Marilu Dobrescu iubește din nou și e mai fericită ca niciodată. De ce a decis să țină relația departe de ochii curioșilor? De data aceasta, influencerița a luat o decizie radicală.

Marilu Dobrescu rupe tăcerea despre noua ei relație. Influencerița a luat o decizie radicală: „Fac lucrurile diferit”

După numeroase întrebări primite de la fani, Marilu Dobrescu a confirmat în sfârșit că are o nouă relație “de ceva timp”. Deși care a marcat-o, influencerița a reușit să treacă peste acea perioadă și să iubească din nou. Totuși, lecțiile trecutului au învățat-o să abordeze diferit lucrurile.

ADVERTISEMENT

Pentru a-și vindeca sufletul după despărțire, Marilu a făcut mai multe schimbări în viață. A început să călătorească mai mult, s-a mutat într-o casă nouă și a încercat să se redescopere pe sine. Călătoriile au dus-o până în Bali, iar acum locuiește în Australia.

Fanii ei au observat că în ultima vreme apare alături de un bărbat misterios și au început să o întrebe despre asta. După mai multe mesaje primite, Marilu a decis să confirme că este într-o relație nouă.

ADVERTISEMENT

„Am primit întrebarea asta de multe ori și nu mai vreau să mă fâstăcesc sau ceva. Da, sunt într-o relație de ceva timp. E normal să nu mai vezi lucrurile așa cum le vedeai înainte, se numeste evoluție și.. schimbare. Dar de data asta o să fac lucrurile diferit din punct de vedere al expunerii. Prețuiesc mult mai mult intimitatea și am învățat enorm din trecut”, a scris Marilu Dobrescu pe Instagram, potrivit

unde are peste 500.000 de urmăritori. Dacă în trecut își expunea toată viața personală pe internet, acum preferă să fie mai discretă și să păstreze mai multă intimitate pentru relația ei.

ADVERTISEMENT

Ea a învățat din experiența anterioară că expunerea excesivă în mediul online poate face rău unei relații și nu vrea să repete istoria.

„Acum nu aș mai vedea, cu noul meu iubit să mă pun pe aici, să mă pup. Să arăt tot din intimitatea noastră, să mă afișez cu noul partener la fel cum am făcut în trecut și să arătăm tot, să nu fie nicio limită trasă. O să fiu la fel de deschisă cu voi și mereu o să vă povestesc aproape orice.

ADVERTISEMENT

Nu știu de ce, poate dăuna într-un cuplu să vă expuneți online. Poate să vă aducă în punctul în care să simțiți că e ceva neînregulă și să nu știți de unde. Probabil că am greșit în unele momente în trecut, când am dat prea mult din cas și chestia asta nu a fost okay. Am simțit-o de multe ori și nu mai aveam ce să fac”, a mai spus ea.