Marina militară a SUA înființează o celulă de reacție rapidă pentru a livra tehnologie în Ucraina și Taiwan. Rusia trece din nou la amenințări

US Navy creează o nouă organizație menită să pună rapid la dispoziție ”instrumente maritime” pentru luptele actuale și viitoare, inclusiv în Ucraina și Taiwan. Între timp, permisiunea SUA de a acorda liber țărilor deținătoare de avioane F-16 să le pună la dispoziția Kievului a stârnit furie la Moscova, ambasadorul rus la Washington trecând la amenințări directe. Este ”important” ca Statele Unite ”să fie pe deplin conștiente de răspunsul Rusiei” în cazul unor atacuri aeriene în Crimeea cu avioane F-16 în următoarele luni, a declarat ambasadorul Anatoli Antonov.

Ucraina și Taiwan, prioritățile actuale

Celula maritimă cu capacitate de răspuns accelerat (The Maritime Accelerated Response Capability Cell) va primi sarcini urgente de la Departamentul Apărării și va lucra în ansamblul Marinei și al corpului de marină – inclusiv în laboratoarele lor de cercetare, birourile de achiziții, combatanții din flotă și sponsorii de resurse care pot oferi finanțare – pentru a găsi și a pune în aplicare rapid o soluție. ”Inițial, MARCC se va concentra pe Ucraina, Taiwan și pe sprijinul de contingență și va avea o flexibilitate inerentă pentru a se adapta la noi conflicte sau la cerințele și sarcinile urgente ale DoD”, potrivit notei de înființare, datată 2 mai și obținută de la 19 mai.

O sursă din cadrul US Navy, care are cunoștință despre înființarea MARCC, dar care nu este autorizată să vorbească despre procesul în curs, a declarat că marina are deja acces la o serie de autorități de achiziție rapidă și de punere rapidă în serviciu pe care Congresul le-a adoptat în ultimii ani. Cu toate acestea, aceste autorități și modul de utilizare eficientă a acestora nu sunt întotdeauna înțelese pe scară largă în ansamblul Departamentului Apărării.

Marina a folosit cu succes aceste instrumente pentru a sprijini Ucraina de când Rusia a invadat această țară, în februarie 2022, a declarat sursa, iar MARCC va codifica procesele care au funcționat bine în ultimele 15 luni. Pe măsură ce continuă, iar Departamentul Apărării se concentrează din ce în ce mai mult pe descurajarea unei invazii chinezești în Taiwan, sursa a spus că MARCC va asigura că marina este poziționată pentru a continua să obțină rapid instrumente pe câmpul de luptă.

O echipă flexibilă în funcție de necesități

Pe măsură ce Departamentul Apărării identifică nevoi urgente – pentru a ajuta aliații sau partenerii SUA sau pentru a fi utilizate de forțele americane – MARCC ar prelua aceste nevoi, le-ar împărtăși în cadrul Marinei Militare pentru a solicita soluții creative și apoi le-ar executa folosind autoritățile existente de achiziție rapidă și de punere în funcțiune rapidă, a declarat sursa. Activitatea celulei rapide nu va fi limitată la un anumit domeniu tehnologic, a spus sursa, motiv pentru care Marina a ales să creeze o echipă flexibilă care poate atrage expertiză în funcție de necesități, în loc să înființeze un birou cu un personal permanent mai mare.

Memorandumul de înființare notează că un director executiv permanent va gestiona și va executa toate activitățile celulei și va servi drept consilier principal al Marinei privind strategiile și răspunsurile la sarcini urgente. Acest director va fi sprijinit de o echipă interfuncțională care ar putea include reprezentanți ai biroului secretarului Marinei, al șefului Statului Major al șefului operațiunilor navale, ai cartierului general al Corpului de Marină, ai comandamentelor de sistem, ai birourilor executive de program, ai centrelor de război, ai laboratoarelor de cercetare și ai flotei.

Sursa a declarat că Marina încă lucrează la deciziile privind personalul permanent suplimentar. Costul MARCC se va limita în mare parte la personalul său – sursa a precizat că MARCC nu va avea un fond propriu de bani pentru a-și finanța inițiativele, ci va folosi mai degrabă banii disponibili prin pachetul de credite suplimentare pentru Ucraina și prin alte linii de finanțare. ”MARCC și eforturile susținute de acesta vor fi optimizate pentru rapiditate și vor accepta riscuri rezonabile în ceea ce privește costurile, performanța și alte considerente pentru a asigura punerea în serviciu rapidă și cu succes a capacităților necesare”, indică memorandumul.

„Să fiți conștienți de răspunsul Rusiei”

Ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, a declarat duminică că Moscova ar considera ”un atac în Crimeea ca un atac împotriva oricărei alte regiuni a Federației Ruse”, în timp ce avioane occidentale F-16 ar putea fi livrate în curând la Kiev. Anatoli Antanov a declarat duminică că Crimeea este o parte a Federației Ruse. Într-o , ambasada Rusiei în Statele Unite a transcris un interviu acordat de diplomatul rus. Antonov a declarat că este ”important” ca Statele Unite ”să fie pe deplin conștiente de răspunsul Rusiei” în cazul unor atacuri aeriene în Crimeea cu avioane F-16 în următoarele luni. ”Aș dori să îi avertizez pe reprezentanții administrației americane să nu facă judecăți pripite în privința Crimeei, mai ales când vine vorba de acordarea unei ‘binecuvântări’ regimului de la Kiev pentru lovituri aeriene în peninsulă”, avertizează Anatoli Antonov.

Biden dă liber pentru avioanele F-16

”Permiteți-mi să vă reamintesc că noi considerăm loviturile asupra acestui teritoriu ca pe un atac asupra oricărei alte regiuni din Federația Rusă”, insistă ambasadorul. Antonov consideră că Washingtonul se opune Moscovei ”prin intermediarul” Kiev. Dar trimiterea anunțată de către țările NATO a unor către armata ucraineană ar putea schimba situația. ”Ce s-ar întâmpla dacă avioanele de vânătoare americane ar decola de pe aerodromurile NATO operate de ‘voluntari’ străini?” a avertizat ambasadorul.

Vineri seară, președintele american Joe Biden le-a spus liderilor G7 că va da undă verde livrărilor occidentale de avioane de luptă către Ucraina, inclusiv avioane F-16 americane. Pregătirea piloților ucraineni ”va avea loc în afara Ucrainei, în locații din Europa, și va dura luni de zile”, a declarat un înalt oficial de la Casa Albă, precizând că ”se așteaptă ca această pregătire să înceapă în următoarele câteva săptămâni”. La începutul săptămânii trecute, Marea Britanie a făcut apel la o ”coaliție internațională” pentru a furniza avioane de luptă armatei ucrainene.