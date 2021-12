Marilu Dobrescu, cel mai bun influencer român la Gala People’s Choice Awards 2021: „Am plâns cu lacrimi și urlete”

Pe 7 decembrie a avut loc gala People’s Choice Awards 2021, unul dintre cele mai așteptate evenimente de anul acesta, unde Marilu Dobrescu a obținut premiul pentru cel mai bun influencer român din acest an. Ceremonia a avut loc în Santa Monica, iar gazda evenimentului a fost actorul și comediantul Kenan Thompson. Aparițiile vedetelor de pe covorul roșu au oferit un întreg spectacol de culoare și grație, semn că au luat în serios această gală.

Gala a decurs perfect, toată noaptea oferindu-se premii celor care au obținut cele mai multe voturi din partea publicului. Printre numele cunoscute se numără și Justin Biber, care a obținut 10 nominalizări la premiile de anul acesta. Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Doja Cat și Kacey Musgraves au fost doar câteva dintre vedetele care au fost invitate să ia parte la gala People’s Choice Awards 2021.

Ținutele vedetelor care au furat privirile tuturor

Printre vedetele care au pășit pe covorul roșu seara trecută s-a aflat și frumoasa fiică de 23 de ani a regretatului artist Michael Jakson. Paris Jackson a purtat o rochie maro, fără umeri, scurtă, care i-a pus în valoare foarte bine picioarele perfecte. Fiica lui Michael Jackson a declarat că stilul ei vestimentar diferă, deoarece alege să se îmbrace în funcție de muzica pe care o ascultă.

Penele nu au lipsit nici în acest an de pe covorul roșu. Vaverne Cox a ieșit imediat în evidență datorită ținutei care îi punea în valoare culoarea părului. Drept accesorii, actrița a optat pentru pene de culoare mov, prinse pe toată rochia, inele mari și o manichiură simplă.

Nici gazda Kenan Thompson nu a trecut neobservat. Actorul a ales să poarte un costum bleumarin, alături de o cămașă albă. Ținuta a fost pe deplin asortată în momentul în care a ales să poarte o pereche de pantofi sport albi.

Cea care a avut parte de cea mai surprinzătoare coafură a fost Erika Jayne. Aceasta a purtat o ținută elegantă cu buline, optând pentru un coafură excentrică și folosind o fundă pe post de accesoriu.

Khloe Kardashian a uitat de Tristan Thompson

De departe cea mai comentată apariție pe covorul roșu a fost a lui Khloe Kardashian. Vedeta și-a făcut apariția într-o rochie argintie, care îi pune în evidență corpul tonifiat. Deși este în plin scandal cu Tristan Thompson, fostul său iubit, Khloe nu părea deloc afectată, ba din contră, a afișat o atitudine care nu a trădat suferința.

În urmă cu câteva zile, s-a aflat faptul că Tristan a avut o aventură cu Maralee Nichols, în urma căreia femeia a dat naștere unui copil. Maralee susține că Tristan este tatăl copilului, tocmai de aceea a intentat un proces pentru stabilirea paternității. Khloe și Tristan au împreună o fiică, pe True, în vârstă de doar patru ani.

Marilu Dobrescu a câștigat premiul pentru cel mai bun influencer român

Pentru cel de-al treilea an consecutiv, coordonatorii People’s Choice Awards au introdus o categorie specială, dedicată României. Astfel, anul acesta, românii au putut să își voteze preferații timp de 20 de zile. Câștigătoarea acestui an este Marilu Dobrescu, . Deși se află în mediul online de 5 ani, aceasta a reușit să creeze un spațiu sigur pentru cei care o urmăresc.

„Mulțumesc și mă înclin în fața tuturor celor care m-au votat și nu numai, este o reală onoare să fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este @peopleschoice. Am plâns cu muci, lacrimi și urlete când am aflat! Încă de la începuturile mele pe online am construit totul pornind de la motto-ul meu: «Oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă». Au trecut 5 ani de atunci și pot spune cu mândrie că am adunat organic o comunitate mare de oameni care simt, evoluează, râd, plâng și trăiesc alături de mine, de parcă nici nu ne desparte un ecran. Voi ați votat, premiul e al nostru!”, a spus Marilu pe Instagram.

Câștigătorii People’s Choice Awards 2021:

People’s Champion Award: Dwayne “The Rock” Johnson

Fashion Icon Award: Kim Kardashian



People’s Icon of 2021: Halle Berry

Filmul anului 2021: „Black Window”

Cel mai bun film de comedie din 2021: „Free Guy”

Cel mai bun film de acțiune din 2021: „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

Drama anului 2021: „Cruella”

Filmul de familie al anului 2021: „Luca”

Starul (masculin) anului 2021: Dwayne Johnson

Starul (feminin) anului 2021: Scarlett Johansson

Cel mai bun reality show din 2021: „Keeping Up with the Kardashians”

Cel mai bun prezentator din 2021: Khloé Kardashian

Cel mai bun serial Fantasy din 2021: „Lucifer”

Artistul anului 2021: Lil Nas X

Artista anului 2021: Adele

Trupa anului 2021: BTS

Melodia anului 2021: „Butter”

Albumul anului 2021: „Sour”