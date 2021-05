Marinos Ouzounidis, un car de nervi după înfrângerea cu CFR Cluj: „Ce e asta? Mai bine băgăm echipa a doua cu FCSB”

Deși spera să pună punct seriei negre din ultima perioadă, Universitatea Craiova a suferit o nouă înfrângere pe teren propriu, scor 1-3, chiar în fața liderului CFR Cluj. Imediat după meci, Marinos Ouzounidis s-a arătat extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor săi și a lăsat de înțeles că ar putea alinia echipa a doua la startul duelului cu FCSB, programat miercuri, 19 mai.

„Noi nu jucăm așa, am nevoie de explicații din partea jucătorilor mei. Distrugem tot într-o săptămână, două. Nu accept asta! Nu e echipa mea, nu e stilul meu”, a răbufnit tehnicianul grec la flash-interviu.

Înfrângerea suferită în această seară i-ar putea costa extrem de scump pe „juveți”. Cu un succes în fața FCSB-ului, Sepsi ar acumula 39 de puncte și ar urca pe poziția a treia în clasament.

Marinos Ouzounidis și-a atacat jucătorii după înfrângerea cu CFR Cluj

„Am jucat 20-25 de minute foarte bine, apoi ne-am oprit. Am nevoie de o explicație din partea jucătorilor mei. Să-mi spună de ce. Pentru asta vreau să îmi cer scuze fanilor.

În partea a doua n-am jucat, le-am dat lor mingea să joace. CFR a vrut să joace, să câștige, nu am fost agresivi, am pierdut toate mingile. Nu a fost o performanță.

Dacă nu cred, e mai bine să punem echipa a doua. E mai bine! Dacă ei cred că avem finala Cupei, câștigăm Cupa și totul este OK, fac o mare greșeală! Nu e o performanță pentru un club ca al nostru.

Am văzut la început că am fost bine, apoi nu pot să cred ce am văzut astăzi. Nu pot să cred. Avem probleme, Baiaram a fost out și Cicâldău a avut probleme, dar ăsta nu e fotbal, nu e fotbalul pe care îl jucăm.

Am jucat bine 2-3 luni și acum într-o săptămână distrugem totul? De ce? Am nevoie de această explicație din partea jucătorilor mei. E mai bine să băgăm echipa a doua cu FCSB.

Ce e asta? Să vedem asta din nou? Le-am spus de multe ori. Primul lucru este să fim ca o echipă, să dăm tot ce e mai bun până la final. Nu respect să cedăm jocul”, a declarat Marinos Ouzounidis.

Cicâldău, descumpănit: „Nu știu ce se întâmplă cu noi”

În altă ordine de idei, jucătorii Universității Craiova și-au găsit cu greu cuvintele după această înfrângere usturătoare. Cu toții își pun, însă, speranțele în finala Cupei României, contra Astrei.

„Am făcut o primă repriză destul de bună, a doua ne-am tăiat, nu am mai jucat nimic şi nu ştiu de ce, aşa că am pierdut meciul. E clar că avem o perioadă foarte proastă.

Nu ştiu ce s-a întâmplat în a doua repriză, dar cu siguranţă tot noi trebuie să o scoatem la capăt”, a declarat Alexandru Cicâldău.