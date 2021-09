Marina Voica, primele declarații după ce a ajuns de urgență la spital. Cum se simte artista

Marina Voica a făcut primele declarații după ce a ajuns de urgență la spital, din cauza unor probleme cu stomacul. Solista în vârstă de 85 de ani a vorbit despre starea ei de sănătate din acest moment.

Cântăreața a suferit o operație la inimă în urmă cu câteva luni, iar intervenția a durat mai multe ore. Atunci când fanii au aflat că artista a ajuns din nou pe mâna medicilor, au existat noi motive de îngrijorare.

Marina Voica, primele declarații după ce a ajuns de urgență la spital

Marina Voica a făcut primele declarații după ce , la spitalul din Câmpina. Interpreta de muzică ușoară se simte mai bine în acest moment. Aceasta i-a asigurat pe cei care o admiră că nu este vorba de ceva grav.

Zilele trecute, artista a împlinit 85 de ani, motiv pentru care a sărbătorit alături de cei apropiați. Marina Voica s-a simțit rău după ce a mâncare diverse preparate pe care le-a primit cu această ocazie. Interpreta a ajuns la spital din cauza unei toxiinfecții alimentare.

Aceasta a ales să cheme salvarea și a fost transportată la camera de gardă, unde i s-a făcut o perfuzie. Din fericire, cântăreața se simte mai bine acum, după cum a declarat cu puțin timp în urmă.

„Sunt bine. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu.

Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a declarat Marina Voica la

a suferit o intervenție chirurgicală la inimă în urmă cu patru luni. Problemele pe care le-a avut i-ar fi putut pune viața în pericol artistei.

Recuperarea a fost destul de grea, însă artista se simte bine și este fericită că a reușit să învingă acest obstacol din viața ei.

„Am avut niște clipe care sunt imposibil de descris, mi-e imposibil să descriu, asta trebuie să treci prin așa ceva, n-aș dori nimănui.

Dar dacă există posibilitatea de a trece prin așa ceva ca să fi sănătoasă cât de cât, merită”, a declarat vedeta după operație, la Antena Stars.