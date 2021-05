Marinos Ouzounidis și-a luat gândul de la titlu după eșecul cu Botoșani: ”Nu avem jucători”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, și-a luat gândul de la titlu după eșecul cu FC Botoșani și afirmă că cea mai mare problemă a sa pentru acest final de sezon o reprezintă faptul că are multe absențe.

Oltenii au fost învinși acasă de FC Botoșani, scor 2-3, au ajuns la trei înfrângeri la rând și acum tremură și pentru locul 3 în play-off-ul din Liga 1.

Jucătorii Universității Craiova s-au resemnat și ei după eșecul cu FC Botoșani și nu se mai gândesc la titlu, dar țintesc Cupa României, acolo unde sunt la un pas de finală.

Înfrângerea cu Botoșani i-a spulberat visele de titlu lui Marinos Ouzounidis

”Felul în care au jucat şi au luptat a fost ok pentru mine. Care titlu? Nu, nu ne mai gândium la titlu. Acum ne gândim la jucători, nu avem jucători. Aceasta e cea mai mare problemă acum. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, au dat totul astăzi”, a declarat Marinos Ouzounidis despre șansele la titlu după eșecul cu Botoșani.

”Nu am meritat să pierdem meciul. Am fost mai buni decât adversarul, am ratat multe ocazii, dar acesta este fotbalul. E o perioadă în care totul merge prost pentru noi. Chiar şi în nouă jucători am ratat o oportunitate de a marca, iar pe contraatac am primit al treilea gol”, a mai spus tehnicianul grec.

La finalul întâlnirii, mijlocașul Universității Craiova, Alexandru Mateiu, a rămas minute bune cu ochii în lacrimi pe banca de rezerve alături de Ștefan Baiaram. Jucătorul oltenilor plângea de nervi după al treilea eșec consecutiv care practic înseamnă ieșirea din lupta la titlu. Mateiu a fost consolat de atacantul bosniac Elvir Koljic.

Tensiune maximă în Bănie

Nervi întinși la cote maxime în partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani! Silvian Cristescu i-a acuzat pe moldoveni că nu și-au apărat corect șansele cu FCSB, iar în partida de la Craiova au avut un joc extrem de agresiv. Acesta a fost scos cu forța de mai mulți stewarzi, iar FANATIK a surprins de pe stadion acele momente șocante.

Universitatea Craiova acuză din nou arbitrajul după ce Botoșianul a deschis scorul încă din minutul 9 dintr-o poziție de ofsaid nesemnalizată de centralul Marian Barbu. Caia a centrat în careu, iar mingea deviată de Mihai Bălașa a ajuns la sirianul Al Mawas, care a împins mingea în plasă, însă pe imagine se poate vedea clar că s-a aflat în poziție neregulamentară.

Asistentul Laszlo Bucsi era cel care ar fi putut să vadă cel mai bine această fază și să ajute pe centralul partidei să ia decizia corectă, mai ales că se afla aproape pe linie cu fundașii oltenilor. Spiritele s-au încins nouă minute mai târziu, când Universitatea Craiova a cerut un penalty la duelul dintre George Cîmpanu și portarul Hidajet Hankic, care a ieșit să respingă o minge cu capul, dar a întins brațele și l-a dat jos pe jucătorul oltenilor.

