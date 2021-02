Marinos Ouzounidis, prezentat oficial la U Craiova: „Întâi titlul și vedem apoi ce urmează”. Live Video

Prezentarea oficială a lui Marinos Ouzounidis la Universitatea Craiova are loc duminică, 7 februarie, de la ora 11:30, în cadrul unui eveniment transmis online de clubul din Bănie.

UPDATE, 7 februarie, ora 12:12 / Marinos Ouzounidis a vorbit despre ce își propune la Craiova și le-a cerut jurnaliștilor să îi adresez întrebări. „Înainte de toate, bună dimineața. Am început să învăț puțin din limba română. Deocamdată prefer să vorbesc în greacă, ca să nu fac greșeli. Avem mult de lucru. Oricât de bun ai fi, e nevoie mereu să muncești mult. E foarte important că echipa a câștigat meciul de ieri. A trecut mult de când echipa nu mai câștigase un meci, astfel că cred că e foarte important din punct de vedere psihologic că echipa a câștigat. Mai ales dacă ținem cont și de rivalitatea dintre cele două echipe și de prestigiul adversarilor.

Am urmărit echipa de când am început discuțiile. Fiecare antrenor are modalitățile și ideile proprii. Ideile sale proprii vizavi de fotbal, fie că ne referim la apărare sau atac, dar consider că ar fi o greșeală din partea mea să încerc să schimb totul din prima zi. Mai ales în această perioadă în care avem jocuri din trei în trei zile. În mod sigur, am să încerc să transmit jucătorilor câteva aspecte care consider eu că sunt foarte importante. Dar nu pot să produc schimbări majore de la început, pentru că voi cauza mai multe probleme decât rezolvări. Important este să transmit jucătorilor mei o serie de lucruri, de principii pe care le consider importante ca antrenor. Atât timp cât avem și jucători de renume, dar și tineri talentați, nu cred că va fi greu să îi pun în valoare împreună. Aș dori să subliniez că nu aș vrea să așteptați ca din prima zi să se schimbe totul.

Voi lua câteva măsuri corective și nu vreau să le interpretați ca pe niște lucruri pe care le consider greșeli ale antrenorilor precedenți. Doar că eu așa văd lucrurile. Nu vreau să vă imaginați că voi schimba radical sistemul de joc, că îi voi pune să joace cum nu au mai jucat. Dar vor exista unele schimbări. Voi încerca să îmbunătățesc modul în care echipa joacă, voi interveni în anumite puncte, dar nu voi încerca să schimb stilul de joc. Voi încerca doar să îmbunătățesc anumite aspecte de joc. Înainte de orice, mă consider un antrenor echilibrat. Pe de altă parte, când ai de a face cu o echipă care vrea titluri, trebuie să te concentrezi și pe partea ofensivă.

Văzând rezultatele pe care le are echipa, cred că trebuie să producem mai multe goluri, mai multe momente pe atac.

Echipa a căutat informații despre mine înainte să mă contacteze, vă dați seama că și eu am făcut la fel. Aveam o serie de informații, aveam o imagine asupra echipei, deoarece am jucat împotriva ei în Europa în urmă cu vreo câțiva ani. Ceea ce am aflat, pe lângă faptul că aveți un stadion extraordinar, e că există și stabilitate administrativă, la nivel de conducere. E o echipă care își dorește să progreseze an de an, care pretinde titluri. Și știu că are fani foarte puternici. Pentru mine, o echipă ce vrea să avanseze e un proiect foarte bun. Am avut experiențe cu mulți jucători români, cu care am colaborat. Faptul care m-a convins definitiv a fost chiar visul echipei de a ajunge cea mai bună în țara ei. Informațiile, peste tot pe unde am întrebat, au fost favorabile pentru echipă.

De transferuri se ocupă clubul, nu am avut timp acum. Dar am putut să văd că echipa are destui jucători talentați. După cum am spus, nu e bine să schimbi frecvent antrenorul, dar nici jucătorii. Există fotbaliști buni în echipă. Acolo unde trebuie să umblăm, dacă vrem să ajungem în vârf, este mentalitatea. Trebuie să înțeleagă lumea că, dacă vrei o echipă bună, nu îți trebuie doar talent, ci și minte și trup puternică, plus voință. Acolo trebuie să lucrăm. Trebuie să lucrăm mentalitatea și modul în care se văd lucrurile. Am experiență în a lucra cu echipe de acest fel și sunt sigur că îi pot ajuta pe jucători să devină mai buni din toate punctele de vedere.

