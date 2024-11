Marinela și-a văzut mama cum moare pe stradă, la câteva minute de la externare. ”I-au spus că are doar o colică abdominală”

Femeia a murit la câteva minute de la externare chiar în fața Spitalului din Slatina, iar fiicele femeii spun că medicii le-au asigurat că mama lor este perfect sănătoasă, deși tocmai suferise un infarct. Așadar, un nou caz de acuzații de malpraxis.

Conducerea spitalului a declanșat o anchetă pentru a trage concluziile, conform Fiica femeii care a murit la câteva minute după externare spune, în lacrimi, că medicii au asigurat-o că totul va fi bine. “Mi-au spus că nu are nimic grav”, povestește femeia, conform sursei citate.

“M-au trimis acasă că e sănătoasă, nu are nimic”, completează fiica femeii, vizibil afectată de cele întâmplate. care a murit într-o stație de autobuz făcuse infarct, iar medicii i-au spus că are, de fapt, ”o colică abdominală”.

S-a prăbușit într-o stație de autobuz, sub ochii trecătorilor neputincioși. Familia revoltată cere acum să se facă dreptate și medicii vinovați să fie pedepsiți. “Mi-au spus că nu are nimic grav, că are doar o colică abdominală şi pentru asta i s-a prescris un tratament şi mi-a spus să mergem acasă”, a declarat Marinela Roşu, fiica victimei.

Mai mult, după ce a ajuns la spital a fost pusă pe perfuzii după doar 4 ore, așadar patru ore în care nimeni nu ar fi fost interesat de soarta femeii. “Mi-au răspuns că nu s-a văitat şi nu a cerut şi nu i-a făcut nimic.

Au ţinut-o patru ore. Noi am aştepta afară patru ore, nu ne-a zis nimeni nimic“, a declarat Marinela Roşu, fiica femeii care a murit. În replică, Angela Nicolae, , spune că există un aflux foarte mare de pacienți, iar medicii sunt depășiți uneori.

Managerul spitalului din Slatina anunță o anchetă care va arăta cauza morții

“În ultimii 2-3 ani ne confruntăm cu un aflux foarte mare de pacienţi în prezent se văd şi peste 250 de pacienţi la UPU, asta cu un colectiv de 9 medici”, a declarat Angela Nicolae. Familia a decis acum să se îndrepte spre instanță pentru a-și face dreptate, în timp ce conducerea spitalului vrea înainte să afle ce s-a întâmplat.

“Dacă se va stabili cea mai mică vinovăţie în sarcina oricărui salariat, oricărei persoane implicate, aceasta va fi sancţionată cu siguranţă”, a declarat Angela Nicolae, managerul spitalului. Din păcate astfel de cazuri sunt tot mai dese în România, țară care-și pierde medicii pentru salarii și condiții mai bune în străinătate.

De exemplu, la începutul anului 2024 o bătrânică din Iași a stat mai multe ore moartă între paturile din salon, în timp ce un copil de 2 ani a murit de bronhopneumonie la două zile după ce s-a internat în spitalul din Calafat. Medicii au fost acuzați că în acel caz au examinat copilul superficial.