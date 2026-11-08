Marile talente ale fotbalului mondial care au dispărut din prim-plan. Ce s-a ales de ele

CE TREBUIE SĂ ȘTII Top 17 cele mai mari dezamăgiri din fotbal. Se visau Messi, dar și-au ratat șansa

ADVERTISEMENT

Fie din cauza accidentărilor, a alegerilor neinspirate în carieră, a lipsei de disciplină sau pur și simplu pentru că nu au progresat conform așteptărilor, există fotbaliști care au trecut de la statutul de viitoare vedete mondiale la cel de nume aproape uitate.

Top 17 cele mai mari dezamăgiri din fotbal. Se visau Messi, dar și-au ratat șansa

Iată un clasament al celor mai mari 17 dezamăgiri dintre fotbaliștii considerați cândva copii-minune, de la cele mai mici până la cele mai răsunătoare eșecuri, potrivit

ADVERTISEMENT

17. Adnan Januzaj

Adnan Januzaj era considerat viitoarea mare vedetă a lui Manchester United atunci când a început să impresioneze sub comanda lui David Moyes, în 2013. Abilitățile sale de dribling, viziunea asupra jocului și calitățile tehnice îl recomandau drept un viitor fotbalist de clasă mondială.

Totuși, după un început promițător, dezvoltarea sa a stagnat, iar împrumuturile la cluburi precum Borussia Dortmund și Sunderland nu au reușit să-i relanseze cariera. Deși a avut o perioadă decentă în La Liga, nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor uriașe create în jurul său.

ADVERTISEMENT

16. Anderson

Manchester United l-a transferat pe Anderson de la Porto în 2007, cu speranța că brazilianul va deveni mijlocașul de forță de care echipa avea nevoie. Datorită creativității și stilului său spectaculos, a fost comparat inclusiv cu Ronaldinho.

ADVERTISEMENT

Primele succese, printre care și câștigarea premiului Golden Boy în 2008, sugerau că se îndreaptă în direcția potrivită. Însă accidentările, problemele de pregătire fizică și lipsa disciplinei i-au provocat un declin accentuat. Deși a câștigat trofee cu United, nu a devenit niciodată mijlocașul de clasă mondială pe care mulți îl anticipau.

ADVERTISEMENT

15. Alexandre Pato

Pato a ajuns la AC Milan pe când era adolescent și a fost considerat rapid următorul mare atacant brazilian. Viteza, driblingurile și capacitatea sa de finalizare îl transformaseră într-un posibil candidat la Balonul de Aur.

Din nefericire, accidentările i-au marcat cariera și l-au împiedicat să atingă nivelul unor legende precum Ronaldo și Romário. În ciuda unor scurte perioade de revenire, cariera sa a intrat în declin, iar atacantul a ajuns să joace în China, Brazilia și MLS, în loc să domine fotbalul european.

ADVERTISEMENT

14. Ricardo Quaresma

Considerat cândva la fel de talentat ca Cristiano Ronaldo, în perioada în care cei doi tineri portughezi începeau să se remarce, Quaresma era văzut drept unul dintre cei mai înzestrați tehnic fotbaliști ai generației sale.

Spectacolul oferit pe teren, driblingurile și capacitatea de a marca din unghiuri imposibile l-au transformat într-un favorit al suporterilor. Totuși, inconstanța și problemele de atitudine au contribuit la experiențele nereușite de la Barcelona, Chelsea și Inter Milano. Deși a cunoscut succesul spre finalul carierei, inclusiv prin câștigarea EURO 2016 cu Portugalia, nu a atins niciodată nivelul individual pe care mulți îl anticipau.

13. Giovani dos Santos

Format la celebra academie La Masia a Barcelonei, Giovani dos Santos era considerat cândva un viitor superstar mondial. Driblingurile și creativitatea sa i-au adus porecla de „noul Ronaldinho”.

Totuși, nu a reușit să se impună la Barcelona și a făcut mai multe alegeri discutabile în carieră, trecând pe la cluburi din Anglia, Spania și Mexic. Deși a avut succes în MLS, nu și-a valorificat niciodată potențialul care îl transformase într-unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai lumii.

12. Mario Balotelli

Pe hârtie, Mario Balotelli avea toate calitățile necesare pentru a deveni un atacant de clasă mondială: viteză, forță, tehnică și un excelent simț al golului.

în Premier League și a oferit momente de geniu în tricoul naționalei Italiei. Totuși, lipsa disciplinei, atitudinea față de pregătire și comportamentul imprevizibil l-au împiedicat să devină unul dintre cei mai mari atacanți ai generației sale. În loc să fie amintit în primul rând pentru golurile sale, numele lui Balotelli este asociat adesea cu scandalurile și cu un potențial uriaș irosit.

11. Marko Marin

Supranumit „Messi al Germaniei”, Marko Marin era un tânăr extrem de promițător, remarcat pentru driblingurile spectaculoase și viziunea sa asupra jocului. Când a ajuns la Chelsea, în 2012, mulți credeau că va deveni unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Premier League.

Însă nu a reușit să se adapteze fotbalului englez și a fost împrumutat constant la alte echipe, fără să-și găsească stabilitatea. Incapacitatea de a se impune la cel mai înalt nivel l-a transformat într-un nume aproape uitat.

10. Jese Rodríguez

Jese era considerat cândva viitoarea mare vedetă a lui Real Madrid, fiind comparat frecvent cu Cristiano Ronaldo datorită vitezei sale explozive și eficienței în fața porții. O accidentare gravă la genunchi, suferită în 2014, i-a întrerupt însă ascensiunea, iar fotbalistul nu și-a mai recuperat complet calitățile fizice.