Am văzut destule jocuri și ale echipelor adverse. Atunci când cauți jucători, cauți să vezi și meciurile în care au jucat aceștia. Știu ce se întâmplă și cu echipele adverse, cu care Craiova o să se lupte la titlu. Spun din nou și vreau să înțelegeți că pentru mine e foarte important. Nu e de ajuns talentul pentru a ajunge în vârf. Trebuie să formăm o echipă cu un nivel psihologic foarte bun, pentru că nu e ușor să ajungi în vârf. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Am fost la un pas anul trecut. A fost o experiență bună, dar concluzia e că la jocurile decisive trebuie să devenim mai buni. Acolo trebuie să ne perfecționăm.

După cum vedeți, an de an Champions League devine tot mai greu de atins. Diferența dintre echipele din vârf și cele din urmă se mărește. Probabil motivele financiare sunt cele mai relevante în acest sens. Înainte de a ajunge acolo, trebuie să fim campioni aici. Acesta este primul nostru obiectiv și o să vedem apoi. Ca să ajungi cel mai bun, nu se bazează mereu doar pe succese. Insuccesul de anul trecut trebuie să te facă să te gândești unde ai greșit, ca în anul următor să fii mai bun, mai puternic. Toți au senzația că numai succesul te face mai bun. Un insucces te poate ajuta mai mult decât un succes. Părerea mea este că adversarul Craiovei de anul trecut (n.r. CFR Cluj) era o echipă mai puternică, cu experiență în privința meciurilor la vârf. Dar și echipa noastră are acum experiență. Eu îmi susțin părerea că nu e suficient să ai echipă bună, trebuie să ai caracter puternic. Avem jucători buni, avem fotbaliști talentați, dar experiența mi-a arătat foarte clar că sunt importante caracterul tare și încrederea. Tocmai asta își dorește staff-ul meu, să îi ajutăm să devină tot mai buni.

La acest moment, vrem să câștigăm meciul și să urmărim obiectivul pe care ni l-am propus. Vom vedea la sfârșit încotro ne îndreptăm. O armă împreună a echipei nu e alături de ea acum. Mă refer la fanii echipei. E o mare pierdere că spectatorii nu sunt acolo pentru a ne împinge spre victorie. Din păcate, în perioade dificile, observăm că echipele obișnuite să aibă fanii alături nu merg foarte bine. E foarte posibil ca unul dintre meciurie pierdute anterior să fi fost câștigat cu fanii alături. Așa că trebuie să ne urmărim obiectivele și să sperăm să treacă pandemia cât mai repede, ca să putem juca alături de public și să ne bucurăm de ce putem obține. Îmi amintesc că am și jucat la Craiova, cu Electroputere, a fost primul meu meci european.

Bineînțeles că sunt pregătit pentru bătălia pentru titlu. Foștii colaboratori români, precum Bogdan Mara, mi-au vorbit foarte frumos despre Universitatea Craiova. Toți mi-au zis că e un proiect bun pentru mine, nu am găsit pe nimeni care să spună ceva nefavorabil. M-am informat despre țara în care voi veni, așa cum face oricine. A fost foarte important să aflu că această echipă vrea să progreseze. Cred că, deocamdată, mă pot înțelege bine în engleză cu jucătorii și nu cred că va exista o problemă reală în sensul ăsta, dar nu exclud aducerea unui secund care să vorbească și română și greacă. Ne vom adapta pentru cea mai bună colaborare între noi.

Nu are importanță cum mi-aș fi dorit să debutez. Important e că adversarul va fi FC Botoșani, cu ei jucăm, cu ei trebuie să câștigăm. Dacă vrei rezultate bune, trebuie să treci și prin jocuri grele, nu pot fi toate duelurile ușoare. Trebuie să ne pregătim cât mai bine cu putință. Ei joacă astăzi, deci le putem urmări meciul. Le-am văzut deja o partidă, trebuie să luăm în calcul și condițiile meteo. Vreau să văd starea jucătorilor, pentru că au evoluat în multe partide consecutive. Vreau să văd care sunt obosiți care nu, poate vom face și câteva schimbări. Ne vom hotărî cum va arăta echipa. Avem doar o zi de antrenament, nu avem multe zile la dispoziție. Voi avea nevoie de ajutorul celor din jurul meu, pentru o informare mai bună. Asta e cel mai important lucru într-o colaborare. Sunt foarte optimist că lucrurile vor merge bine.

Cred că e important punctul de vedere al jucătorilor, nu al ziariștilor (n.r. întrebat despre discuțiile apărute în Grecia cum că ar fi un antrenor rece). E mai importantă părerea unuia care a trăit și a lucrat alături de tine. Toți care au lucrat cu mine au avut de spus doar lucruri bune, cred că doar asta contează.

