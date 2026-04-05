Marile regrete ale lui Marius Lăcătuș, la aniversarea celor 62 de ani de viață: „O să-mi rămână tot timpul în memorie. Mă dor!”

Marius Lăcătuș a împlinit duminică, 5 aprilie, vârstă de 62 de ani. „Fiara” va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului românesc, fiind unul dintre jucătorii emblematici ai Stelei. Totuși, există momente din cariera sa care îl bântuie chiar și acum. Vezi pe Fanatik.ro ce episoade l-au marcat și cât de mult apasă în memoria acestuia.

Momentele grele din cariera lui Marius Lăcătuș. Peste ce nu poate trece, de fapt

„Fiara” a fost un fotbalist talentat, ambițios și extrem de atașat de sportul rege în țara noastră. a încântat spectatorii cu driblingurile și cu golurile sale, însă adesea făcea deliciul tuturor prin conflictele pe care le ducea pe teren cu adversarii sau chiar cu „centralii”. Deși a câștigat multe trofee, au fost totuși și câteva momente care îl fac și acum să regrete.

„Am regretul că nu am reușit să câștigăm și Cupa Intercontinentală, în decembrie 1986 și îmi pare nespus de rău faptul că nu am câștigat și a doua Cupă a Campionilor, în sezonul în care am jucat semifinala cu Benfica. Astea o să-mi rămână tot timpul în memorie. Și mai este una, faptul că nu am ajuns să particip la Campionatul Mondial din 1994.

Și ar mai fi ceva, ratarea calificării la Campionatul European din 1992, când veneam după Mondialul din 1990. Sunt lucruri care mă dor”, a mărturisit Marius Lăcătuș la

Mesajul lui Marius Lăcătuș în ziua în care a împlinit 62 de ani

Numele Marius Lăcătuș este unul puternic înrădăcinat în memoria microbiștilor români, mai ales ai suporterilor stelei. „Fiara” a recunoscut că prietenii au început să îl sune dis de dimineață de ziua lui, dar și că a primit foarte multe mesaje din partea fanilor sau a apropiaților săi.

„Sunt bine. Important este să fim sănătoși, celelalte lucruri se pot aranja. Atâta timp cât ești sănătos și lucrurile în familie merg bine, sunt foarte, foarte mulțumit”, a mai spus fostul mare fotbalist român, conform sursei precizate.

