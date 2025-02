Marina Almășan se retrage! Anunț de ultimă oră după scandalul cu Georgică Cornu: „Am muncit prea mult la cariera mea”

Marina Almășan se retrage din ”circul” mediatic provocat de ieșirile publice ale fostului ei partener de viață, afaceristul bănățean Georgică Cornu, împotriva căruia, în ultimul an, a obținut două ordine de protecție.

Marina Almășan spune stop circului declanșat de despărțirea de Georgică Cornu

printr-un comunicat, că a obosit să facă parte din acest joc și că nu îi mai face nicio plăcere să ofere replici după replici pentru orice acuzație sau revendicare venită din partea fostului ei iubit.

Marina ne mai spune că tot ce e legat de procesele cu Georgică Cornu, omul de afaceri cerându-i, mai nou, în instanță banii din toate cadourile pe care i le făcuse în 12 ani sau chiar darurile în sine, va fi comunicat prin intermediul avocatului ei, Adrian Cuculis.

Almășan susține că nu a avut niciodată interesul de a se promova prin intermediul acestui scandal, însă a fost nevoită să vină cu explicații, dat fiind că fosta ei pereche venea des cu tot felul de acuzații la adresa ei. spune că nu a făcut altceva decât să se apere în fața „jignirilor” și „amenințărilor” venite pe diverse căi de la antreprenorul timișorean.

Scandalul a început acum un an

„Cu aproape un an în urmă, am transmis presei un comunicat scurt, prin care anunțam că m-am despărțit de G. Cornu. Mi-am manifestat dorința unei despărțiri civilizate și a unei discreții a presei.

La câteva zile de la publicarea comunicatului, Cornu a declanșat un întreg circ mediatic în jurul acestui subiect și o hărțuire a persoanei mele, cărora nu am reușit să le pun capăt decât apelând la justiție și obținând în instanță două ordine succesive de protecție, pe durata unui an”, ne spune Marina Almășan.

„Am decis să mă extrag cu totul din acest circ abject”

continuă, motivând alegerea pe care a făcut-o după un an de război cu fostul ei partener. „Efectul a fost invers. O inflamare fără precedent a atacurilor lui Georgică, un șir interminabil de jigniri, minciuni ordinare și amenințări cu procese prin care mi se cer înapoi cadouri primite în timpul celor 12 ani de relație. Toate acestea nu sunt altceva decât o materializare a repetatelor amenințări verbale și scrise, primite de mine în ultimii ani.

Fără să gândesc prea mult și, acționând emoțional, am intrat în acest joc. Am încercat să demontez minciunile aruncate în spațiul public de acest om fără caracter. Din acest moment, însă, am decis să mă extrag cu totul din acest circ abject, întreținut de un personaj care nu mai face parte din viața mea și încearcă disperat să rămână în atenția publicului”, completează jurnalista.

Marina Almășan regretă că a fost cu Georgică Cornu: „Trecutul e trecut, alegeri greșite facem cu toții”

În final, Marina Almășan dezvăluie că toată atenția ei și aparițiile sale de acum înainte vor avea legătură strict cu munca ei, evitând cu orice preț să mai pronunțe un cuvânt la adresa lui Cornu. Avocatul ei va lămuri orice dilemă din disputa din instanță dintre cei doi.

„Am un avocat strălucit – pe domnul Adrian Cuculis. Va fi, de astăzi, singurul mandatat de mine să vorbească despre acest caz. Justiția este cea care, în baza probelor, va pune verdictul final. Am muncit prea mult la cariera mea și la imaginea mea. Îmi iubesc prea mult familia pentru a continua să mă las atrasă în această capcană.

Trecutul e trecut, alegeri greșite facem cu toții. De astăzi, am decis să mă setez pe viitor, pe valorile adevărate, cele care m-au condus întotdeauna în viață. Mulțumesc presei pentru discreție și tact. Consider că, deja, pe acest subiect s-a spus tot ce se putea spune. Și le mulțumesc celor impresionant de mulți, care, in toată această perioadă, mi-au acordat susținerea lor”, conchide Marina Almășan.