Important e să facem eforturi, să muncim și să sperăm că vom avea la sfârșit rezultatele dorite. Și ceilalți vor să aibă rezultate. Știu în românește să spun bună dimineața și mulțumesc. Vreau să transmit fanilor noștri că vreau să fie siguri că vom face tot ce se poate mai bine ca să îi mulțumim și să le dăm bucuria pe care o așteaptă. Vom face totul ca să le dăm înapoi dragostea pe care o exprimă față de echipă. Poate n-au fost alături de noi ieri, dar cu o zi înainte au fost înapoi. Știu că vorbesc mult echipa, că sunt foarte pretențioși față de echipă. Nicio formație nu poate avansa fără astfel de suporteri. (n.r. Sorin Cârțu i-a dictat în română): Trebuie să câștigăm!”

UPDATE, 7 februarie, ora 11:32 / Sorin Cârțu, președintele Craiovei, a vorbit despre numirea grecului și i-a fixat un obiectiv clar. „Am plăcerea de a-l prezenta pe noul nostru antrenor, domnul Marinos Ouzounidis. Sperăm într-o colaborare cât mai lungă și cu cât mai multe obiective reușite. Este un nume de referința al fotbalului elen, un fost fotbalist cu o carieră deosebită, în special la Panathinaikos, apoi urmată de o carieră de antrenor destul de fructuoasă. A fost antrenor la Panathinaikos, la Xanthi, la Apoel Nicosia, unde a câștigat campionatul, dar și la AEK în Grecia. E o experiență deosebită în antrenorat. Îi doresc să aibă cât mai multe rezultat pozitive, să ne readucă zâmbetul și speranța că putem să ne îndeplinim obiectivul maximal, acela de a câștiga campionatul. Odată cu investirea antrenorului, se împlinesc și 200 de ani de la eliberarea Greciei, așa că este un eveneiment cât se poate de important. Sunt speranțe că vor mai veni niște jucători, s-au făcut oferte. Așteptăm răspunsurile acum. Nu putem da nume, că sunt jucători ai unor echipe. Dar cert e că sunt cel puțin trei oferte clare pentru niște jucători. Nu vreau să intru în analiza meciurilor sau a jucătorilor, dar au fost două victorii. În special cea de aseară ne bucură pe toți, e o partidă cu Dinamo. Un astfel de meci trebuie câștigat, nu contează spectaculozitatea sau diferența de goluri. Bine că am câștigat. La un meci din ăsta, îmi doresc mereu să batem cu un gol cu mâna, cu un offside, cu un fault în atac, ca să fie oftica mai mare”.

Ajuns pe banca oltenilor, după ce a câștigat „finala” cu Paco Jemez, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Ouzounidis vine cu gânduri mari la Craiova.

Grecul preia o echipă cu un moral refăcut, după ce interimarul Dragoș Bon a obținut două victorii în cele două meciuri la care a stat pe bancă, inclusiv unul cu Dinamo.

Marinos Ouzounidis, prezentat oficial la U Craiova. Reușește să ia titlul?

Pentru Universitatea Craiova, singurul obiectiv ce poate fi luat în calcul în acest sezon este câștigarea titlului de campioană. După ce au fost la doar un pas în sezonul precedent, oltenii vor neapărat să nu mai rateze trofeul și acum.

Plecarea lui Cristiano Bergodi nu a fost suplinită cu succes, în condițiile în care italianul dusese echipa pe locul 1, iar acum alb-albaștrii sunt doar pe 3, la cinci puncte distanță de liderul FCSB.

În vârstă de 52 de ani, grecul Ouzounidis vine din postura celui în care oltenii își pun toate speranțele că va revitaliza un joc lipsit de idei. Corneliu Papură, cel care l-a înlocuit pe Cristiano Bergodi, transformase echipa într-o specialistă a egalurilor.

Victorii cu Poli Iași și Dinamo. Meci tare la debut pentru Ouzounidis

Dragoș Bon, interimarul prezent pe banca oltenilor la ultimele două partide a reușit să obțină două victorii, cu Poli Iași și Dinamo, însă echipa a arătat în continuare destul de lipsită de idei ofensive.

În aceste condiții, Ouzounidis pare a avea o misiune destul de dificilă și trebuie să găsească rețeta pentru a aduce eficiența în jocul juveților.

Prima partidă pentru grec va fi cea cu FC Botoșani, din cupa României, programată pentru data de 11 februarie. Meciul se va disputa pe terenul moldovenilor.