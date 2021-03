Marinos Ouzounidis își varsă nervii pe organizatorii Ligii 1: „Nu e posibil așa ceva! Vrem respect!”

Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 în fața lui FC Botoșani și s-a apropiat la patru puncte de primul loc, dar antrenorul Ouzounidis a fost extrem de iritat la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grecul nu înțelege programările de care are parte echipa sa și și-a lăudat foștii adversari din campionat și din Cupa României, formația Chindia Târgoviște, care a câștigat cu 1-0 pe terenul lui Sepsi.

Ouzounidis s-a declarat foarte mulțumit de jocul arătat de echipa sa, dar și de rezultat. Grecul ar vrea, totuși, mai multă eficacitate din partea oamenilor din atacul Craiovei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marinos Ouzounidis, mulțumit de victoria cu FC Botoșani

Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 în fața lui FC Botoșani, la capătul unui meci disputat, după golul lui Ștefan Baiaram. Oltenii au ajuns la patru puncte de liderul FCSB și de locul 2, ocupat de CFR Cluj, spre satisfacția lui Marinos Ouzounidis.

„În primul rând, vreau să-mi felicit jucătorii. Nu doar pentru cele trei puncte, ci și pentru jocul prestat. Le-am spus înaintea meciului că disciplina și organizarea vor fi cheia partidei.

ADVERTISEMENT

În prima repriză, am fost foarte buni, am ținut de minge și am marcat, sunt bucuros. În actul secund, normal, am avut ceva probleme.

Azi a fost un meci greu și sunt mulțumit de cele trei puncte. Indiferent de sistemul de joc, vreau să avem posesia, să jucăm rapid, să ne creăm ocazii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, trebuie să decidem jocurile mai devreme. Când ai 1-0, ești sub presiune și poți avea probleme pe final. Trebuie să fructificăm ocaziile avute”, a declarat Ouzounidis după meci.

Își varsă nervii pe organizatorii Ligii 1: „Nu e corect!”

Totuși, grecul Ouzounidis nu a fost cu totul mulțumit de ce se întâmplă cu echipa sa. El consideră că organizatorii Ligii 1 programează meciurile într-o manieră nedreaptă față de unele cluburi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Le-am spus că nu le pasă de noi, că nu le pasă de programul nostru. Ieri a jucat și Chindia, nu e posibil ca echipele care au jucat marți în Cupa României să evolueze primele în campionat.

Nu știu cum au făcut asta, nu e corect. Trebuie să se gândească, vrem să fim respectați. Felicitări Chindiei, și ei au avut un meci greu ieri”, a încheiat Ouzounidis.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a jucat marți, 2 martie, cu Chindia Târgoviște în Cupa României, de la ora 20:30, iar astăzi a trebuit să joace și în campionat, de la 14:30. Târgoviștenii au jucat ieri, la Sfântu Gheorghe, de la ora 17:30.