„Marinescule, vezi că ăștia te mănâncă de viu!” Avertismentul primit de la Stelea la transferul la Salamanca și „boacăna” cu Giovanni Becali

Invitatul lui Robert Niță de la „Suflet de rapidist” a dezvăluit la Salamanca. Bogdan Stelea a jucat la același club din Spania, iar internaționalul român l-a avertizat pe mijlocașul din Giulești înaintea mutării.

Avertismentul primit de la Stelea la transferul la Salamanca: „Marinescule, vezi că ăștia te mănâncă de viu!”

, iar evoluțiile din România au atras interesul mai multor echipe din Spania. Acesta a spus ce avertisment i-a dat Bogdan Stelea înaintea transferului la Salamanca.

„Când m-am dus la Salamanca primul sfat al lui Bogdan Stelea a fost: «Vezi că ăștia de mănâncă de viu». Veneam după minivacanța de la Campionatul Mondial, noi am ajuns vopsiți în cap. Eram în cantonament și i-am zis lui Bogdan că mi se par de treabă, iar Bogdan zice: «Marinescule, vezi că ăștia de mănâncă de viu. Ai grijă aici».

Este competiție, trebuie să te pregătești și dacă nu ești ca picătura chinezească zi de zi, vin din spate mulți cu viteză, cu altă mentalitate. Probabil asta nu înțeleg.

Am avut un sezon foarte, foarte bun, simțeam că sunt invincibil. Aveam sezonul bun, am intrat și în vizorul echipei naționale. Am debutat în Spania într-un amical 1-1 la Mallorca, am mai avut cu Israel, Moldova”, a spus Marinescu.

„Boacăna” cu Giovanni Becali: „Mi-a pus contractul pe masă, dar nu l-am semnat”

„Atunci era paradis în Mallorca, eu am ajuns pe continent și vremea era friguroasă la Salamanca, dar este superb. Mă voia Frankfurt, o echipă mare. Era un impresar pe care îl mai știam, dar m-am dus la nea Mircea și i-am spus să discute cu el, aveam contract pe cinci ani la Rapid.

A venit omul respectiv, s-au întâlnit la Rapid. La un moment dat mă convoacă la un meci cu Paraguay și mă pregăteam să plec la Săftica. Nea Mircea îmi spune: «Vezi că te-a căutat la club Giovanni, știi cine e, nu?».

Nu prea știam, dar nu eram semnat cu nimeni. Mă sfătuiam cu tatăl meu, cu nea Mircea pe care îl consider al doilea tătic. M-a dus la el la birou, eram cu Gabi Popescu. Îmi zice că mă vrea Valencia, le-a prezentat o serie de jucători din campionat și le placea mult de tine.

Nea Mircea mi-a spus: «Dacă te mai caută ăștia, îmi spui mie și să nu semneze cu nimeni». Giovanni mi-a spus unde să mă duc, mi-a prezentat tot, dar nu am scos o vorbă. Îmi pune contractul de reprezentare și l-am întrebat de ce mi-l aduce, dar i-am spus că nu semnez.

I-am spus că am vorbit cu nea Mircea, i-am dat cuvântul meu. Îmi respect convocarea, vorbesc și dacă e totul ok semnez. Plec la antrenament la Săftica, aveam un telefon… Trebuia să mă țin de aici când îl băgam în buzunar”, a mai spus Marinescu.

„Aveam șapte apeluri de la nea Mircea. A început să râdă când i-am spus”

„După antrenament aveam șapte apeluri de la nea Mircea, mă gândeam că s-a întâmplat ceva. M-am dus în spate șă îl sun: «Ai fost la Giovanni, ai semnat? / Am fost. . Păi și de ce nu ai semnat. /Nu ați zis dumneavoastră să nu semnez».

A început să râdă, mi-a spus că pot să semneze. M-am dus, am semnat și Giovanni m-a dus. Am colaborat doi ani, deși avea foarte mulți jucători. Am prins o conjuctură proastă, aveam un antrenor argentinian nefamiliarizat cu Primera, care a adus foarte mulți străini.

Nu puteam să vorbesc cu el, eu vorbeam engleză, iar el nu vorbea altă limbă în afară de spaniolă. Al doilea an am plecat împrumut la o echipă care se bătea la retrogradare și am dat 11 goluri în campionat, am ieșit cel mai bun mijlocaș străin și aveam vreo trei, patru goluri în Cupă.

Boavista a vrut să plătească dublu pe mine, să joc în Champions League. M-a întors președintele și Giovanni nu a insistat”, a mai spus Marinescu la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Rapidistul care A AVUT de ales intre La Liga si Bundesliga