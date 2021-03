Marinos Ouzounidis, iritat la interviuri dupa Gaz Metan – U Craiova 0-2: „Tot mă întrebați de Koljic”

Marinos Ouzounidis a înregistrat cea mai clară victorie de când se află pe banca tehnică a Craiovei, 2-0 în duelul din deplasare cu Gaz Metan Mediaș și a ținut să își felicite elevii pentru efortul depus, însă s-a supărat când a fost din nou întrebat despre revenirea lui Elvir Koljic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul grec se bucură pentru reușitele lui Andrei Ivan și Alexandru Cicâldău, dar, în egală măsură, se bucură și pentru că echipa sa nu a primit gol.

Antrenorul oltenilor vrea ca jucătorii săi să aibă evoluții asemănătoare și în următoarele meciuri, mai ales că nu mai este mult și va începe play-off-ul Ligii 1, iar Craiova țintește titlul de campioană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marinos Ouzounidis, mulțumit de evoluția elevilor săi

Marinos Ouzounidis a vorbit despre partida pe care Craiova a câștigat-o împotriva lui Gaz Metan Mediaș și își felicită elevii pentru victorie:

„Am meritat să câștigăm meciul, nu am început bine, a fost și bara celor de la Mediaș, dar după am stăpânit jocul. În general, cred că am meritat victoria, mai ales că și terenul a fost dificil.

ADVERTISEMENT

Apreciez efortul elevilor, nu mă așteptam să jucăm bine pe acest teren, important era să luăm cele trei puncte și am făcut asta. Am jucat meciuri mai bune decât acesta”.

„Nu e vorba doar de Koljic!”

„Luăm fiecare meci în parte, fiecare meci să fie de trei puncte pentru noi, trebuie să ne concentrăm pe meciul cu UTA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toți mă întrebați de Koljic, dar nu e doar el. Bălașa, Screciu, Acka, Offosu, avem nevoie de toți. Dau credit jucătorilor disponibili și au făcut ce au putut mai bine pentru echipă.

Vom vedea ce va fi după meciul cu UTA, vom vedea ce jucători vom avea în cele două săptămâni de pauză, dar cel mai bine ar fi să câștigăm meciul cu UTA”, a mai spus Marinos Ouzounidis la finalul meciului.

ADVERTISEMENT