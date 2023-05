Marina Almășan anunță că devine bunică? “Cei mici nu o vor lua razna cu mine”

Marina Almășan este pregătită să devină bunică. În exclusivitate pentru FANATIK, Marina Almășan ne-a povestit cum se înțelege cu Ana, viitoarea noră. În plus, ne-a spus și cum s-ar vedea în ipostaza de bunică și a recunoscut că ar fi destul de strictă. La capitolul povești însă, micuții vor fi cu adevărat norocoși, deoarece Marina Almășan are un talent aparte, de povestitor înnăscut.

Marina Almășan a petrecut clipe prețioase cu fiul și nora în Dubai

De curând, celebra prezentatoare a mers să își viziteze fiul și viitoarea noră, în însoritul Dubai. Au petrecut sărbătorile pascale împreună, dar au sărbătorit și ziua de naștere a lui Victor, fiul vedetei. Ana și Victor s-au stabilit temporar acolo, iar merge cu drag de fiecare dată să petreacă timp cu ei pe meleagurile fascinante din Emiratele Arabe.

“Am fost oaspetele tinerei generații la început de mai. Am prins acolo ziua lui Victor, pe care așadar l-am sărbătorit la 33 de grade Celsius, în timp ce în București temperaturile nu reușeau să treacă de 15. Pentru că m-am aflat la Dubai pentru a treia oară în viață, am fost mai puțin ahtiata să-l colind.

Dățile precedente am realizat reportaje, așa că am avut ocazia să mă plimb destul, peste tot! Am profitat mai mult pentru a sta cu copiii, a-i vedea cum s-au aclimatizat, cum și-au construit micuțul lor univers temporar ( așa îmi place să cred) într-o țară la care, cu un an în urmă, nici nu visau.

Dar o vacanță perfectă i-a convins să încerce ‘viața la Dubai’, măcar pentru un an-doi. Nu strică deloc, ca și experiență de viața, mai ales că IT-iștii pot lucra de oriunde. Internet sa fie și un calculator în fața lor”, a declarat Marina Almășan pentru FANATIK.

Marina Almășan: “Vreau să îi ajut pe copiii atunci când vor veni nepoțeii”

Vedeta ne-a povestit că relația pe care o are cu Ana, iubita fiului său, Victor, este una strânsă. Cei doi au o relație de ani buni și par să se iubească din ce în ce mai mult. Iubirea lor a reușit să depășească bariera timpului, asta deoarece cei doi îndrăgostiți formează un cuplu încă din școala generală. Iar acum, se gândesc să își întemeieze o familie. recunoaște că și-ar dori să se implice în creșterea viitorilor nepoței și să îi ajute pe cei doi tineri.

“Ana este un copil tare bun, a crescut împreună cu Victor si povestea lor, atât de frumoasă, se pierde undeva, în negura… școlii generale. Iubirea rezistă, sunt amândoi precum sacul și petecul, e un deliciu să-i privești din afară.

Sunt foarte fericită când îi vad cât de bine se înțeleg și aproape că nu am dorința mai mare decât aceea de a asista la o viață frumoasă pe care s-o aibă împreună. Viață în care să mă îngăduie și pe mine, uneori, prin preajmă, măcar ca să-i ajut, atunci când or veni nepoțeii”, a mai spus .

Marina Almășan, o bunică atipică: “La mine copiii vor fi pe mâini bune și nu o vor lua razna”

Întrebată ce fel de bunică ar fi, Marina Almășan a recunoscut faptul că nu se va încadra în standardele clasice. Dimpotrivă, datorită firii ei vesele și veșnic tinere, micuții vor fi mereu fascinați de poveștile ei. Cu toate acestea, va fi în egală măsură și destul de strictă cu nepoțeii. Motivul? Educația primită de îndrăgita prezentatoare, care a fost, așa cum spune și ea, “spartană”.

“Doamne, niciodată nu suntem pregătiți pentru schimbări atât de spectaculoase de statut! Probabil ca voi fi o bunică tare ‘atipică’. Și asta pentru că eu, în sufletul meu, am rămas ancorată undeva, în adolescență. Acest lucru mă recomandă, de fapt, pentru a intra foarte ușor în mintea copiilor.

Țin minte, când ai mei erau mici, cea mai plăcută îndeletnicire era să le inventez povești. La capitolul imaginație stau periculos de bine. Folosind personaje din viața lor reală ( bunicii, vecinii, animalele de companie, personaje de la tv). Le amestecam ingenios, de nu mai știau cei mici, a doua zi, întâlnindu-se cu ‘împricinații’, ce e adevărat și ce a fost poveste, legat de aceștia.

Cred că la capitolul ‘povești’ m-aș descurca de minune și cu nepoții. În rest… e posibil să fiu o bunică destul de strictă, datorită educației spartane pe care eu însămi am avut-o. Dar asta e de bine. Sunt o bunică responsabilă, în care tinerii pot avea încredere. La mine, copiii vor fi pe mâini bune și n-o vor lua razna”, a mai spus cu amuzament Marina Almășan pentru FANATIK.