Marina Almășan, săgeți la adresa văduvei lui Socaciu: ”Victor merita o acțiune grandioasă, nu o șușă”

Victor Socaciu ar fi împlinit de curând, vârsta de 70 de ani (n.r.: pe 14 ianuarie 2023, mai exact), prilej cu care mai multe persoane importante, care au făcut parte din viața lui, au exprimat câte un gând frumos în amintirea cântărețului de muzică folk.

Marina Almășan și legătura cu totul specială pe care o avea cu Victor Socaciu

Marina Almășan, fosta soție a artistului, a vorbit despre legătura specială pe care a avut-o cu acesta, căci producătoarea de televiziune a scris și versuri pentru melodiile sale și a comentat și , acordându-i titlul de cetățean de onoare post-mortem regretatului folkist. Aceasta a comentat și festivalul organizat de văduva artistului, Brândușa.

FANATIK vă prezintă un interviu de suflet cu Marina Almășan, în care vorbește așa cum n-a mai făcut-o niciodată despre marele artist!

„Pe Victor îl fascina spiritul meu neobosit și ”exploata” abilitățile mele”

Dincolo de căsnicia pe care ai avut-o cu Victor Socaciu, cum a fost să colaborezi cu el pe partea artistică? Știm că ai scris versuri pentru melodiile sale!

-Ceea ce ne-a unit și ne-a și ținut împreună atâția ani, a fost nu numai iubirea, ci și compatibilitatea puternică între noi, in plan profesional. Eram amândoi firi creative, ne doream mereu să facem împreună de toate.

Cea mai importantă “facere” a fost, firește, Victoraș – care astăzi este un “Victor Socaciu” de toată isprava! – dar, pe lângă el, au incaput destule alte lucruri frumoase ce poartă semnătura noastră comună: am pus pe picioare Festivaluri, emisiuni, evenimente, am construit case, am scris cărți, am organizat campanii electorale, am bătut lumea-n lung și-n lat (avem câteva zeci de țări la activ) și, da, există și o mulțime de cântece în care muzica lui s-a întâlnit cu versurile mele. Pe Victor îl fascina spiritul meu neobosit și faptul că mereu îmi vedeau idei și “exploata” mereu (la modul pozitiv) aceste abilitați ale mele.

„Victor mă privea atât de încântat – și de versuri, dar și de faptul că își auzea melodia cântată pentru prima oară de altcineva decât el”

Iar faptul că scriam atât de ușor și versificam repede și drăgălaș ( și gratis!) l-a făcut să apeleze deseori la “serviciile mele de textier”. Era foarte cool să lucrăm împreună la câte-o melodie, pentru că, după ce-mi cânta la chitară câte o strofă, eu fugeam repede într-o cameră alăturată în care să fie liniște, așezam pe hârtie versurile, lălăind de zor, fără să mă audă nimeni, apoi veneam triumfătoare la Victor si i le cântam.

Victor mă privea atât de încântat – și de versuri, dar si de faptul că își auzea melodia cântată pentru prima oară de altcineva decât el – iar eu îl răsfățam mereu, spunându-i că melodia e atât de șlăgăroasă și de frumoasă, încât și un afon devine geniu, încercând s-o cânte. O singură dată m-a convins Victor să și cânt cu el împreună un cântec – unul din cele multe pe care le-a compus pentru noi și despre noi, dar despre asta am scris pe-ndelete în cartea dedicată lui Victor. Melodia se numește “Inelul lui Saturn”, am făcut-o publică doar după moartea lui si o găsiți pe YouTube.

Despre evenimentul ținut în memoria artistului la Brașov: „Nu știu cine erau cei de pe afiș”

Bănuiesc că ai văzut că s-a organizat un eveniment la Brașov în memoria lui. Ce poți să ne spui despre acest eveniment? Știi dacă se va mai organiza pe viitor vreun alt spectacol sau festival în memoria lui Socaciu?

-Orice gest făcut în amintirea lui Victor este binevenit. Mă bucur și felicit Primăria Brașovului pentru că a luat fireasca decizie de a-i conferi titlul de “Cetățean de onoare al orașului” unui brașovean care a făcut cinste orașului său. Țin minte că deschisesem și eu, la un moment dat, această discuție când eram încă cu Victor, vrând să-i fac o surpriză soțului meu.

Discutasem cu primarul de atunci, pe care aproape îl convinsesem să facă acest lucru (și ce bine ar fi fost să se fi bucurat și Victor de acest gest minunat!). Culoarea politică a soțului meu a încurcat puțin socotelile și… acțiunea a fost amânată… Offf… Legat de spectacolul de care ziceați, da, mi-a spus unul din folkiștii de primă linie ai României, bun prieten al lui Victor , despre acest… spectacol cu pretenții de “festival”.

„Nu este admis ca niciunul din marii folkiști să nu participe la un astfel de eveniment”

Mi-a spus cu obidă că săracul Victor merita o acțiune grandioasă, nu o “șușă” ( îmi cer scuze, este termenul pe care artiștii îl folosesc pentru a desemna ceva… de calitate îndoielnică). N-am văzut spectacolul, nu pot spune cum a fost. I-am văzut doar afișul.

