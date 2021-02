Marinos Ouzounidis a impresionat încă de la sosirea în Craiova: ”Face atmosferă bună în vestiar”

Fostul jucător al Rapidului, Emil Dică, l-a lăudat pe noul antrenor al echipei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, despre care a spus că știe să facă o atmosferă bună în vestiar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte de a antrena echipa din Bănie, tehnicianul grec s-a aflat pe banca tehnică la echipe precum Skoda Xanthi, AEL Larissa, Panionios, Panathinaikos și APOEL Nicosia. FANATIK a prezentat în exclusivitate primele imagini cu el, după ce a ajuns la Craiova.

Ouzounidis s-a declarat nerăbdător să își înceapă munca la echipă, însă a declarat că are nevoie de timp pentru a implementa o nouă abordare a stilului de joc în cadrul lotului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emil Dică îl laudă pe noul antrenor al Craiovei, Marinos Ouzounidis

”Este un antrenor cu care am lucrat, m-a dorit mult în Grecia. După CFR Cluj, am ajuns la Xanthi, am lucrat cu el, e un tip cu personalitate, pasionat, se documentează foarte mult. Nu este conflictual și ranchiunos, dimpotrivă, face o atmosferă foarte bună în cadrul grupului”, a declarat Emil Dică despre noul antrenor al Craiovei, Marinos Ouzounidis.

”Vorbește patru limbi străine, nu va fi o problemă de comunicare, deja rupe câteva cuvinte în română. Este un om deosebit, îi plac jucătorii cu personalitate, jucătorii tehnici, jucătorii tineri, știe să gestioneze relația cu ei, cei tineri vor crește mult în valoare sub comanda lui”, a mai spus Dică la emisiunea Liga Digi Sport.

ADVERTISEMENT

”M-am întâlnit cu el la Craiova înainte de meciul cu Dinamo, am stat câteva ore de vorbă la hotel, m-a impresionat știa toți jucătorii cu nume și prenume, eu nu! Am vorbit despre campionat, despre Craiova, am vorbit doar la superlativ, despre condiții, infrastructură. E un avantaj pentru el.

Nu este un antrenor pe care și-l pot permite multe cluburi. Întrebarea lui a fost: am șansa să câștig titlul? Este adeptul unui joc ofensiv, va da multe goluri, nu veți vedea Craiova pe două linii și așteptând să plece la contraatac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu îl va ajuta, este un om doxă de fotbal. Eu sper ca Ouzounidis să repete isprava lui Cârțu din 1991, atunci când Craiova a luat eventul”, a încheiat Emil Dică.

Marinos Ouzounidis a condus primul antrenament din postura de tehnician al Univeristății Craiova. Grecul va debuta oficial pe banca oltenilor, în optimile Cupei României, contra celor de la FC Botoșani. Acesta și-a adus în cadrul staff-ului tehnic și doi colaboratori alături de care a mai lucrat în trecut.

ADVERTISEMENT