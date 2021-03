Marina Almășan, diagnosticată cu coronavirus: “A început cu o durere atroce”

Marina Almășan a fost confirmata pozitiv cu Covid-19. Prezentatoarea a rămas și cu anumite sechele, după ce specialiștii i-au confirmat că s-a molipsit și are această problemă medicală. Vedeta TVR a primit un asemenea diagnostic chiar în ziua de 8 Martie, din acest an. Aceasta a făcut foarte multe mărturisiri chiar pe blogul său personal.



Vedeta a susținut că n-a dorit să vorbească cu nimeni despre acest diagnostic. Totul spre supriza celor care o apreciază pe celebra prezentatoare de la TVR.

Marinei Almășan i-a fost confirmat că are coronavirus imediat după ce a început să experimenteze câteva simptome ce au pus-o pe gânduri. Aceasta decis să vorbească despre diagnostic abia acum, spre final de lună martie. Problema ei medicală a debutat și cu febră, dar și cu dureri mari la nivelul oaselor.

Cu ce sechele a rămas Marina Almășan, după diagnosticul de Covid

Marinei Almășan i-a fost foarte frică de faptul că își va îmbolnăvi părinții. În vârstă de aproape 60 de ani, vedeta de la “Ceaiul de la ora 5” a oferit detalii incredibile despre boală. Aceasta se întâlnise cu mama ei, chiar înainte să afle despre diagnosticul pozitiv. Temerea ei a fost ulterior foarte mare, să nu o molipsească, mai ales că sărbătoriseră și momentul unic de Ziua Mamei, pe 8 Martie.

Marina Almășan a dorit să le spună tuturor celor care o apreciază că în prezent și-a revenit, dar că lupta ei cu boala a ținut aproximativ 15 zile. Momentele au fost marcate și cu vizite la spital, pentru a primi tratamentul recomandat în astfel de cazuri.

“Am ales să nu vorbesc despre boala mea, atâta timp cât ea era în plină desfășurare. Odată pentru că , observând, în timp, influența pozitivă pe care o am asupra celor din jur, n-am vrut ca «întâmplarea» mea să-i «destabilizeze» emoțional pe cei ce am văzut că-și trag din mine energiile pentru a merge mai departe. (…) În urma mea, sper, a rămas un virus care m-a atacat mișelește, îngenunchind toată prudența care m-a caracterizat, în tot acest an. Nu mă întrebați cum l-am luat. De unde. De la cine. Sunt unul din cei mai corecți purtători de mască, «spălători» de mâini și «păstrători» de distanțare fizică, în plus, sunt un om sănătos, care se hrănește corect, doarme bine, face sport și are o atitudine pozitivă. Și totuși… fix de Ziua femeii, când Evele lumii primeau flori, parfumuri și declarații de iubire, mie mi-a pătruns în viață… Covid-ul. Mai întâi cu o durere atroce de coloană, însoțită de o febră moderată și o discretă tuse de genul celor pe care le dobândești, de regulă, atunci când ieși dezbracat, în frig. Ieșisem și eu, cu câteva zile în urmă, de aceea gandirii mele pozitive nu i-a fost greu să-i aplice stării mele un diagnostic nevinovat : bronșită”, a povestit Marina Almășan, pe pagina femeide10.ro.

Marina Almășan a mai susținut că s-a simțit foarte vinovată de faptul că își văzuse mama chiar înainte să fie diagnosticată pozitiv cu Covid-19. Jurnalista a mai susținut că a făcut câteva vizite la Institutul Matei Balș din Capitală și l-a întâlnit și pe cunoscutul specialist Adrian Streinu-Cercel, căruia i-a mulțumit, alături de echipa de medici care au ajutat-o.

“Mi-am blestemat, de mii de ori, de atunci, inițiativa de a-i vizita, am urât fiecare foșnet al hârtiei colorate în care-mi împachetasem darurile pentru mama, calculam până la epuizare, în minte, distanța la care mă așezasem, față de mama, in sufrageria părinților, scanam cu infrigurare, de pe internet, toate informațiile legate de “riscurile infectării”, formele bolii la vârstnici, “perioada de incubație” și alte elemente, care ba îmi sporeau neliniștea, ba îmi mai dădeau o rază de speranță…”, a mai dezvăluit prezentatoarea.

“Îngrozită de perspectiva de a-mi fi infectat proprii părinți – ființele cele mai vulnerabile și totodată cele mai prețioase pentru mine – ziua următoare m-am prezentat la “Matei Balș”. “Ești nebună!! Evită spitalele!” – au tăbărât pe mine rebelii “anti-tot”.

(…)Am intrat, pe poarta Spitalului Matei Balș de nenumărate ori, în aceste două săptămâni. Pentru a căuta, întâi de toate, leacul care ar fi putut însemna profilaxia pentru parinții mei; apoi pentru a-mi primi propriul tratament; apoi pentru a fi monitorizată în ce fel organismul meu răspunde schemei fixată de medici… Am mers la Balș cu încredere. Fără nicio reținere”, a continuat Marina Almășan.