Zodiacul chinezesc dezvăluie șansele candidaților la prezidențiale: ”Crin Antonescu are doi Șerpi împotriva lui”. Turul doi, marcat de conflicte sociale

Astrologul Marian Golea, specialist în zodiacul chinezesc, îi analizează pe candidații la alegerile prezidențiale, în exclusivitate pentru FANATIK. Cine susține că ar avea șanse să intre în turul doi, conform previziunilor horoscopului asiatic?

Marian Golea, previziuni astrologice rare: totul despre candidații la alegerile prezidențiale

Specialistul în și arta feng-shui a vrut să precizeze din start că aceste previziuni sunt realizate în funcție de datele care se cunosc despre cei înscriși în cursa electorală. Pentru o analiză mai amplă și mai profundă, mai ”exactă” despre fiecare ar fi nevoie de ora nașterii lor, lucru pe care nu îl cunoaștem.

Cu toate acestea, Marian Golea spune că cele mai mari șanse de a ajunge în turul doi, care va avea loc pe 18 mai, le are primarul Capitalei, candidatul independent Nicușor Dan. Zodia Șarpelui îl avantajează doar pentru accederea în turul final. Lucrurile se schimbă, însă, susține astrologul, în ziua turului doi, una care nu mai e la fel de bună precum data de 4 mai pentru fostul lider al USR.

Zodiacul chinezesc îl favorizează pe Nicușor Dan în cursa pentru turul doi

„Cele mai mare șanse să intre în turul doi le are Nicușor Dan, dar trebuie să menționez ceva încă de la început. Din cauza faptului că ne lipsește ora nașterii, în condițiile pe care le avem, vom interpreta trei lucruri, în funcție de ziua de naștere, stelele zburătoare lunare și stelele zilei.

Începem cu Ponta. Ponta este zodia Șobolan. În perioada aceea, nu va avea o zi foarte proastă, dar va avea o chestie din asta, singurătate. Nu are șanse nemaipomenite. Lasconi, la fel, este tot Șobolan și este în aceeași postură cu Ponta.

Apoi, urmează Crin Antonescu, care se pare că e cel mai defavorizat, datorită faptului că zodia lunară nu-l ajută, e dușmanul lui. Are o stea bună, s-ar putea chiar să creadă că o să câștige, dar, de fapt, nu o să câștige. Steaua zilei e de distrugere, deci nu are prea multe șanse. Nici zodia anuală nu îl ajută”, a declarat Marian Golea despre o parte dintre candidații la alegerile prezidențiale, pentru FANATIK.

„George Simion e Tigru, are niște stele oribile”

Cum stă președintele AUR, , din punct de vedere astrologic? Golea spune că se anunță nori negri pentru liderul suveranist. Astrologul e de părere că pot ieși la iveală anumite lucruri despre el, astfel încât chiar votanții lui să se întoarcă împotriva sa.

„George Simion e Tigru, are niște stele oribile. Deci chiar s-ar putea să aibă probleme până atunci. Să zicem că îl demască cineva, că se aduc fapte urâte, iar asta îl face să se certe cu toată lumea, intră în contradicție cu lumea. Or să sară mulți împotriva lui, chiar și cei care îl iubesc. Ies informații care îl dezavantajează. Asta vorbim pentru ziua de 4 mai. După care urmează Nicușor Dan, care are o conjunctură foarte bună. Zodia anuală, Șarpele, e aliat cu el, la fel și zodia lunară, tot Șarpe. Dacă ar ieși președinte, atenție mare, ar fi unul bun pentru România, pentru că România e tot pe Șarpe. De exemplu, Iohannis a fost Mistreț, a fost împotriva României”, a completat Marian Golea.

Revenind la ziua de 4 mai, primul tur al alegerilor, Golea a spus că e una favorabilă pentru , dar lucrurile se pot schimba dramatic nu doar pentru politician, ci și pentru țară. Ziua turului doi va fi una plină de convulsii sociale, de conflicte majore, avertizează Golea.

Marian Golea, despre al doilea tur de scrutin: „Ziua alegerilor, foarte proastă pentru România”

„Ziua de 4 e zi de Cocoș. Are o stea favorabilă, steaua 6, care spune noroc în viitor. Poate să pună bazele unei dezvoltări ulterioare. Are și steaua victoriei. Problema e în felul următor. Noi spunem că Antonescu are doi Șerpi împotriva lui, are niște stele urâte. Poate să fie Ponta acum, să zicem. Antonescu și George Simion nu au nicio șansă. Rămân Lasconi și Ponta.

Pe data de 18 când sunt alegerile adevărate (ziua turului doi, n.r.), e zi foarte proastă pentru România. S-ar putea să iasă conflicte la alegeri, să iasă scandaluri, s-ar putea să fie neînțelegeri mari. E o zi de contradicție totală ziua aia. Pe Nicușor Dan îl dezavantajează cel mai mult ziua de 18. Nu are o șansă nemaipomenită, depinde împotriva cui se duce. Dacă se duce împotriva lui Ponta… Ponta are o stea și mai proastă. Zicem că nici Ponta sau Lasconi dacă sunt în turul doi nu au șanse. Dar va fi o zi foarte urâtă, conflictuală, cu nenorociri. Pot să iasă bătăi în stradă, poate să iasă orice. Când avem Mistrețul ăsta într-o zi, poate să iasă orice.

Ziua de 4 mai era bună ca finală pentru Nicușor Dan, dar acum nu mai are sens, eu urăsc cuvântul „dacă”. Acum, repet, neavând orele la care s-au născut… Asta ar schimba toată conformația”, a adăugat Marian Golea.

Stea nefavorabilă pentru N. Dan în turul doi. Ar putea avea soarta lui Hillary Clinton

De ce spune expertul în zodiac chinezesc că lui Nicușor Dan îi scad șansele în turul doi, deși îl dă aproape ca sigur victorios în primul tur de scrutin? Conform astrologiei chineze, Nicușor Dan e pândit de o stea ghinionistă, aceeași care o urmărește pe Hillary Clinton toată viața și care a făcut-o să piardă în fața lui Donald Trump în anul 2016.

„Nicușor Dan, în ziua de 18, are Casa Yin. A avut-o Hillary Clinton toată viața ei. E steaua care apare când vrei să ajungi la o poziție, și te oprești la barieră. Așa a pierdut și Hillary. E foarte greu să treci peste acest prag. Casa Yin e foarte periculoasă. Cu toate că ziua de 18 e mai slabă pentru Nicușor, se poate ameliora. Ceilalți candidați nu e steaua asta Yin. Dacă eu aș da drumul la o veste proastă despre Lasconi sau Ponta, în conjunctură cu George Simion, îi trage în jos. Orice alianță între ăștia, îi trage în jos. Cine credeți că e cel mai bun aliat pentru George Simion? Este Antonescu. Doamna Lasconi are ceva tipic Șobolanului. Când candidează pentru ceva și multă lume le spune că nu au nicio șansă, Șobolanii nu vor să creadă și merg până în pânzele albe, după care pierd cu siguranță. Șobolanii nu prea știu să piardă”, a încheiat Marian Golea.