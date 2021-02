Marinos Ouzounidis cere timp pentru a reuși la U Craiova: ”Trebuie să mă adaptez stilului de aici”. Video

Noul antrenor al echipei U Craiova, Marinos Ouzounidis a cerut timp pentru a reuși să-și îndeplinească obiectivele și promite cu nu îi va schimba pe jucătorii tineri după doat 5 minute, deși regulamentul îi permite acest lucru.

Înainte de a antrena echipa din Bănie, tehnicianul grec s-a aflat pe banca tehnică la echipe precum Skoda Xanthi, AEL Larissa, Panionios, Panathinaikos și APOEL Nicosia. FANATIK a prezentat în exclusivitate primele imagini cu el, după ce a ajuns la Craiova.

Ouzounidis s-a declarat nerăbdător să își înceapă munca la echipă, însă a declarat că are nevoie de timp pentru a implementa o nouă abordare a stilului de joc în cadrul lotului.

Noul antrenor de la U Craiova, Marinos Ouzounidis, mulțumit de jucători

”Nu mă aşteptam să ajung în România, dar ca antrenor nu ştii unde ajungi, trebuie să fii pregătit să te duci oriunde ţi se oferă un job. Este bine pentru mine, fiindcă îmi place să cunosc lucruri noi, stiluri diferite. Ce am văzut în România este un stil diferit total faţă de Grecia şi trebuie să mă adaptez stilului de aici”, a declarat noul tehnician de la U Craiova, Marinos Ouzounidis.

”Am găsit ce am aşteptat, o echipă bună, cu jucători buni, organizare bună, jucătorii dornici să obţină mai mult, să ne îndeplinim obiectivele. Eu sunt mulţumit de ei, sper ca şi ei de mine. E important ca eu să vorbesc mai mult româneşte, nu să-i învăţ pe ei greaca.

Înţeleg ceva română, fiindcă ştiu italiană şi se aseamănă. Colaboratorii cu care am venit au fost lângă mine în ultimii ani, secundul are licenţă PRO şi în preparatorul fizic am mare încredere”, a mai spus grecul într-o conferință de presă.

Dan Nistor, incert pentru meciul cu FC Botoșani

”Mă aştept la o partidă dificilă în Cupa României, atât din cauza adversarului, dar şi a terenului. Îmi place echipa Botoşaniului, îmi place stilul de joc, încearcă să joace ofensiv, plăcut, se vede mâna anternorului, face o treabă foarte bună, respect foarte mult ce face, încearcă să construiască, să facă un joc pozitiv, echipa nu renunţă niciodată.

Sper să jucăm noi mai bine, sper să fie şi terenul mai bun, deşi nu cred, echipele cu calitate au nevoie de terenuri bune, dar trebuie să ne adaptăm. Ar fi o greşeală să ne gândim că suntem echipa mai bună. Trebuie să luptăm şi să încercăm să ne calificăm.

Trebuie să ne gândim numai la următorul meci, nu la final, dacă vrem să reuşim ceva. Iar ca să câştigăm Cupa României trebuie să câştigăm următorul meci, nu să ne gândim la finală. Nu vreau să vorbesc despre cum vom juca, dar nu vor fi schimbări în echipă, singura problema medicală este cu Dan Nistor”, a continuat Ouzounidis.

Ouzounidis îi apără pe arbitri

”Nu avem timp să facem transferuri, trebuie să lucrăm cu ce avem. Avem jucători, e important să-i recuperăm pe cei accidentaţi, inclusiv pe Koljic. E greu să aduci jucători care să te ajute imediat. Am adus aceşti doi jucători, Burlacu şi Fedele, şi sper să se integreze.

Sper ca jucătorii pe care-i avem să înţeleagă filosofia mea, nu mă gândesc să aducem alţii. Koljic lucrează să revină, este un jucător bun, sper să-l am cât mai repede, nu numai pentru că este un jucător bun, ci pentu a avea şi soluţii mai multe. Condiţiile sunt ok, cel mai important este să progresăm în fiecare zi, să fim tot mai buni de la o zi la alta”, a afirmat tehnicianul grec.

”Îmi place să lucrez cu tineri, nu-mi place ideea de a schimba jucătorii după 5 minute, dar nu-i critic pe cei care o fac, este treaba fiecăruia. Fotbalul este şi o afacere şi trebuie crescuţi jucătorii tineri pentru ca şi clubul să aibă venituri.

De ce atâtea întrebări despre arbitri? Se pot întâmpla erori şi la arbitri, cum facem şi noi. Să-i lăsăm să-şi facă treaba, chiar dacă mai greşesc. Uneori, greşelile lor sunt folosite de antrenori pentru a-şi explica înfrângerile”, a încheiat Marinos Ouzounidis.