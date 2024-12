Marinela Chelaru, secretul unei căsnicii longevive. Cum l-a cunoscut actrița pe bărbatul care îi este alături de mai bine de patru decenii

Cum arată viața Marinelei Chelaru de când a dispărut de pe micile ecrane. Actrița a povestit, recent, cum se descurcă la bătrânețe, dar și cum l-a întâlnit pe soțul ei.

Ce face Marinele Chelaru de când nu mai este în atenția publicului

Marinele Chelaru este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De câțiva ani, aceasta a dispărut din atenția publicului. Din păcate, marea actriță se luptă zilnic cu neajunsurile, însă, aproape îi este soțul său.

De-a lungul timpului, în locul ei. Actrița a preferat să strălucească pe micile ecrane, iar fanii să o aprecieze pentru talentul ei.

Odată cu trecerea timpului, marea actriță a început să fie din ce în ce mai puțin prezentă în lumina reflectoarelor. Publicul a uitat de ea, iar în prezent, aceasta nu mai este activă în domeniul care a făcut-o faimoasă.

Recent, Marinela Chelaru a fost invitată în emisiunea ”Viața fără filtru”. Actrița și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre viața sa la bătrânețe, dar și despre neajunsurile pe care le are.

Cum s-au cunoscut Marinela Chelaru și soțul ei și cum au rezistat mai mult de patru decenii împreună

Marinela Chelaru a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să se adapteze noii sale vieți. În loc să fie prezentă pe scenă și să primească aplauzele publicului, actrița își duce bătrânețea alături de soțul ei.

au o căsnicie longevivă. Cei doi sunt împreună de mai bine de patru decenii și încă rezistă. Întrebată care este secretul mariajului său, actrița a recunoscut că nu are niciunul.

Marinela Chelaru nu a descoperit rețeta fericirii în căsnicie și nici pe cea a longevității. Ba mai mult, potrivit spuselor ei, se pare că nu a depus niciun efort, ci totul a venit de la sine.

”Ne-am înțeles prea bine, cum este în orice casă. Am avut și certuri, și bucurii, și evenimente frumoase pe care le-am petrecut împreună. Și răul, și binele l-am trăit împreună. Nu am simțit că am făcut sacrficii, nici compromisuri. Nu m-a chinuit al meu.”, a spus Marinela Chelaru la ”Viața fără filtru”, potrivit

Chiar dacă au trecut ani de zile de când și-a întâlnit sufletul pereche, actrița își amintește și acum cum l-a cunoscut pe soțul ei. Totul s-a întâmplat la unul dintre cercurile de muzică și literatură pe care Marinela obișnuia să le frecventeze în tinerețe.

”M-am dus la un club, undeva la Universitate. (…) Îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat.”, a mai spus actrița în emisiunea menționată.