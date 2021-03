Marinos Ouzounidis a ridicat ștacheta la U Craiova: „Încă nu jucăm cum vrea antrenorul!”

Universitatea Craiova a câștigat partida cu Gaz Metan Mediaș, 2-0, iar jucătorii oltenilor au fost bucuroși la finalul disputei, pentru că au reușit tot ce și-au propus împotriva echipei lui Mihai Teja. Totuși, Nicușor Bancu a recunoscut că echipa nu joacă încă așa cum își dorește antrenorul Marinos Ouzounidis.

Andrei Ivan a fost jucătorul care a deschis scorul în minutul 50, după care tot el a pasat decisiv la golul marcat de Alexandru Cicâldău în minutul 60.

În urma victoriei, trupa lui Marinos Ouzounidis se apropie pentru un moment la patru puncte de FCSB și CFR Cluj, liderii campionatului, care au câte 57 de puncte.

Jucătorii Craiovei încearcă să se ridice la nivelul așteptărilor lui Marinos Ouzounidis

Jucătorii Craiovei au fost bucuroși la finalul partidei din deplasare cu Gaz Metan Mediaș, 2-0, partidă în care Andrei Ivan a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai oltenilor, reușind un gol și o pasă de gol în a doua repriză.

„Este o victorie meritată, am dominat jocul de la început până la final. Din păcate, nu am reușit să marcăm mai mult, dar rezultatul este bun. Încă nu jucăm 100% cum dorește mister, dar e important că vine pauza competițională de la națională și mai putem pune lucrurile la punct.

Prima dată ne gândim la meciurile cu UTA, pentru că sunt importante toate punctele. Nu mă gândesc încă la meciul cu FCSB. Îmi doresc foarte mult și sper ca Mirel să mă convoace și pe mine”, a reacționat Nicușor Bancu la finalul meciului.

„A fost o victorie muncită!”

„A fost o victorie muncită, e bine că am marcat repede în a doua repriză. Nu am jucat rău nici în prima repriză, dar în a doua am reușit să îi desfacem cum ne doream.

Nu ne gândim la meciul cu FCSB, avem meciul cu UTA care e important, poate chiar mai important decât acesta. Să vedem lista convocărilor și vom merge acolo, dacă vom merge, cu mare bucurie”, a spus și Alexandru Cicâldău.

Andrei Ivan a vorbit și el la finalul partidei și a explicat creșterea sa de formă: „Ne-am trezit în a doua repriză și am reușit să luăm cele trei puncte. A fost un teren greu, care se rupea repede și ne-a fost mai greu. Va fi un drum foarte greu către titlu.

Am început să joc după accidentare, am revenit bine din Germania. Acum sunt foarte bine. Nu depinde de mine dacă o să fiu convocat la națională, poate să mă cheme acolo doar prin evoluțiile mele”.