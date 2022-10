Marinela Mavrodin de la Puterea Dragostei va fi mamă de băiat: ”Bebe, m-am topit”

Frumoasa șatenă, care a participat în trecut la Insula Iubirii, de la Antena 1, va fi mamă de băiat. Tânăra a transmis un mesaj la scurt timp după ce a aflat ce poartă în pântece. Ce va aduce pe lume: o fetiță sau un băiat?

Marinela Mavrodin de la Puterea Dragostei este însărcinată. Ce poartă în pântece

Marinela Mavrodin de la Puterea Dragostei își mărește familia alături de . Fosta concurentă de la Kanal D a anunțat că urmează să aducă pe lume un băiețel, dezvăluirea fiind făcută prin intermediul unei ecografii.

Tânăra a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care se vede chipul micuțului, după care este deja topită. Se pare că șatena abia așteaptă să-și țină în brațe copilul, rodul iubirii dintre ea și Robert Urucu.

„Bebe. M-am topit”, a scris Marinela Mavrodin de la Puterea Dragostei, pe contul de Instagram, în urmă cu puțin timp.

Tot pe social media tânăra de 24 de ani a distribuit o imagine cu burtica de gravidă, precizând că a luat câteva kilograme în plus de când a aflat că va fi mamă. În momentul de față, șatena are o greutate de 63 de kilograme.

„Și o poză cu burtica. 63 de kilograme, suntem bine”, a mai transmis fosta participantă de la Puterea Dragostei și Insula Iubirii.

Marinela Mavrodin de la Puterea Dragostei, nerăbdătoare să fie mamă

Marinela Mavrodin de la a declarat că nu a programat să rămână însărcinată. Tânăra și iubitul ei, Robert, au fost de-a dreptul șocați când au aflat că urmează să devină părinți pentru prima oară.

„Eu am aflat când eram la serviciu, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi. Nu mai aveam deloc stare.

M-am dus la farmacie, mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea, eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am, am făcut un mare atac de panică.

Am cerut încontinuu un scaun și apă. Am fost copleșită de emoții, speriată, a fost o nebunie în mintea mea. Nu știam efectiv cum să-i zic lui Robert, mă uitam al el și îmi dădeau lacrimile”, a spus tânăra, notează .