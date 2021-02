Marinos Ouzounidis, avertisment pentru jucători înainte de Chindia – U Craiova: ”Ar fi o mare greşeală”. Video

Antrenorul Marinos Ouzounidis le-a transmis un avertisment jucătorilor săi înainte de meciul Chindia – U Craiova, din etapa a 25-a din Liga 1, considerând că oltenii pot pierde ambele întâlniri împotriva formației lui Emnil Săndoi dacă se vor gândi la partida din Cupa României.

Cele două se vor întâlni sâmbătă, 27 februarie, de la ora 20:00, urmând ca trei zile mai târziu, marți, 2 martie, de la ora 20:30, să se înfrunte în sferturile de finală ale Cupei României. Ambele meciuri vor avea loc la Buzău, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Atacantul Elvir Koljic a trecut cu bine peste accidentarea suferită la începutul lunii octombrie, iar FANATIK a aflat că acesta va face deplasarea cu echipa pentru dubla împotriva Chindiei.

Avertisment pentru jucători de la Marinos Ouzounid înainte de Chindia – U Craiova

”Întâi ne vom concentra pe meciul de campionat, apoi vom vedea. Întotdeauna important este primul meci. Dacă ne gândim la meciul de cupă, le pierdem pe amândouă. Ar fi o mare greşeală să ne gâdim la al doilea meci”, este avertismentul lui Marinos Ouzounidis pentru jucătorii săi înaintea primului duel Chindia – U Craiova.

”Trebuie să ne gândim la primul. Dacă ai un rezultat bun în primul, ai mai multă încredere, te simţi mai bine înaintea celui de-al doilea. Dacă pierzi primul meci, intri sub presiune înaintea celui de-al doilea. Primul pas este cel mai important. Şi vor fi două meciuri total diferite. În campionat, mai poţi face greşeli, în cupă nu poţi”, a declarat grecul într-o conferință de presă.

Ouzounidis se teme de starea gazonului

”Ne aşteptăm la un meci dificil, am spus de multe ori că la fiecare meci trebuie să fim concentraţi, să fim serioşi, disciplinaţi şi să dăm totul. Nu poţi câştiga meciuri dacă nu dai sută la sută. Nu ştim care o să fie calitatea terenului.

Probabil va fi o problemă pentru noi, pentru că suntem obişnuiţi să jucăm rapid, să menţinem un ritm ridicat în timpul jocului, dar cel mai important este să ne adaptăm repede condiţiilor pe care le vom găsi. Am văzut primul meci, au fost multe rezerve, jucători care au evoluat pe alte poziţii, în plus golul a fost incorect acordat.

Afost o decizie greşită a arbitrului, dar asta se poate întâmpla în timpul partidelor. Dar am văzut şi că adversarul este o echipă bună, organizată, au un antrenor foarte bun, am auzit că a jucat aici, că a fost un bun fundaş, căpitanul echipei, are respectul meu. Probabil că vor încerca să dea mai mult împotriva noastră, aşa e viaţa”, a continuat Ouzounidius.

Craiova, probleme mari în defensivă

”E bine când revine un jucător după accidentare. Ştim calitatea lui Koljic, dar deocamdată face părţi din antrenamente, nu le face în întregime, trebuie să fim răbdători cu el, să nu riscăm, pentru că a stat în afara terenului mult timp. Prefer încă o săptămână decât să intre prea devreme şi să rişte o reaccidentare.

În aceeaşi situaţie sunt Ofosu, Acka, Bălaşa, care e o problemă, deoarece nu avem altă soluţie în centrul defensivei, dar mă concentrez asupra jucătorilor pe care îi am la dispoziţie, decât asupra celor pe care nu îi am. Staff-ul medical face o treabă bună şi cred că în două săptămâni vom avea mai mulţi jucători cu noi”, a încheiat tehnicianul oltenilor.