Marinos Ouzounidis, încrezător înainte de derby-ul cu FCSB: „Putem să jucăm mai bine“

Marinos Ouzounidis, antrenorul Universităţii Craiova, a vorbit înainte de partida pe care echipa sa o va disputa contra lui FCSB, în Liga 1. Tehnicianul grec e de părere că oltenii pot juca mai bine decât au făcut-o în victoria cu CFR Cluj, din meciul precedent.

Universitatea Craiova – FCSB se va juca joi, 29 aprilie, de la ora 19:45, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. În sezonul regular, oltenii nu au reuşit să marcheze în poarta rivalei.

Marinos Ouzounidis, încrezător: „Putem să jucăm mai bine“

„Va fi un meci foarte bun. Pentru ambele echipe. Ei au pierdut ultimul meci, noi l-am câştigat, ceea ce înseamnă că acest joc va fi foarte interesant. Ambele echipe vor căuta victoria pentru a rămâne în partea de sus a clasamentul. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu mă aştept la un joc foarte bun.

Cred că putem să jucăm mai bine decât am făcut-o în partida precedentă. E drept, am câştigat atunci, era foarte important să reuşim să luăm cele 3 puncte. Dar chiar cred că putem juca mai bine. Am încredere în jucătorii mei, am încredere în echipa mea, cred că putem să facem lucrurile mai bine pe teren.

Marinos Ouzounidis: „E normal să avem accidentaţi“

Acest fel de joc îţi dă multă încredere, dacă obţii rezultatul dorit. Sper să dăm ce avem mai bun pentru a câştiga. Ştim că adversarul are o echipă bună. E pe primul loc în acest moment şi asta înseamnă că dacă vrem să fim acolo, sus, trebuie să încercăm să câştigâm acest meci.

Cu atâtea jocuri, este normal să avem câteva absenţe, câtiva accidentaţi. Nu doar noi, ci toate echipele. Va fi o perioadă dificilă pentru toţi. Când joci la două, trei zile nu poţi şti situaţia exactă a jucătorilor, dacă vor juca bine sau nu. Sper să fim pregătiţi pentru acest joc“, a declarat Marinos Ouzounidis, în conferinţa de presă premergătoare partidei cu FCSB.

Marinos Ouzounidis nu se poate baza pe Paul Papp, operat la Roma, după o accidentare care îl va ţine departe de teren între 4 şi 6 luni.

Pe de altă parte, antrenorul grec are şi motive de bucurie. Golgheterul Elvir Koljic, tinerii Screciu, Baiaram şi Vlădoiu, dar şi Acka, au revenit la şedinţele de pregătire şi ar putea apărea pe foaia de joc a meciului cu FCSB.

După trei etape din play-off, FCSB este lider, cu 39 de puncte, urmată de CFR Cluj (38), Universitatea Craiova (34), Sepsi (27), FC Botoşani (25) şi Academica (22). Dintre cele 6, FCSB şi Sepsi au beneficiat de rotunjire la înjumătăţirea punctelor.

