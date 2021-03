Marina Almășan, de la femeia de 10, la mama cu regrete: “Îmi reproșez că nu le-am oferit tați implicați”. Destăinuri exclusive ale vedetei TVR

Când auzi numele Marina Almășan, primele cuvinte care îți vin în minte sunt TVR și “Ceaiul de la ora 5”. De mai bine de trei decenii în curtea Televiziunii Publice, se spune despre Marina Almășan că este un dinozaur în TVR. Unul cu “gura mare” care știe să-și apere drepturile și care ar face schimbări majore dacă ar avea cuțitul și pâinea în mână.

Am aflat de la Marina Almășan ce își reproșează în relația cu cei doi copii, ce decizii din viața ei ar schimba, dacă ar putea, și de ce nu vrea să rememoreze experiențele urâte din trecut. Într-un inteeviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK, vedeta TVR face dezvăluiri neștiute despre mama și profesionista Marina Almășan, dar și despre o altă față a ei, cea a femeii care nu a făcut cele mai bune alegeri atunci când a venit vorba de tații celor doi copii pe care îi are, Marina și Victor.

Să începem atipic: Ce nu se știe despre dumneavoastră și ar merita să se afle?

-Dragă Magda, în atâția ani de viață publică nu cred că viața mea mai are taine. S-a spus/scris/inventat cam tot! E-adevărat, peste unele lucruri – care chiar contează! – s-a trecut “cam repede”. Căci, știi și tu, “știrile bune” nu prea vând. Uite, spre exemplu, puțini menționează un “amănunt” cu mare greutate în CV-ul meu: am terminat Academia de Studii Economice ca Șef de promoție pe țară. Deci, din toate facultațile economice din România, eu am absolvit cu cea mai mare medie: 10. Și încă ceva: în studenție am condus – cu mână de fier!😁- revista studențească a studenților economiști, revistă care apărea în print, iar pe atunci ziarele se tipăreau la Tipografia Informația. Deci am învățat, de la 19 ani, cum se face un ziar din momentul ședinței de redacție, până la momentul în care, ca redactor-șef, dădeam BT-ul ( n.r.- bunul de tipar), înainte ca ziarul să intre “la rotativă”, pentru a fi tipărit în cele câteva mii de exemplare.

Cum ați ajuns de la economist la TVR-ist și ce v-a ținut peste trei decenii în Televiziunea Publică?

– Am fost un student activ în presă, conduceam o revistă, scriam la numeroase cotidiane ale vremii, colaboram la Radio-România Tineret, în vacanțe eram crainic la Radiovacanța Costinești. Am continuat și după absolvire, în paralel cu stagiul ca economist, timp de 2 ani, apoi am dat examen ca cercetător științific – iată un alt lucru care nu prea se știe despre mine! – calitate în care am lucrat 2 ani la cel mai mare Institul Economic din România , după care a venit Revoluția, Televiziunea Română, instituție până atunci “ermetică”, și-a deschis porțile și pentru cei ce nu aveau diplomă de “Ștefan Gheorghiu” și am răspuns “Prezent!” invitației celebrului Mihai Tatulici, de a mă alătura echipei sale. Și atunci a început cea mai fascinantă etapă din viața mea, care, iată, continuă și astăzi! Am rămas 3 decenii în TVR pentru ca îmi iubesc instituția, sunt “construită” pentru a funcționa intr-o instituție publică, în care rigorile profesiei nu m-au pus niciodată în situația unor compromisuri. În plus, aici mi-am câștigat notorietatea, cu faimosul meu “Ceai de la ora 5” și, fiind un om loial, mi s-a părut nedrept să-mi trădez instituția care m-a învățat meserie și m-a făcut cunoscută.

Marina Almășan vrea ca TVR să devină o instituție profitabilă, cu contracte înțelept încheiate

Și, totuși, au existat multe momente tensionate între dumneavoastră și TVR… Dacă ar fi să acceptați ca provocare, un exercițiu de imaginație, în care Marina Almășan ar avea cuțitul și pâinea în mână, ce ați schimba prima dată la Televiziunea Română, despre care ați spus – nu de puține ori – că este a doua casă și i-ați rămas fidelă din devotament?

