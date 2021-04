Marinos Ouzounidis își critică jucătorii după U Craiova – CFR Cluj 0-0: ”Mă aşteptam la mai mult”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, și-a criticat jucătorii după meciul cu CFR Cluj, considerând că aceștia puteau să facă mult mai multe în întâlnirea împotriva campioanei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oltenii au remizat 0-0 cu CFR, rezultat care o ajută pe FCSB să termine sezonul regulat pe primul loc.

Duelul de pe stadionul ”Ion Oblemenco” a fost o luptă surdă la mijlocul terenului, cu o primă repriză în care cele două formații au jucat mai avântat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorii Universității Craiova, criticați de Marinos Ouzounidis

La finalul întâlnirii, antrenorul grec al UNiversității Craiova, Marinos Ouzounidis, s-a arătat deranjat de atitutidinea echipei și și-a criticat pentru prima dată jucătorii pentru faptul că nu au dat mai mult în teren.

”Eu am văzut un meci rău din partea ambelor echipe. Poate am avut ocazii, ambele echipe, dar mă aşteptam la mai mult din partea echipei mele. Mai ales în repriza secundă, am făcut o grămadă de greşeli. Dacă vrem să obţinem ceva, să fim pe primul loc, pe al doilea sau ceva de genul acesta, trebuie să credem mai mult în noi.

ADVERTISEMENT

Nu sunt dezamăgit de evoluţia noastră, nu sunt dezamăgit de rezultat, dar mă aştept de la ei să creadă mai mult, chiar şi când pierdem un meci. Noi putem să fim mai buni”, a declarat Ouzounidis.

Ce jucători au fost la controlul anti-doping

Partida nu a oferit spectacolul la care poate ne așteptam, a fost mai mult un test al nervilor, al intrărilor dure și al contestării arbitrajului. Doar 0-0, niciun gol, multe șuturi în bară, un rezultat care face ca FCSB să înceapă play-off-ul din postura de lider, urmată de CFR Cluj la un punct și de Craiova, cu 4 lungimi în urmă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că a părăsit terenul pe propriile picioare la finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 0-0, FANATIK a aflat că fundașul Marius Constantin a plecat de la stadion direct la spital pentru a face niște investigații medicale, fiind însoțit de Lucian Pretorian, team managerul echipei. Fundașul oltenilor s-a tăiat la picior în timpul primei reprize.

Universitatea Craiova a solicitat control anti-doping și la meciul cu CFR Cluj, iar FANATIK a aflat că din partea oltenilor au fost testați Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău și Paul Papp, în timp ce de la ardeleni au fost testați Alex Chipciu, Luis Aurelio și Billel Omrani.

ADVERTISEMENT