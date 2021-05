Marinos Ouzounidis, consternat după Sepsi – U Craiova 2-0: „Poate nu suntem pregătiți să ne luptăm la titlu!”

Marinos Ouzounidis a vorbit la finalul partidei dintre Craiova și Sepsi, scor 0-2, iar tehnicianul oltenilor este nemulțumit de jucătorii săi, dar și de o fază din finalul meciului, când elevii săi au cerut un penalty.

Antrenorul grec nu înțelege motivul pentru care echipa sa traversează o formă slabă, în ciuda faptului că oltenii au câștigat în fața FCSB-ului și a CFR-ului.

Marinos Ouzounidis speră ca de la următorul meci echipa sa să obțină o victorie și să continue lupta la titlu, oltenii fiind la trei puncte de FCSB și la cinci puncte distanță de CFR Cluj.

Marinos Ouzounidis, consternat după Sepsi – U Craiova 2-0

„Cred că am început foarte bine azi, în acest tip de meciuri nu avem prea multe șanse să marcăm. Dacă marcam primii, lucrurile stăteau altfel. Am primit gol la finalul primei reprize și am avut un psihic slab azi, trebuie să lucrăm mai mult la asta.

Ține de valoarea adversarilor, dar și de greșelile noastre, nu sunt mulțumit de reacția noastră din repriză a doua, pe care nu am început-o bine. A trebuit să schimbăm mult, am jucat și cu Baiaram în dreapta”.

„Poate nu suntem pregătiți să ne luptăm la titlu!”

„Ce am văzut în ultimele două meciuri e clar, poate nu suntem pregătiți să ne luptăm la titlu și putem îmbunătăți lucruri pentru sezonul următor.

În astfel de meciuri, când ai șansa să marchezi, trebuie să marchezi. Nu avem în acest moment echipa care după ce primește un gol, să revină și să întoarcă scorul.

Nu mă plâng de nimic în privința jucătorilor, dar trebuie să fim mai concentrați pentru următoarele meciuri și nu trebuie să renunțăm deloc”, a mai spus Marinos Ouzounidis la finalul meciului cu Sepsi.

