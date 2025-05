Marilu Dobrescu, atac la adresa fostului partener, Iustin Petrescu. Scandalul momentului: „Nu-mi mai este frică de tine”

Marilu Dobrescu a publicat în mediul online un clip video în care dă de înțeles că fostul său partener, cu care și-a dorit un copil, a abuzat-o fizic și emoțional. Cum se apără Iustin Petrescu în fața acuzațiilor.

Marilu Dobrescu, acuzații dure la adresa fostului partener

Timp de aproximativ patru ani, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au format cuplul perfect de pe internet. Viața pe care o afișau era una desprinsă din filme, cu vacanțe spectaculoase, romantism și dorința de a-și întemeia o familie.

Influecerița mărturisea adesea că abia își dorește ca partenerul său să o ceară de soție și avea doar cuvinte de laudă la adresa lui.

Au fost ani de tratamente și o sarcină pierdută care i-au îndepărtat, astfel că în urmă cu aproximativ un an anunțat că se despart. Ambii și-au refăcut viața și părea că s-au împăcat cu trecutul.

Iustin Petrescu a publicat de curând un videoclip în care mărturisea că și-a găsit liniștea în brațele actualei sale iubite, în timp ce

Totuși, odată cu schimbarea continentului, a făcut și o postare controversată pe internet. Este vorba despre un clip format din două părți. La început, apare ea, plângând pe podea, iar a doua parte o înfățișează fericită cu schimbările din viața sa.

Ce i-a șocat pe fani este mărturisirea care a venit o dată cu imaginile: „Fata care ținea secret abuzul și emoțional prin care trecea. Femeia care nu ar accepta niciodată asta”. În timp ce, descrierea a fost: „’Vai ce o să zică lumea, sunt un eșec, cum explic. Nimeni nu o să mă creadă’. Ce ar fi viața fără lecții atât de importante. Așa creștem. Cereți sfatul și vorbiți cu cei care contează, întotdeauna”.

Cum a reacționat Iustin

Declarațiile făcute de Marilu Dobrescu au devenit rapid virale, iar fanii l-au asaltat pe Iustin Petrescu, cât și pe actuala sa iubită cu mesaje. Astfel, el a venit cu lămuriri pe contul său, spunând că nu a agresat-o: „Mulțumesc că mi-ați scris. Este datoria fiecăruia să modereze comenturile și să clarifice”.

De asemenea, el a și comentat la postarea făcută de fosta lui parteneră: „Dar spune-ne, te rog, ca să nu ne simțim atacați fără motiv”. Totuși, răspunsul lui Marilu Dobrescu a fost unul surprinzător, l-a acuzat direct și a adus în discuție chiar și un „dosar” cu dovezi.

„Cât tupeu, diferența este că acum nu îmi mai e frică de tine. (…) Din seara în care prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie, când am fugit pe ușă. Singurul om care a știut.

Practic după am continuat să mă conving că am meritat-o și uite așa nici că am mai povestit altcuiva o lungă perioadă. Public nu sunt pregătită. Nu încă”, a declarat Marilu Dobrescu.