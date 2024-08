Marina Voica, adevărul despre relația cu Florin Piersic: ”Și acum mi-e tare drag de el”

Marina Voica, adevărul despre cu Florin Piersic. „Și acum mi-e tare drag de el”, a mărturisit la un moment dat vedeta în vârstă de 87 de ani despre celebrul maestru al teatrului român pentru care are numai aprecieri.

Marina Voica, despre legătura cu Florin Piersic. Cântăreața are numai cuvinte de laudă la adresa cunoscutului actor. Artiștii se știu de mai bine de 50 de ani, dovadă că au un relație extrem de apropiată.

Cu toate acestea cei doi nu au depășit limita prieteniei. Mai mult, sunt uniți de foarte multe lucruri, mai ales că sunt de vârstă apropiată. Chiar și așa solista și celebrul maestru nu au format niciodată un cuplu în plan sentimental.

„Eu și Florin suntem cam de o vârstă, eu am 87 de ani, el are 88, tare frumușei eram amândoi. Ne-am cunoscut în turnee, am avut și emisiune cu el, avea succes la femeile superbe din lumea artistică.

Și pe mine m-a admirat enorm, dar niciodată nu a îndrăznit mai mult. Pot spune că impuneam, din lumea artistică niciun actor nu s-a dat la mine. Iar între mine și Florin Piersic nu a fost o chimie a iubirii.

Și acum mi-e tare drag de el, este din generația mea. Admirație și atât!”, a mărturisit Marina Voica în urmă cu ceva vreme despre relația pe care o are cu renumitul actor Florin Piersic, pentru publicația .

Marina Voica, poveste de dragoste inedită alături de Laurențiu Cazan

Marina Voica și Florin Piersic au format un cuplu pe scenă și la televiziune, însă nu același lucru se poate spune despre artistă și Laurențiu Cazan. Povestea lor de dragoste a fost una inedită, în special prin prisma diferenței de vârstă.

Cântăreața avea 47 de ani și partenerul 23 de ani când s-au îndrăgostit. S-au cunoscut în anul 1984, la un festival de muzică, unde au cântat împreună. După ce au coborât de pe scenă au decis să continue unul lângă celălalt și în viața privată.

Au avut o relație de iubire care a durat 3 ani, Marina Voica dezvăluind peste ani că nu a uitat ce a trăit alături de fostul iubit. De asemenea, solista a subliniat faptul că Laurențiu Cazan a iubit-o enorm de mult.