Marinos Ouzounidis, pus la zid pentru forma slabă a Craiovei: „Mangia și Bergodi, 10 clase peste el”

Marinos Ouzounidis are viață grea în România după înfrângerile pe bandă rulantă suferite de Universitatea Craiova. Un fost internațional român desființează stilul de joc al grecului și are, în schimb, cuvinte de laudă la adresa celorlalți tehnicieni străini care au condus echipa în sezoanele precedente.

„Craiova n-a jucat atât de slab niciodată. Mangia este 10 clase peste el, Bergodi e 10 clase peste el, fără nicio discuţie. A luat o echipă care juca fotbal şi a dus-o la cel mai scăzut nivel”, susține Basarab Panduru, ironizând, totodată, declarațiile de la finalul meciului pierdut în fața liderului CFR, scor 1-3.

Tehnicianul „juveților” a lăsat de înțeles că intenționează să folosească împotriva FCSB-ului mai mulți jucători de la echipa a doua. Duelul este programat miercuri, 19 mai, la 21:30, pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu.

Marino Ouzounidis, criticat de Basarab Panduru pentru forma slabă a Universității Craiova

„Echipa a jucat ce ai antrenat tu, echipa joacă de foarte mult timp aşa. Eu am impresia că au greşit antrenorul cei de la Craiova. Au adus un antrenor de echipă mică la o echipă mare, un antrenor care în loc să o facă şi mai mare, a făcut-o pe Craiova şi mai mică.

Craiova n-a jucat atât de slab niciodată. Mangia este 10 clase peste el, Bergodi e 10 clase peste el, fără nicio discuţie, iar acum a venit acest antrenor pentru care singura preocupare a fost să se apere.

A reuşit să câştige acele două meciuri cu CFR şi cu FCSB, dar cu noroc, nu pe un mare joc făcut de Craiova. Iar acum termină în genunchi. A luat o echipă care juca fotbal şi a dus-o la cel mai scăzut nivel.

Echipa a jucat exact cum a antrenat-o el, am şi auzit când a spus că mai bine băga echipa a doua. Păi, de ce să nu antrenăm prima echipă în loc să băgăm echipa a doua? Am văzut o echipă care nu are nicio idee de joc”, a comentat Barasab Panduru la Telekom Sport.

Ouzounidis și-a ieșit din minți după eșecul cu CFR: „Ce e asta? Nu accept un asemenea joc”

20 de meciuri a bifat până acum Marinos Ouzounidis pe banca Universității Craiova, iar bilanțul nu este deloc în favoarea sa: 9 victorii, 6 remize și 5 înfrângeri. De altfel, tehnicianul grec și-a criticat în termeni duri elevii și a cerut explicații pentru jocul prestat în fața CFR-ului.

„Am jucat 20-25 de minute foarte bine, apoi ne-am oprit. Am nevoie de o explicație din partea jucătorilor mei. Să-mi spună de ce. Pentru asta vreau să îmi cer scuze fanilor.

În partea a doua n-am jucat, le-am dat lor mingea să joace. CFR a vrut să joace, să câștige, nu am fost agresivi, am pierdut toate mingile. Nu a fost o performanță.

Dacă nu cred, e mai bine să punem echipa a doua. E mai bine! Dacă ei cred că avem finala Cupei, câștigăm Cupa și totul este OK, fac o mare greșeală! Nu e o performanță pentru un club ca al nostru.

Am jucat bine 2-3 luni și acum într-o săptămână distrugem totul? De ce? Am nevoie de această explicație din partea jucătorilor mei. E mai bine să băgăm echipa a doua cu FCSB.

Ce e asta? Să vedem asta din nou? Le-am spus de multe ori. Primul lucru este să fim ca o echipă, să dăm tot ce e mai bun până la final. Nu respect să cedăm jocul”, a răbufnit Marinos Ouzounidis.