-Aș schimba multe. Aș reinstaura respectul față de profesioniști și, ca economist, aș transforma Televiziunea Română într-o instituție profitabilă, care să consume cumpătat resursele primite de la Buget și să le adauge, prin contracte înțelept încheiate, nenumărate venituri suplimentare, de care să se bucure emisiunile și, nu în ultimul rând, realizatorii lor. Aș igieniza clădirile, care străluceau, când mi-am început eu ucenicia și aș umple studiourile TVR nu numai cu tehnică de ultimă oră, ci și cu marile vedete ale României, nu numai de ieri, ci și de azi.

Dacă ați fi protagonista unui moment nepământesc, în care ați putea să vă părăsiți trupul, să vă priviți și analizați trecutul, prezentul și, ulterior, ați avea capacitatea să schimbați una dintre alegerile făcute în viață, care ar fi aceea?

-Pe ici, pe colo, aș aduce schimbări. Profesional nu, în niciun caz. Poate în plan personal, unde mărturisesc, Geamănul din mine, ușor repezit, uneori necugetat, a făcut alegeri insuficient fundamentate. Care. după cum s-a văzut, au dus la eșecuri. Dar, până la urmă, orice experiența de viață este binevenită, pentru că ne antrenează pentru provocările viitorului, iar acestea nu întârzie să apară , nu-i așa?

O să vă rog să scotociti în sertarul cu cele mai frumoase amintiri și să îmi dezvăluiți care considerați că este cea mai mare realizare profesională a dumneavostră, până în prezent?

-Fără îndoială, “Ceaiul de la ora 5”, un program care a ținut “garda sus” timp de 8 ani, fără nicio săptămână de vacanță. A fost primul format original, românesc, de divertisment, în care se adunau, în aceeași emisiune artiști, politicieni, diplomați, sportivi de talie internationala etc, pe care-i puneam să facă cele mai neașteptate lucruri, în acele vremuri. A fost totodată cel mai itinerant program tv din România, fiecare transmisie directă desfășurându-se într-o altă locație, din București și din țară. Ba, la un moment dat, special guest starul emisiunii a fost Președintele de atunci al Republicii Moldova, ediția respectivă transmițându-se în direct de la Chișinău. O altă izbândă de care sunt mândră este locul 3, obținut de România la Eurovision 2010, la Oslo, de către minunații Paula și Ovi. Eu am fost nu numai șeful delegației României la Eurovision, ci și coordonatorul întregului proiect din acel an. Și am reușit să-l acopăr integral din sponsorizări, scutind Televiziunea Romană de orice efort financiar. Ieșind din permietrul Televiziunii, aș menționa și cele 13 cărți publicate – eseuri, jurnale de călătorie și cărți pentru copii, de care sunt foarte mândră, pentru că marea mea pasiune rămâne scrisul!

Dar personală?

-Orice mamă, la această întrebare, nu cred că poate așeza altceva pe primul loc, decât nașterea copiilor sai. Ceea ce voi face și eu. Mi i-am dorit foarte mult și, chiar dacă meseria mi-a confiscat multe din momentele pe care mi le-aș fi dorit petrecute lângă ei, nutresc credința că am reușit să fiu o mamă bună, implicată, poate puțin cam severă, dar asta numai și numai din dorința de a scoate din ei oameni adevărați.

Marina Almășan, despre războaiele purtate cu bărbații din viața ei: “Simt că mă ‘murdăresc’ chiar și doar rememorând trădări”

Ați trăit, însă, și momente cu o încărcătură emoțională negativă, cum ar fi divorțul…

– De capitolul “emoții negative” nu vreau să mă ating, căci simt că mă “murdăresc” chiar și doar rememorând trădări, războaie pe care le-am purtat cu oameni care-mi juraseră dragoste veșnică sau care vremelnic mi-au “gestionat” viața, la serviciu.