Nu știu cine erau cei de pe afiș, cu vreo două excepții de care eu, ca fiind totuși “în branșă”, auzisem cândva, restul erau total necunoscuți și am fost de acord cu prietenul lui Victor că nu este admis ca niciunul din marii folkisti ai României să nu participe la un astfel de eveniment. Dar, in fine, fiecare organizează lucrurile așa cum se pricepe și cum simte. Eu una sunt de părere că, decât să faci un lucru în bătaie de joc, mai bine te abții, îl amâni sau apelezi la altii care se pricep.

„Nu citiți aici frustrările unei foste soții. Nu mi-aș fi făcut publice părerile dacă nu aș fi constatat că o mulțime de artiști și prieteni comunic gândesc fix ca mine”

Îmi amintesc de răsunătoarele Festivaluri OM BUN, pe care le organiza Victor ( era sufletul lor!), de giganții folk-ului românesc care erau nelipsiți pe scena lui, de anvergura evenimentului si uriașa lui popularitate. N-am să înțeleg niciodată cum de s-a ajuns ca un astfel de eveniment național de prima linie să eșueze – citez dintr-o cronică a anilor trecuți – “într-o serbare de cămin cultural”, desfășurată la Breaza, și care, culmea, i-a fost și fatală celui care i-a fost inițial părinte.

Și nu, nu citiți aici frustrările unei “foste soții”! Nu mi-aș fi făcut niciodată publice părerile, dacă nu aș fi constatat, vorbind cu o mulțime de artiști și de prieteni comuni, că și ei gândesc fix ca mine…

„Din căsnicia mea cu Victor mă încăpățânez să păstrez doar soarele primilor 15 ani”

Cum consideri că ar trebui ținut minte Victor Socaciu?

-Nu știu cum îl ține lumea minte. Sper, ca și pe un mare artist, un compozitor excepțional, cu o voce atât de specială. Unii poate îl țin minte și ca pe un bun român – și m-ar bucura. Și-mi pare tare rău că Victor a părăsit Parlamentul României cu dezamăgirea profundă că nu a reușit să schimbe prea multe, cât timp i-a fost membru. Îi știu zbaterile de atunci. De multe ori am avut remușcări că l-am susținut să intre în politică: era un vis al lui, care mai bine… rămânea vis…

Din căsnicia mea cu Victor mă încăpățânez să păstrez doar soarele primilor 15 ani. Constat cu bucurie că timpul a eliminat încet-încet umbrele ultimilor și că rănile încep să se vindece. Cineva îmi spunea, după ce mi-a citit cartea: “Te invidiez: indiferent de finalul tragic si de neînțeles pentru noi toți al poveștii voastre, tu măcar ești dintre foarte puținii care pot spune că au cunoscut iubirea adevărată”.

„Mi-a jurat că, dacă ne vom despărți, nu va mai exista nicio altă femeie căreia să-i îngăduie să-i poarte numele”

Iar zilele trecute, la aniversarea “în absență” a fostului meu soț, mi-am amintit de acel “jurământ” pe care ni l-am făcut, eu și Victor, la un moment dat: el mi-a jurat că, dacă ne vom despărti, nu va mai exista nicio altă femeie pe lumea asta, căreia să-i îngăduie să-i poarte numele. L-am asigurat că nici eu nu voi mai purta numele altui bărbat, de va fi vreodată să renunț la numele lui…

Am avut, mărturisesc, o strângere de inimă, auzind , cum câțiva ani, că s-a recăsătorit, în mare taină, cu impresara vinovată de declinul relației noastre. Apoi am aflat și care au fost motivele acestei uniuni și m-am relaxat, văzând că, așa cum îmi promisese cândva, Victor a făcut în așa fel, încât după mine nimeni nu i-a mai purtat numele.

Ce planuri are Marina Almășan pentru 2023: „Vreau să călătoresc, să văd lumea, să-mi vizitez copiii”

Ce planuri ai pentru acest an? Ce vise ai? Ce ai face în acest an ce nu ai reușit sau apucat niciodată, pe plan profesional sau personal?

-Să fiu bine cu mine însămi! Să reîncep să mă iubesc pe mine (o vreme am uitat cum se face asta…), să continui să-i iubesc pe cei din jur. Să fac emisiuni care să-i bucure în continuare pe români (acum lucrez la o formulă nouă a emisiunii mele de sâmbătă).

Vreau să călătoresc, să văd lumea, să-mi vizitez copiii – pe Marina la Paris, pe Victor la Dubai – îmi este atât de dor de ei!. Vreau să scriu cărți – urmează una cât de curând, despre Finlanda, țară spre care voi porni peste două săptămâni. Vreau să organizez evenimente, să-mi folosesc la maximum creativitatea și spiritul ludic, care constat că se ține scai de mine, în pofida anilor din buletin.