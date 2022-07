Marina Voica, reacție neașteptată în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Lăsați-mă în pace, să mor liniștită!”

În vârstă de 85 de ani, Marina Voica a avut mai multe apariții în emisiunea lui Cătălin Măruță, în care a dat impresia că este încă plină de viață. Totuși, artista a mărturisit că deși se bucură atunci când este invitată, ar vrea să aibă parte de o bătrânețe liniștită.

Marina Voica vrea să aibă parte de liniște la bătrânețe. Ce a dezvăluit în emisiunea lui Cătălin Măruță

Marina Voica a avut mai multe apariții în emisiunea lui Cătălin Măruță în ultimii ani, , iar la finalul anului trecut a fost provocată de echipa emisiunii să se urce pe motocicletă, episod care a stârnit și critici.

ADVERTISEMENT

. Se pare că Marina Voica va avea o nouă apariție de acest gen, de data aceasta fiind vorba despre un anumit tip de mașini.

Cântăreața a fost invitată în cadrul show-ului de la Pro TV, unde a vorbit despre această nouă provocare, imaginile filmate urmând să fie difuzate zilele următoare.

ADVERTISEMENT

„Doamne, Cătălin, ce idee ai avut. Era să mor acolo. Tu te-ai suit vreodată în această mașinuță? Sunt într-adevăr sportivă, dar asta este o mașină groaznică.

Nu are amortizoare din astea, scutură. Dar am făcut-o până la urmă. Am crezut că nu se poate”, a explicat Marina Voica.

ADVERTISEMENT

Marina Voica: „Nu vreau să fiu de râsul lumii. Lăsați-mă în pace, să mor liniștită”

Marina Voica, , a dat impresia că de fiecare dată se bucură să fie implicată în astfel de activități și chiar și acum i-a mulțumit lui Cătălin Măruță pentru invitație. Cu toate acestea, a mărturisit că ar vrea să-și trăiască bătrânețea în liniște.

„Nu vreau să fiu de râsul lumii. M-ai făcut o dată de râsul lumii cu patinele. Eram convinsă că pun patine și ies pe gheață. Am și plecat, că asta am făcut toată viața și am căzut.

ADVERTISEMENT

Ce să fac? Dacă am deja și această reclamă că pot tot. Chiar tot nu pot. Lăsați-mă în pace, să mor liniștită!”, a declarat Marina Voica.

ADVERTISEMENT

Drept răspuns, Cătălin Măruță i-a spus invitatei sale că mai are multe de făcut și că întotdeauna când a văzut-o părea că are poftă de viață.