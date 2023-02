Marinela Chelaru a dezvăluit ce pensie are, de fapt: „Nu mă vait, dar dacă aveam copii?!”

Operată la inimă, Marinela Chelaru nu trebuie să înfrunte doar problemele de sănătate. Actrița care are în spate 40 de ani de muncă a dezvăluit că este nevoită se descurce lunar cu o pensie infimă. Suma primită este mai mică decât salariul minim pe economie.

Cu ce pensie trebuie să trăiască Marinela Chelaru? Actrița a dezvăluit suma primită lunar după 40 de ani de muncă

, Marinela Chelaru a dezvăluit ce pensie are, de fapt, după 40 de ani de muncă. Astfel, actrița care a suferit și o intervenție chirurgicală la inimă, una dintre artere fiindu-i înlocuită cu o venă de la mână, primește lunar numai 1.400 de lei.

ADVERTISEMENT

Suma este una infimă, având în vedere că Marinela Chelaru trebuie să-și cumpere și medicamentele prescrise după operație, pe care Chiar dacă nu se plânge, actrița recunoaște că nu s-ar putea descurca dacă ar avea și copii de întreținut.

„Stau foarte bine, am 10.000 de euro pensia, ce-ai?! Nu, mămică, sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta. Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, că să știu de toate lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc. Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant?

Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma. 1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait. Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică să cerșesc că nu am ce să fac”, a declarat Marinela Chelaru, citată de

ADVERTISEMENT

Cum se sime Marinela Chelaru după operația la inimă?

Cât despre starea de sănătate după operația la inimă, Marinela Chelaru a dezvăluit să meargă la control pentru a afla dacă totul este în regulă, deoarece schimbările bruște de temperatură din ultima vreme i-au dat bătăi de cap.

„M-au influențat mult schimbările bruște de temperatură, a fost cald, apoi a venit frigul. Mie medicii mi-au înlocuit una dintre arterele inimii. Mi-a luat de la o mână o venă și mi-a înlocuit-o la inimă.

ADVERTISEMENT

Doctorița mea este plecată și ea în concediu acum și abia o aștept să vină, să știu că sunt în siguranță. Am citit la spital, îmi aducea soțul meu în reviste, ziare și am citit de Schwartzi că a fost operat în aceeași perioadă. Nu am nicio legătură cu el, aș fi vrut eu o să am, de ce să mint”, a adăugat Marinela Chelaru.