea în hotel, fără detectoare de arme: atacatorul a intrat cu pistoalele în camera sa ca la el acasă

Specialistul continuă să explice neregulile pe care le-au observat, de altfel, foarte mulți internauți după ce atacatorul a fost pus la pământ de Secret Service. „Ok, ne spune autoritățile faptul că respectiva persoană ar fi fost cazată în hotel. Omul a putut să iasă și să intre din hotel, iar la un moment dat a putut să introducă acele arme. Nu mai spun că detectorul de metal ar fi fost amplasat doar la intrarea în sala de conferințe, ceea ce nu e foarte uzual pentru serviciile de securitate. Simplele verificări se făceau pe baza acelui ecuson de acces în hotel, nu au existat mișcări de securitate mai stricte. Toate aceste elemente ne duc cu ideea că s-a acționat într-un mod foarte lacunar.

ADVERTISEMENT

Am avut suprapuse mai multe echipe de securitate, căci au fost prezenți și J. D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth și atunci mirarea foarte mare e de ce a existat o așa de relaxată abordare cu privire la securitate. De ce nu s-au pus acele detectoare chiar de la intrarea în hotel? De ce nu s-au făcut verificări cu câteva zile înainte, căci probabil prezența acelui om în hotel era mai ușor de a fi depistată? De ce nu verifici oamenii cazați în hotel raportat la obiectivul activității lor? Ok, vizita e de trei zile, dar care e scopul acelei șederi? Sunt niște elemente care arată o superficialitate a serviciilor de securitate”, a declarat Cristian Barna, în exclusivitate pentru FANATIK.

Declarația purtătoarei de cuvânt a Casei Albe a încins spiritele

Cu doar câteva ore înainte, într-un interviu pentru Fox News, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut o declarație care a alimentat teoria că totul a fost o regie a la Hollywood. Femeia a spus că „vor fi câteva focuri de armă în sală”, însă declarația ei, metaforică, făcea referire la săgețile și declarațiile tari pe care președintele urma să le facă, comparându-le cu adevărate explozii mediatice. Cuvintele folosite au fost unele nefericite, iar declarația lui Leavitt s-a viralizat în scurt timp.

ADVERTISEMENT

Istoricul Mădălin Hodor explică de ce a fost scos J. D. Vance mai repede din sală decât Trump

În opinia istoricului Mădălin Hodor, nu se poate vorbi despre o conspirație în cazul atacului de la Washington Hilton, ci arată mai degrabă cât de divizată e societatea americană. Totodată, Hodor ne spune și de ce a fost scos mai repede din sală J. D. Vance, evacuarea lui Trump întârziind zeci de secunde bune, clipe în care se putea ajunge la o adevărată tragedie.

„Teoriile conspirației întotdeauna se găsesc și fiecare detaliu înclină într-o direcție sau alta. Din ce am urmărit, atacatorul își dorea foarte mult să facă o acțiune de genul ăsta, e un fost susținător al democraților, al Kamalei Harris, profesor universitar. Și-a exprimat deja adversitatea față de administrația Trump.

De ce a fost scos mai repede din sală vicepreședintele Vance? Trebuie spus că vicepreședintele și președintele au echipe de securitate diferite și au și protocoale de securitate diferite. Echipa vicepreședintelui probabil că s-a mișcat mai repede, iar în cazul lui Trump protocolul urmat a fost puțin mai complicat și de aceea a rămas mai mult pe loc decât vicepreședintele Vance. Nu cred că a fost aici vreo conspirație ca să fie expus Trump.

Am văzut inclusiv preluată o declarație a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe: înainte de atentat spunea că o să fie o chestie explozivă. Au fost speculații și la atentatul precedent, când a fost atins la ureche de glonțul acela. O să tot curgă genul ăsta de speculații. Mai degrabă e un fenomen care arată cât de divizată a devenit societatea americană. E vorba de două grupuri de oameni care se detestă și cu siguranță că în ambele grupuri există oameni radicalizați care pot oricând să întreprindă genul ăsta de acțiuni”, a declarat Hodor, pentru FANATIK.

Expert în securitate: „Miza unui complot raportat la beneficii nu mă duce cu ideea că a fost o înscenare”

Nici analistul de politică externă Barna nu crede, în cele din urmă, în pofida ciudățeniilor atacului de la Hilton, în vreun plan de spălare a pentru a-l transforma într-o victimă, având în vedere ura tot mai mare față de acesta mai ales .

„Miza unui eventual complot raportat la beneficii nu mă duce la ideea că a fost o înscenare, dar, într-adevăr faptul că se întâmplă asta arată că fie cei care conduc serviciile de securitate sunt foarte influențați de capriciile celui pe care îl păzesc. Ar trebui să existe și din partea lor mai multă determinare în a le spune celor pe care îi păzesc la ce se expun și chiar să nu le permită să participe la anumite acțiuni fără să se asigure că securitatea e maximă”, ne-a spus Barna.

Atacatorul îl detesta pe Trump din cauza presupuselor legături cu rețeaua de pedofilie a lui Jeffrey Epstein, printre altele

Atacatorul și-a motivat gestul înainte de a ajunge aproape de sala unde Trump, Marco Rubio, J. D. Vance și șeful Pentagonului, Pete Hegseth discutau cu invitații. Cole Allen îl critica pe Trump într-o manieră vehementă, făcându-l violator și pedofil (n. red.: referire la presupusele legături cu rețeaua Epstein). De altfel, președintele american a reacționat la scrisoarea pe care atacatorul a trimis-o familiei sale anunțându-i pe apropiați ce urma să facă. Trump a spus că nu a violat niciodată pe nimeni și că nu e pedofil.