Marina Almășan se apără după ce i-a ținut partea lui George Buhnici. ”Am încercat să trăiesc puțin viața unei astfel de femei”

Fosta soție a lui Victor Socaciu se apără după ce a fost de partea fostului moderator de la Pro TV. Vedeta a subliniat într-un articol pe blogul personal că a încercat să trăiască puțin viața unei femei care se luptă cu kilogramele în plus.

Marina Almășan, scuze după ce a fost în tabăra lui George Buhnici. Ce a dezvăluit

Marina Almășan și-a cerut scuze după ce . Vedeta și-a detaliat poziția față de declarațiile făcute în contextul scandalului cu celebrul vlogger, precizând că a intrat în pielea unei femei care are vergeturi și celulită.

Cunoscuta prezentatoare TV a recitit discursul vloggerului și a înțeles că opinia sa nu a fost pe placul celor care o urmăresc în social media. În plus, a mai subliniat că a făcut referire la o categorie „foarte restrânsă”.

„După lecturi repetate, care mi-au provocat stări alternative de greață, mea culpa, tristețe, regret, silă, revoltă etc, am apelat, în final, la un instrument neașteptat. Salvator. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt… supraponderală.

Că sunt fix același om, cu același chip, cu același trecut, aceeași meserie, aceleași năzuinți, aceeași dragoste de părinți, copii și oameni în general, doar că sunt …grasă. Nu grasă, FOARTE grasă.

Și tot cu ochii închiși, am încercat să trăiesc puțin viața unei astfel de femei. Faptul că nu reușește să poarte niciodată rochiile care i-ar plăcea, faptul că lumea în jur se uită chiorâș la ea.

Unii ghiolbani chiar o ironizează, faptul că, ori de câte ori se privește în oglindă, oftează, iar când privește spre colegele sale de birou, mult mai suple, oftează din nou”, a scris Marina Almășan pe .

Marina Almășan, păreri de rău după editorialul său

Marina Almășan a înțeles în cele din urmă suferința provocată după ce i-a luat apărarea lui George Buhnici. Vedeta a declarat că nu a intenționat să facă rău nimănui și că s-a simțit foarte prost după editorialul său.

De asemenea, a meditat mai mult la propriile cuvinte și a realizat că subiectul nu este unul minor. În plus, moderatoarea își cere scuze că a făcut acele afirmații…. involuntare.