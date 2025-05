Marile secrete ale lui George Simion și Nicușor Dan, dezvăluite de un profiler. Cine sunt cu adevărat candidații la alegerile prezidențiale

Cine sunt cu adevărat candidații George Simion și Nicușor Dan? Un profiler dezvăluie trăsăturile ascunse ale candidaților la alegerile prezidențiale, din al doilea tur de scrutin. Pe data de 18 mai 2025, românii vor merge la vot pentru a-și alege liderul de la Cotroceni pentru următorii 5 ani.

Marele secrete ale lui George Simion și Nicușor Dan, ascunse în trăsăturile chipurilor

FANATIK a contactat un specialist în măsură să facă o analiză detaliată . Cristina Enache, profiler de citire a feței, ne-a dezvăluit care sunt cele mai bine păzite secrete ale lui George Simion și Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

Pe baza unor imagini cu cei doi politicieni a aplicat metoda Al Farasa, o tehnică de profilare a comportamentului și a personalității umane prin interpretarea fizionomiei, și ne-a punctat lucruri neștiute despre fiecare în parte.

Însă, trebuie precizat că acest gen de analiză presupune un cumul de cunoștințe și de detalii tehnice, despre care ne explică Cristina Enache. Studiile ei o validează și ca astrolog, terapeut și Pranic Healer (n.r. o practică holistică de vindecare energetică).

ADVERTISEMENT

„Am folosit detalii tehnice învățate de-a lungul timpului, majoritatea combinate din mai multe cursuri. Pentru această analiză se iau în considerare distanța ochilor, forma, culoarea între deschiderea pleoapei, gene, vizibilitatea pleoapei, etc.

De asemenea, forma feței, poziția urechilor și așa mai depart. Nu pot da detalii exacte despre tehnică, deoarece sunt date culese într-un curs de 2 ani pe care l-am dus la capăt, plus intuiție dezvoltată în timp.”, a explicat profilerul Cristina Enache, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Foarte disciplinat și încăpățânat, a preluat un model educațional patern”

Profilerul începe analiza cu Nicușor Dan, despre care admite, urmărind imaginea de mai sus, că știe să ia decizii în situații limită. Intuiția și experiențele trecute îl fac să nu dea greș niciodată. Pragmatic și atent la detalii, sunt alte aspecte importante ale candidatului la al doilea tur de scrutin.

ADVERTISEMENT

Cristina Enache menționează că o problemă poate apărea pe partea negocierilor la înalt nivel, datorată timidității care se citește pe chipul lui.

„Copilăria lui a fost una grea. Ia decizii bazate pe intuiție care nu-i dă greș niciodată. Da, trebuie precizat, și pe experiențele din trecut. Pot spune că datorită lor este foarte pragmatic și vede detaliile extrem de bine. Este foarte motivat de factori emoționali și de determinarea lui. Nu-și pune plăcerile pe primul loc.

Poate exista o oarecare frică de confruntare, de care are tendința să fugă. Poate să lucreze în grup, doar dacă îl conduce. Se pricepe să delege foarte bine și are multe frustrări adunate de-a lungul timpului. Poate fi foarte ușor să-l enervezi, dacă îi știi anumite butoane.

Este destul de cheltuitor, timid, iar profesional stabilitatea este o componentă necesară. Este în stare să se sacrifice profesional, însă fuge de niște lucruri. Timiditatea pentru întruniri internaționale poate fi o problemă. Foarte disciplinat și încăpățânat, a preluat un model educațional patern”, a declarat specialistul în citirea chipurilor.

„Pune multă energie în a-și ascunde emoțiile”

În continuare, profilerul punctează aspectele pe care le-a descoperit pe chipul lui George Simion. Despre cel de-al doilea candidat la alegerile prezidențiale de pe 18 mai 2025, . Specialista este de părere că pentru el deciziile sunt mai greu de luat, deoarece cântărește toate aspectele.

„George Simion în schimb a fost încăpățânat în trecut, dar a muncit să-și găsească echilibrul. Pune multă energie în a-și ascunde emoțiile. Consideră că are dreptate constant. Are mai puține prejudecăți, deci mai multă deschidere la ce este nou. Și el este timid, dar știe s-o ascundă. E un vorbitor direct și își alege cu multă atenție cuvintele. În momentul luării unei decizii, se decide mai greu pentru că are multe gânduri. Cântărește ambele părți mult. Consideră că are mereu dreptate. Este greu de condus.

Referitor la George Simion, lucrează cu ușurință în grup ca și cum ar fi unul din ei, chiar dacă îl conduce. Gândește și analizează mai mult cu partea logică și nu emoțional. Deschis la informație. Nu se simte suficient de apreciat pentru sacrificiile făcute, nici din punct de vedere profesional, nici emoțional.”, a mai menționat Cristina Enache.

În final, specialista a punctat că cei doi politicieni au și trăsături asemănătoare, dar care au moduri diferite de materializare pentru cei din jur.

„Ambii pot fi pragmatici și nu ies dintr-o anumită idee până nu o duc la capăt. Ambii sunt vorbitorii direcți. Nu-și pun plăcerile pe primul plan și sunt capabil de sacrificiul, dar în moduri diferite. George Simion este sceptic și trebuie să-i demonstrezi ”să te creadă””, a încheiat profilerul, pentru FANATIK.

. Ambii politicieni mai au doar câteva zile pentru a-i convinge pe votanți să le acorde credit și să meargă pe mâna lor în următorii ani cât vor fi pe scaunul de la Cotroceni.