Marile sacrificii făcute de Cătălin Hîldan până să ajungă fotbalist la Dinamo. „Umbla cu tata prin toată țara să dea probe de joc!”

Cristian Hîldan a fost primul invitat la „Fanatik Dinamo”, noua emisiune marca FANATIK. Fratele „Unicului Căpitan” a povestit ce sacrificii a făcut Cătălin pentru a ajunge să joace fotbal în Liga 1 pentru formația din Ștefan cel Mare.

Marile sacrificii făcute de Cătălin Hîldan până să ajungă fotbalist la Dinamo

În cadrul , noua producție marca FANATIK, , în probe, pentru ca „Unicul Căpitan” să reușească în fotbal. După mai multe vizite a fotbalistului la Corvinul, FC Național sau Oțelul Galați, Ionuț Chirilă, care era antrenor secund la Dinamo, a decis să îi dea o șansă lui Cătălin Hîldan.

Moderatorul Cristi Coste își amintește cu plăcere de Cătălin Hîldan: „În primii 5 ani de presă, la Gazeta Sporturilor, am lucrat pe echipa Dinamo. Am prins cantonamente cu Cătălin, am prins cantonamente în Cipru, la Ayia Napa, unde mai mergeam. Am prins o grămadă de meciuri, antrenamente și toate cele. Deși avea 22-23 de ani, Cătălin era un tip foarte liniștit, un tip pe care l-am văzut, cu ochii mei, cu Biblia în borsetă. Pentru mine a fost o surpriză! Era doar un tânăr…”

Cristian Hîldan consideră că greutățile l-au împins pe fratele său pe calea religiei: „Niciodată nu am știut de unde a plecat chestia asta cu el, cu înclinarea pentru Dumnezeu. Mă gândesc acum, fac o legătură… Cariera lui a fost cu multe suișuri și coborâșuri. El a fost foarte dezamăgit de treaba asta.

Înainte să fie împrumutat la Târgoviște, el mergea cu tata. A fost la Corvinul, nu știu dacă știe lumea. El a fost la Corvinul să dea probă, a fost la FC Național să dea probă, a fost la Oțelul Galați să dea probă. Dacă îți aduci aminte, atunci lumea nu punea accent pe tineri.

„Tata și Cătălin au fost fugăriți de câini la Hunedoara! Ionuț Chirilă l-a oprit pe fratele meu”

Păi îmi aduc aminte, a venit tata săracu, mergea cu el și lua trenul. Vorbea cu diferiți oameni din fotbal, iar ei spuneau ‘Hai veniți să da și el o probă, să vedem dacă corespunde. Au ajuns cu trenul la Corvinul Hunedoara într-o noapte, undeva la 3-4 dimineața. S-au oprit acolo și nu știau unde să ajungă la hotel, nu aveau unde să se cazeze.

Au luat-o pe niște străzi, au greșit… Îmi aduc aminte că au fost fugăriți de câini, au sărit niște garduri. A dat probe la multe echipe, dar de astea 3 îmi amintesc. Au fost foarte multe și venea de fiecare dată dezamăgit, își arunca geanta jos.

A mai fost și episodul cu Dinamo! A venit Ionuț Chirilă antrenor secund, atunci i-au oprit pe el, Coporan și Petre, toți jucătorii tineri. Nu aveau rezultate bune și la un moment dat au tras linie și astfel Cătălin a trebuit să meargă la Târgoviște. La Târgoviște în liga a treia, nu în liga a doua, la Oțelul Târgoviște”.

„Primul gol marcat de Cătălin Hîldan a fost împotriva Chindiei! Are 8 selecții și un gol la națională”

Cristi Coste a reamintit faptul că primul gol marcat de Hîldan a fost împotriva fostei sale echipe: „Colegul meu, Răzvan, a pregătit un material cu primul gol marcat de Cătălin în Liga 1. L-a dat chiar împotriva Chindiei Târgoviștei. ‘Antal – gol antologic’, el deschisese scorul, a fost 0-1 la pauză și 2-1 la final. A marcat golul de 1-1 Cătălin Hîldan în minutul 58, iar Mihalcea a reușit golul de 2-1 în minutul 68.

Cornel Țălnar, antrenor la Dinamo, și Silviu Dumitescu, antrenor la Târgoviște. Echipa lui Dinamo arată atunci așa – Prunea – Macavei, Lucian Cotora – Contra, Tararache, Hîldan, Moga – Dănciulescu, Iulian Chiriță și Mihalcea.”

Cristian Hîldan își amintește faptul că fratele lui nu era niciodată mulțumit de notele primite: „Mă răscolesc amintirile și îmi aduc aminte că atunci se dădeau note. Știu că îi spunea Cătălin lui tata – ‘Eu nu pot să trec niciodată de 7?’. 7 era notă mare atunci”.

Moderatorul „Fanatik Dinamo” a punctat și selecțiile avute, dar și debutul în naționala României: „Debutul la echipa națională a avut loc în România-Estonia. A debutat în România-Estonia, iar Cătălin a intrat, când era 2-0 rezultatul, în locul lui Gică Popescu. 8 selecții și un gol a avut Cătălin pentru naționala României”.