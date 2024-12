Marilu Dobrescu are un nou iubit după separarea de producătorul australian. Au plecat deja în vacanță

Una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România este mai fericită ca oricând. Marilu Dobrescu are după separarea de producătorul australian. Cei doi tineri au plecat deja în vacanță.

Cu cine se iubește acum influencerița Marilu Dobrescu

Marilu Dobrescu trăiește la intensitate maximă fiecare moment al vieții sale, dovadă că a lăsat în urmă durerea și suferința. Frumoasa vedetă nu a lăcrimat prea mult după separarea de producătorul din Australia.

La scurt timp după despărțirea de Benjamin Townsend, și-a găsit un alt partener de viață. Roșcata nu a stat prea mult pe gânduri și a plecat în concediu alături de actualul iubit care este de profesie fotograf.

Acesta se numește Tom Healy și este destul de discret pe social media având în vedere că are contul privat pe Instagram. Cu toate acestea influencerița le-a arătat tuturor fotografiile în care acesta a surprins-o.

În plus, apar împreună pe aeroport, semn că își petrec finalul de an unul lângă celălalt. Marilu Dobrescu a plecat în Manila, Filipine, unde va stat o perioadă destul de lungă pentru că are în plan să viziteze mai multe locuri.

„Leșin, prima oară în Manila, Filipine”, a scris influencerița pe rețelele de socializare. „Prima destinație din cele 3 din săptămânile astea”, a completat renumita creatoare de conținut pe social media.

În imaginile postate, Marilu Dobrescu pare că se simte extraordinar de bine în compania actualului iubit. Tânăra este recunoscătoare pentru tot ce trăiește, cu toate că în urmă cu puțin timp a trecut printr-o separare dureroasă, de Iustin Petrescu, cu care dorea să devină mamă.

Marilu Dobrescu, detalii despre Crăciunul din Australia

Marilu Dobrescu le-a dezvăluit celor care o urmăresc că anul acesta și-a făcut cel mai special cadou de Crăciun de până acum. A avut parte de o experiență inedită la capătul planetei, unde a petrecut câteva zile conducând prin locuri minunate.

„Am închiriat mașină și am călcat-o fără să mai stau pe gânduri. Mi-am învins frica asta, anxietatea de a cere străinilor să mă ajute cu o poză/indicații și am bifat tot Great Ocean Road-ul din Australia, care era pe lista mea de ceva timp.

La final, universu’ mi-a vorbit și mi-a zis că totul e exact așa cum trebuie să fie în viață mea, știu asta pentru că am prins apusul singură la Gibston Steps. Am plâns cu muci pe plajă singură fiind recunoscătoare că e totul doar pentru ochii mei?

Am plâns. A meritat? Aș face-o iar, oricând, cu ochii închiși. Mă rog, i-aș păstra dechisi totuși, mașina nu are pilot automat. Asta numesc eu cu adevărat un cadou pentru sufletul meu”, a notat Marilu Dobrescu pe .