Aveți doi copii, o fată și un băiat… Ce fel de mamă sunteți? Este adevărat ce se spune, și anume, că mamele au o legătură mai strânsă cu băieții decât cu fetele?

-Nu știu ce să spun. Eu, personal, am o legătură atât de puternică cu mama mea, încât aș infirma regula. Însă , la rândul meu, ca mamă, am avut și am o relație, într-adevăr, mai strânsă cu Victor , decât cu Marina, sora lui mai mare. Pe noi ne-a apropiat foarte mult plecarea tatălui său. Din dorința de a-i suplini lui Victor absența părintelui, am “strâns mult rândurile” , ne-am apropiat, am călătorit împreună în toate capetele de lume, ceea ce ne-a transformat într-o echipă imbatabilă, care funcționează și astăzi, când Victor este deja un tânăr absolvent, cu un job excelent în IT și cu o iubită de nota 10, pe care am “adoptat-o” cu inima deschisă.

Vă reproșați sau v-au reproșat ceva în relația cu ei?

-Da, îmi reproșez că nu le-am știut oferi tați implicați. Că s-a întâmplat să nu le pot fi alături chiar în toate momentele în care m-ar fi dorit în preajmă, noroc cu părinții mei, care li s-au dedicat trup și suflet tuturor nepoților lor. Că uneori am fost mai aspră cu ei și mai pretențioasă decât mamele din jur. Când erau adolescenți, mi-au reproșat asta copios, am primit și calificativul de “cea mai rea mamă din lume” , care însă mi-a fost retras imediat ce s-au maturizat. Atunci am primit ceea ce își dorește orice părinte: semnul suprem al recunoștinței, pentru tot ceea ce am facut pentru ei! Și sper ca, prin ceea ce vor face în viață, să-mi demonstreze că eforturile mele nu au fost în van.

Ce v-ar plăcea să nu uite niciodată copiii atunci când se gândesc la mama lor? Dar atunci când se gândesc la tatăl lor?

-Nu, nu vreau să mă refer la ceva anume. Pentru că tot ceea ce am făcut pentru ei, face parte din șirul nesfârșit al obligațiilor meseriei de părinte. Mă voi bucura dacă , în momentele în care le va fi cel mai bine, își vor aminti de mine, oriunde s-ar afla, făcandu-mă părtașă la bucuriile lor. Și mă voi mai bucura să-mi îngăduie să mă aplec și asupra copiilor lor, cu aceeași dragoste cu care am făcut-o și în cazul lor. Iar când se gândesc la tată… amintirile le aparțin. Și bune, și rele. Nu vreau să îi influențez în niciun fel.

Marina Almășan: “Sunt un om corect și drept, enervant de harnic și de activ, un om vesel care sădește voie bună în jurul său”

Este Marina Almășan o femeie de 10? Dacă – da, ce o face să exceleze, dacă – nu, ce o împiedică să fie?

-Ei, a fost, la absolvirea facultății! 😁 Acum, când sunt atâția factori cu care interacționăm, când lumea e atât de rea și plină de agresivitate, iar provocările vieții – atât de complicate, puțini sunt cei care reușesc să țină cârma astfel încât să primească un calificativ maxim. Îmi place să cred că sunt un om corect și drept, că sunt empatică și sar mereu în ajutorul celor din jur, că sunt un om enervant de harnic și de activ, că sunt un om vesel care știe să sădească voie bună în jurul său. Am însă un spirit justițiar pronunțat și o gură… cam mare, care de multe ori mă trage în jos și-mi diminuează nota finală. Dar, per ansamblu, aceasta din urmă nu ar trebui să fie chiar rea! 😉

Marina Almășan, două căsnicii terminate cu divorț

Marina Almășan a fost căsătorită cu Dan Ungureanu și cu Victor Socaciu. Din primul mariaj are o fiică, Marina (31 ani), iar din căsnicia cu solistul de muzică folk Victor Socaciu are un băiat, Victor (23 ani).