Marile probleme ale FCSB la debutul lui Reghecampf! Analiza lui Marius Șumudică

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FCSB a jucat sâmbătă seară acasă contra Oțelului, pe care . Marius Șumudică a urmărit duelul de pe Arena Națională și a scos în evidență aspectele pozitive, dar și pe cele negative ale echipei bucureștene. Tehnicianul român i-a lăudat pe Pădurariu și Crețu, dar i-a criticat pe Korenica și Muhar.

Concluziile lui Marius Șumudică după FCSB – Oțelul 1-0

După o serie dezastruoasă de rezultate înaintea pauzei competiționale, FCSB a luat o gură mare de oxigen prin victoria în fața Oțelului. „Roș-albaștrii” au mult de tras pentru a reveni în topul SuperLigii, unde rivalele au un avans considerabil de puncte. Marius Șumudică a spus că echipa lui Laurențiu Reghecampf a suferit în ofensivă, însă a subliniat că niciun antrenor nu poate schimba instant prestația unei formații, mai ales a uneia care vine după o perioadă nefastă. Primul jucător pe care „Șumi” l-a criticat a fost Arnold Garita, pe care nu îl consideră potrivit unei echipe de talia FCSB-ului. „Am urmărit meciul, care a fost bun din punct de vedere al agresivității. Cei de la FCSB, foarte montați, entuziasm pentru noul antrenor. Dar suferă la capitolul ocazii. FCSB a suferit în ofensivă. Din punctul meu de vedere, FCSB-ul a alergat foarte mult. Se vede că probabil sunt încărcați… cum au și zis, că au făcut cea mai grea perioadă. Dar îți lipsește prospețimea, îți lipsește decizia, îți lipsesc traseele, fiindcă e greu să transformi o echipă așa peste noapte și să o faci să joace!

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Mai ales la FCSB, unde calitatea jucătorilor este net superioară față de multe echipe. Drăguș va intra în locul lui . Este un jucător care, în lipsă de spațiu, nu se exprimă cum ar trebui. Este un jucător de echipă de mijlocul clasamentului sau de echipă mică, care se apără și joacă tranziție și care pe spații să țină de minge, să dai timp de respiro celorlalți. Adică un jucător care nu este atât de combinativ. În momentul în care o echipă joacă în propria treime, se apără, închide spațiile foarte bine, nu are calitățile necesare de a intra în combinații și de a se elibera sau a se întoarce. Are probleme în ceea ce înseamnă spațiile scurte și unde trebuie să se descurce imediat. Dacă nu o face prin forța pe care o are să se întoarcă, să pivoteze are probleme”, a spus inițial Marius Șumudică.

Remarcații lui Marius Șumudică de la FCSB

Însă Marius Șumudică și-a continuat discursul lăudându-i pe Ricardo Pădurariu și pe Valentin Crețu, despre care a spus că aparițiile lor în faza ofensivă și-au pus amprenta. Antrenorul lui CFR Cluj a avut mai multe aprecieri față de tânărul fundaș lateral stânga, pe care îl consideră un adevărat câștig pentru FCSB „Mi-a plăcut foarte mult aportul ofensiv al celor doi fundași laterali. Deci atât Pădurariu, cât și Crețu, foarte buni, ajung în treimea adversă, fie că finalizează, fie că termină acțiunea cu centrări foarte bune. Pădurariu nu știu dacă cel mai bun jucător de bandă, dar este un jucător de viitor, un jucător care are ruperi de ritm, un jucător care câștigă teren cu mingea la picior. A avut o acțiune în prima repriză, dacă nu mă înșel, a plecat din propria jumătate și s-a dus până în careul advers. N-a mai avut prospețime la finalizare, fiindcă e greu, dar are capacitate, pleacă foarte bine primii metri. Din punct de vedere ofensiv este un câștig mare pentru FCSB!”,

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Marius Șumudică și-a pus la zid foștii elevi după FCSB – Oțelul 1-0

Marius Șumudică și-a încheiat analiza vorbind despre foștii săi elevi de la CFR Cluj, Meriton Korenica și Karlo Muhar. Tehnicianul a fost dezamăgit de felul în care s-au prezentat, explicând motivele pentru care cei doi nu au dat randamentul sperat. „Nu știu ce să zic. Eu îl foloseam în altă poziție… Korenica la mine juca la mijloc. Nu pot să vorbesc eu despre FCSB, sunt antrenor la CFR și nu pot să-i spun eu acuma lui Reghe unde trebuie să joace Korenica, fiindcă nu-mi permit. Eu consider că el cel mai bun randament îl dă în zona centrală, unde are mai multă libertate. Muhar este un jucător care nu poate rupe ritmul. Un jucător de pasă scurtă, ce recuperează destul de lent. Un jucător ok, își pune amprenta. Adică e clar că are experiență foarte multă, dar care nu devine periculos”, a conchis Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.