Experiențele nereușite de la PSG și din La Liga, combinate cu problemele din afara terenului, au transformat o carieră care se anunța extraordinară într-una dezamăgitoare.

9. Ansu Fati

, după ce a doborât recorduri de precocitate, devenind cel mai tânăr marcator din istoria clubului și moștenind tricoul cu numărul 10 al lui Lionel Messi.

Din păcate, o serie de accidentări grave i-au afectat cariera, diminuându-i viteza și explozia. Împrumutul la Brighton nu l-a ajutat, iar progresul său a stagnat considerabil. Fiind încă tânăr, are timp să redreseze situația, însă riscă să devină un alt exemplu de talent uriaș irosit.

8. Dele Alli

Timp de câteva sezoane, Dele Alli a fost unul dintre cei mai buni tineri mijlocași ai Europei, impresionând la Tottenham și în naționala Angliei. Avea o capacitate extraordinară de a înscrie din linia mediană și părea pregătit să domine fotbalul mondial.

Totuși, o scădere bruscă de formă, problemele de pregătire și dificultățile din afara terenului au contribuit la un declin rapid. Cariera sa s-a prăbușit, iar fotbalistul a ajuns să se chinuie în campionatul Turciei, departe de nivelul pe care îl atinsese cândva.

7. Renato Sanches

Renato Sanches părea destinat unei cariere extraordinare după ce a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător de la EURO 2016 și a obținut un transfer la Bayern Munchen. Totuși, perioada petrecută în Germania a fost un dezastru, iar împrumutul nereușit la Swansea City a înrăutățit situația.

Deși și-a relansat temporar cariera la Lille, reușind chiar să obțină un transfer la PSG, nu a devenit niciodată mijlocașul dominant pe care mulți îl anticipau.

6. Federico Macheda

Federico Macheda a devenit celebru peste noapte după golul spectaculos marcat la debutul său pentru Manchester United, în 2009. Totuși, acel moment avea să reprezinte apogeul carierei sale. Italianul nu a reușit să mențină un nivel constant și nu a impresionat în numeroasele perioade de împrumut.

Cariera sa a continuat în campionate mai puțin importante, demonstrând că un singur gol extraordinar nu este suficient pentru a transforma un fotbalist într-o mare vedetă.

5. Alen Halilovic

Supranumit „Messi al Croației”, Alen Halilović era considerat un viitor superstar mondial atunci când a semnat cu Barcelona. Totuși, nu a reușit să se impună la clubul catalan și a fost împrumutat în repetate rânduri.

În ciuda calităților sale tehnice, nu avea forța fizică și capacitatea de a lua deciziile potrivite pentru a avea succes la cel mai înalt nivel. A ajuns să evolueze în campionate mai puțin importante, departe de viitorul strălucitor care i se anticipa.

4. Ravel Morrison

Sir Alex Ferguson a afirmat cândva că Ravel Morrison era cel mai talentat tânăr fotbalist pe care îl văzuse vreodată la Manchester United. Totuși, problemele din afara terenului, atitudinea nepotrivită și lipsa disciplinei i-au compromis complet cariera.

În ciuda unor scurte perioade de revenire, Morrison nu a reușit niciodată să-și găsească stabilitatea la un club important și a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de fotbaliști despre care suporterii se întreabă și astăzi: „Ce ar fi putut deveni?”.

3. Hachim Mastour

Hachim Mastour a fost una dintre primele senzații ale fotbalului pe YouTube, devenind celebru încă din adolescență datorită driblingurilor spectaculoase și trucurilor sale tehnice. Suporterii lui AC Milan credeau că au descoperit următorul superstar mondial.

Însă Mastour a avut dificultăți uriașe în fotbalul profesionist, a jucat foarte puțin la cel mai înalt nivel și a dispărut treptat în ligile inferioare. A devenit unul dintre cele mai răsunătoare eșecuri ale fotbalului modern, demonstrând că talentul tehnic, de unul singur, nu este suficient pentru a avea succes.

2. Bojan Krkic

Considerat cândva viitorul mare atacant al Barcelonei, Bojan Krkić a doborât recordul lui Lionel Messi, devenind cel mai tânăr marcator din istoria clubului. Totuși, presiunea așteptărilor uriașe l-a afectat, iar fotbalistul nu a reușit niciodată să se adapteze pe deplin cerințelor unui club de elită.

Numeroasele împrumuturi și experiențe la echipe din întreaga Europă nu i-au relansat cariera. În cele din urmă, în loc să devină atacantul de clasă mondială pe care mulți îl anticipau, Bojan a avut o carieră mult sub nivelul așteptărilor.

1. Freddy Adu

Freddy Adu a fost prezentat drept „noul Pele” încă de la vârsta de 14 ani, devenind cel mai tânăr fotbalist profesionist din istoria Statelor Unite. Totuși, nu a reușit niciodată să se ridice la nivelul așteptărilor uriașe, având experiențe nereușite la numeroase cluburi din Europa.

Deciziile neinspirate, inconstanța și lipsa progresului l-au transformat pe Adu în exemplul suprem al pericolelor asociate cu promovarea exagerată a tinerelor talente. Povestea sa rămâne una dintre cele mai cunoscute lecții din istoria fotbalului: un talent extraordinar la 14 ani nu garantează o carieră de superstar.