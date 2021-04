Marinos Ouzounidis, încântat de victoria cu FCSB: „În zece am jucat mai bine!”

Universitatea Craiova a câștigat pentru prima oară în acest sezon în fața celor de la FCSB și rămâne în lupta pentru titlu. Oltenii au evoluat aproape o repriză întreagă în inferioritate numerică, dar antrenorul Marinos Ouzounidis a aplaudat jocul echipei sale.

Forma sportivă excelent și ascendentul moral ridicat, după victoria din etapa precedentă, de la Cluj, au fost vizibile în înfruntarea cu FCSB. Oltenii au fost mult mai organizați, au jucat ca o echipă, în timp ce jucătorii FCSB-ului au încercat să se remarce în mod individual.

Craiova a intrat crispată în meci, lucru remarcat și de Marins Ouzounidis, dar golul lui Cicâldău, din minutul 38 și eliminarea lui Vătăjelu din debutul reprizei a doua a schimbat datele problemei în favoarea olenilor.

Marinos Ouzounidis, mulțumit de reacția echipei sale după eliminarea lui Vătăjelu

Purtând pe meri presiunea rezultatelor cu FCSB din partidele din sezonul regulat, 2-0 pentru roș-albaștri și 0-0, fotbaliștii Universității s-au motivat suplimentar pentru a treia dispută a sezonului cu FCSB. Vătăjelu și-a lăsat echipa în 10, dar acest lucru i-a convenit de minune, la final, antrenorului Marinos Ouzounidis.

”Sună ciudat dar în 10 am jucat mai bine, am atacat mai concentrat. Am câștigat pentru că ne-am dorit cele trei puncte, am dovedit că suntem puternici. În prima repriză nu am jucat cel mai bine, am fost crispați, dar le-am spus la pauză să se relaxeze și a fost bine pentru noi.

În astfel de meciuri ești mai agresiv decât de obicei. Asta s-a întâmplat și cu Vătăjelu. El este un jucător experimentat dar tot face greșeli, ia decizii greșite uneori. De această dată ne-a ajutat, pentru că echipa a reacționat fantastic după eliminare”, a declarat tehnicianul Universității Craiova, după victoria cu FCSB.

De ce se teme Marinos Ouzounidis

Antrenorul Universității Craiova refuză în continuare să vorbească despre titlul de campioană și susține că următorul meci, cel cu Academica Clinceni, programat duminică, de la ora 21:00, este mai greu decât cel cu FCSB.

”Trebuie să mai schimbăm câteva lucruri, trebuie să devenim mai încrezători când avem mingea, eu știu că putem juca mai bine. Mai avem multe meciuri, e devreme să vorbim despre titlu.

Următorul meci, de la Clinceni, va fi mai greu pentru că există pericolul să ne pierdem concentrarea. Uneori, când întâlnești un adversar mai slab cotat se întâmplă asta”, a mai spus Ouzounidis.

