Marinos Ouzounidis trage un semnal de alarmă după U Craiova – Sepsi 0-0: ”Avem nevoie să marcăm”

Antrenorul Marinos Ouzounidis a făcut o analiză la cald a meciului U Craiova – Sepsi 0-0, din prima etapă a play-off-ului și a spus care au fost plusurile și minusurile formației sale.

Oltenii ratează o șansă mare de a se apropia de primele două formații din clasament, FCSB și CFR Cluj, care vor evolua duminică.

Mijlocașul Ștefan Baiaram a suferit o accidentare groaznică în startul meciului din Bănie, iar FANATIK a aflat primul verdict al medicilor de pe ambulanță.

Marinos Ouzounidis, nemulțumit de ofensivă după U Craiova – Sepsi 0-0

Tehnicianul grec Marinos Ouzounidis s-a arătat mulțumit de dăruirea jucătorilor săi în partida U Craiova – Sepsi 0-0, dar este nemulkțumit din cauza faptului că are m ulți jucători ofensivi absenți.

”E păcat că nu am câștigat, dar e ok. Știam că va fi un meci greu, le-am și spus jucătorilor că trebuie să înscriem din puținele ocazii pe care le vom avea. Ăsta e fotbal, am încercat, dar nu am reușit”, a declarat Ouzounidis.

”Defensiv am fost bine organizați, ofensiv avem nevoie să marcăm. Nu pot să-i acuz pe jucători că nu au încercat, am încredere în ei. În acest moment avem probleme medicale, în plus Baiaram a ieșit încă din startul meciului”, a continuat el.

Ouzounidis le cere jucătorilor să aibă mai multă încredere

”Avem probleme mari în atac, dar tot grupul trebuie să ajute să trecem peste aceste probleme. Sper să nu fie grav cu Baiaram. Cu Botoșani vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Nu mă plâng de atitudinea jucătorilor mei, dar trebuie să avem mai multă încredere în forțele noastre”, a încheiat Ouzounidis.

La scurt timp după începutul întâlnirii Craiova – Sepsi, Ștefan Baiaram s-a accidentat grav după un duel pentru balon cu Bryan Nouvier și a avut nevoie de ambulanță pentru a fi transportat la spital.

La finalul întâlnirii, Ștefan Baiaram a revnit la stadion cu piciorul în ghips, iar căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, a dezvăluit că coechipierulsău va fi nevoit să stea departe de teren timp de o lună.

