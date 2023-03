Marile transferuri ratate de Didi Prodan pe final de cariera. ”Tătuca”, aproape de o trădare istorică și o mutare în Premier League

Într-o tristă seară de mijloc de noiembrie a anului 2016, . , Daniel Prodan. Cel care a fost nu doar unul dintre jucătorii de referință ai Generației de Aur, ci și un om de o calitate rară. Cu un molipsitor chef de viață și o energie debordantă pe care le transmitea tuturor. În vestiar, pe teren, dar și, clipă de clipă, în afara lui.

”N-am fost Hagi, n-am fost nici Popescu! Dar am fost cel mai bun număr 3 din țară la vremea mea! Am și-acum imprimat numărul 3 pe piele!

În carieră, ori am fost titular, ori n-am jucat deloc. N-o să vedeți meciuri în care să intru în minutul 74”, suna un autoportret al regretatului Didi Prodan, realizat cu franchețea care l-a caracterizat mereu.

Unul care îl reprezintă perfect, fotbalistic vorbind, pe cel care, nu doar la Steaua, ci și la echipa națională, a probat ceea ce declara la plecarea din Satu Mare către București.

”I-am spus lui nea Puiu, eu la Satu Mare mi-am dat viața pentru Olimpia. Iar dacă vin la București, o să îmi dau viața pentru Steaua. I-am spus că dacă bag capul sub tramvai, deraiază trenul! Cu asta l-am cucerit!”, rememora Prodan.

A jucat excelent la Steaua, dar și, sub tricolor, în campania ”tricoloră” din SUA și la Euro 1996. A plecat apoi la Atletico Madrid, pentru care a jucat 34 de meciuri într-un sezon și jumătate. Și a urmat transferul la Rangers.

Din păcate, cunoașteți deja povestea, a avut un ghinion teribil. Astfel că n-a apucat să joace vreun meci. ”A pierdut cei mai buni ani din cauza unei accidentări care l-a măcinat și din pricina unor doctori care și-au bătut joc de sănătatea lui.

El a rămas mereu pozitiv cât timp a fost aici, a fost la fel de important ca orice alt fotbalist din echipă”, spunea fostul său coleg Lorenzo Amoruso.

A trecut însă peste acest moment cu tenacitatea care-l caracteriza. Astfel că avea să mai joace pentru Steaua, Rocar, FC Național, Messina, și din nou Național. Dar și pentru echipa națională.

Puțini știu însă că atunci, în ultimii ani de carieră a fost la un pas de Premier League, în vara lui 2001. Dar și de o ”trădare” istorică, un an mai târziu, când s-a aflat pe lista lui Dinamo.

Primul transfer de anvergură ratat a fost cel din vara lui 2001. Fusese lăsat liber de contract de Rangers și, implicit, expirase și perioada de împrumut la Rocar.

Pe banca lui Everton se afla Walter Smith. Cel care îl precedase pe Advocaat, omul care-l adusese pe Daniel Prodan la Rangers, pe banca scoțienilor. Și-l cunoștea pe fundașul român din dubla din Champions League, cu Steaua, atunci când ”Tătuca” înscrisese un gol de generic.

