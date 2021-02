Marinos Ouzounidis, sub lupa unui fost mare fotbalist al lui U Craiova: „Are nevoie de timp!” Exclusiv

La meciul Universității Craiova cu Dinamo, Marinos Ouzounidis a stat în loja de pe stadionul Ion Oblemenco, iar noul tehnician a avut onoarea să facă cunoștință cu fostul mare fotbalist al Științei, Rodion Cămătaru. „Maximul” a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre omul care va trebui să îi conducă pe „alb-albaștri” către titlu.

Ouzounidis a fost deja adoptat de fani, cei care i-au găsit și un nume românesc: „Nea Marin,” aluzie la prenumele tehnicianului grec. Acesta se pregătește pentru debutul care va avea loc joi, în Cupa României, la Botoșani.

Singurele întăriri pe care le-a primit Marinos Ouzounidis până în acest moment sunt Matteo Fedele, reîntors la Craiova după experiența din liga a doua din Franța și Andrei Burlacu, „promovat” de la echipa secundă.

Marinos Ouzounidis a fost analizat de fostul mare fotbalist al Universității Craiova, Rodion Cămătaru: „Am auzit și lucruri bune și lucruri rele, dar are nevoie de timp. Poate o să ne surprindă”

FANATIK a prezentat în exclusivitate lista cu antrenori de pe care Mihai Rotaru l-a ales pe Marinos Ouzounidis. Grecul a a ajuns în Bănie cu o noapte înainte de meciul cu Dinamo și a putut asista la partidă din loja de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acolo, Ouzounidis a făcut cunoștință cu Rodion Cămătaru, fotbalist de legendă al Universității Craiova.

„Cami” a vorbit pentru FANATIK despre întâlnirea cu Ouzounidis: „Am făcut cunoștință, da. Mi-a zis că a jucat pe la Panathinaikos, știu că a fost un jucător important, a antrenat și echipe de top din Grecia. Ce să vă spun, am auzit și de bune și de rele. Treaba aceea că atunci când echipa câștigă este meritul lui și atunci când pierde este vina fotbaliștilor o avea și Teașcă, dacă este să glumim puțin. Teașcă dădea vina pe fotbaliști când echipa pierdea, dar când câștiga…el era cel mai bun. Bineînțeles, glumim, eu sper ca el să facă treabă.”

Numele lui Marinos Ouzounidis nu îi era deloc cunoscut lui Cămătaru: „Eu nu auzisem de el. Am vorbit cu câțiva prieteni de prin Grecia. Îi trebuie timp pentru a-și impune un stil, o idee de joc. Depinde și de conjunctura care o să fie. Nu știu ce influențe a avut Mihai Rotaru, cum l-a adus.

Pe vremuri, atunci când se aducea un jucător, acesta trecea prin cinci comisii până să fie transferat. Trebuie să aibă șansă acest antrenor grec pentru a se impune. Poate să beneficieze și de rezultatele nefavorabile ale al altor echipe.”

Cămătaru este de părere că antrenorilor le trebuie timp: „Poate și Corneliu Papură ar fi putut să aibă rezultate”

Fostul component al „Craiovei Maxima”, cea mai faimoasă echipă din istoria Științei este de părere că un antrenor trebuie să aibă un ciclu de câțiva ani pentru a reuși să facă performanță. Conform lui Rodion Cămătaru, chiar și Papură ar fi putut să primească mai mult credit: „Trebuie să fim profesioniști. Mă uit în Premier League, țin antrenorii timp de câțiva ani. Trebuie să fie un ciclu, să ai criterii, nu doar să ai un tehnician pentru șase luni, așa că și Ouzounidis are nevoie de timp.

Chiar și cu Papură, poate veneau rezultatele. Am văzut și rezultatele de după, au câștigat și fără antrenor principal. Când am văzut Iașiul, am zis că nu prea am văzut o echipă mai slabă, dar Craiova i-a nimerit și într-un moment foarte slab al lor. Poate o să ne surprindă Marinos Ouzounidis,” a mai adăugat Rodion Cămătaru pentru FANATIK.

